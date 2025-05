Gerardo della Paolera: “La llave para una sociedad más equitativa y con mejor educación empieza en la primera infancia”

Recursos para favorecer el desarrollo de niños y niñas en la primera infancia

Gerardo della Paolera visitó el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro para participar en una charla cuyo título marcó el eje: “Recursos para favorecer el desarrollo de niños y niñas en la primera infancia”

Desde su rol ejecutivo y de dirección en la Fundación Bunge y Born, el Della Polera trabaja en impulsar la inversión social para medir un impacto positivo y escalable en áreas como la ciencia, la tecnología, la educación, la salud y la cultura.

Los proyectos de la Fundación --creada en 1963 y con sede en Buenos Aires, pero con alcance federal-- están centrados en el desarrollo integral de los niños, la alfabetización y la crianza.

Gerardo della Paolera, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro 2025

La educación que impacta

Con una mirada en el tiempo, Gerardo della Paolera planteó la importancia de “la tasa de retorno” que da la educación en vistas de un futuro social y productivo. “Lo que muy pocos saben es que una niña o un niño de 0 a 5 años reciban una educación óptima, tiene una tasa de retorno social, como decimos los economistas, del 5% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy, muy superior a la tasa de retorno que tuvo Wall Street en 110 años; la tasa de retorno financiero”, destacó.

Y argumentó: “Esto significa que la llave para tener una sociedad más equitativa y con mucha mejor educación empieza definitivamente en la primera infancia. Y esta es una política que no está plasmada como política de Estado en Argentina. Es decir, obviamente hay acciones, hay intervenciones, pero no tenemos un enfoque sistémico”.

“Tenemos que seis de diez niños y niñas son pobres, ustedes imagínense que van a pasar a ser adultos y ahí obviamente la sociedad es un conjunto de generaciones sobre esas bases, entonces cada vez más la pobreza o la peor educación van a ser fenómenos realmente muy acuciantes para Argentina. Vamos a poder tener crecimiento económico porque tenemos recursos, objetivos, materiales, pero esto es muy diferente de un desarrollo social y económico, es decir, de una sociedad equitativa”, reflexionó.

La primera infancia

El Director Ejecutivo de Bunge y Born destacó que en lo que respecta a la primera infancia, desde la Fundación trabajan principalmente desde el año 2017 dentro del área de Desarrollo Humano con este tema y problemática como prioridad.

Fue en ese año cuando “se nos convocó por el entonces Ministerio de Desarrollo Social” y así comenzaron un camino de análisis y acción trabajando con más de 5000 localidades para transformar los espacios de primera infancia. “Y de allí nos dimos cuenta que necesitábamos abordarlo de manera integral. En estos momentos es la inversión social más grande que tenemos en la Fundación Bunge y Born”, planteó.

A partir de un análisis “multidimensional” trabajan en analizar la evolución de un muestreo que implica considerar salud, habilidades cognitivas y metacognitivas- entre otros aspectos- de la educación en la primera infancia.

Crianza en red y su evolución 4.0

La desconexión de ciertos espacios de contención que provocó la pandemia de COVID llevó a muchas organizaciones a repensar sus acciones y analizar la forma de crear nuevas redes. “En pandemia estábamos encerrados, entonces teníamos una aplicación Crianza en red que facilitamos a 2500 familias en la zona de Lugano. Con especialistas les íbamos dando mensajes a las progenitoras y progenitores o a los cuidadores de cómo atender, cómo tratar, cómo interrelacionarse con esas niñas y niños de de 0 a 5 años”, explicó della Paolera.

A partir de una evaluación y cruce entre quienes formaban parte del proyecto y el grupo de control pudieron realizar mediciones de impacto que les permitieron pensar estrategias de acción. A partir de este nuevo presente, atravesado por la inteligencia artificial como nuevo commodity de consumo masivo; muchas veces sin las herramientas críticas para su uso- desde la Fundación van actualizar la aplicación hacia la versión de Crianza en red 4.0 “y lo estamos testeando en la Ciudad de Buenos Aires, que lo ha tomado básicamente para para tratar de medir la eficiencia de sus espacios de primera infancia”.

OportunaMENTE

La palabra oportuno, cuyo origen proviene del latín, apunta a lo “apropiado”, a lo “conveniente”. En el caso de la educación en primera infancia de Argentina también se suma “lo necesario” y “lo urgente”.

Es por ello que desde la Fundación desarrollaron una plataforma que busca no solo potenciar el desarrollo infantil a partir de actividades y recursos que dialogan con el contenido curricular, sino también el desarrollo de docentes en diálogo con los diversos actores sociales de la educación.

“Oportunamente quiere decir que es oportuno que nos ocupemos de la primera infancia. Más que oportuno, es urgente. Entonces le pusimos el nombre oportunaMente a la plataforma donde vamos a volcar las herramientas para que puedan ser utilizadas por los que están en contacto con esas niñas y niños”, señaló.

Articulación con políticas públicas

“La Fundación Bunge y Born es estrictamente federal. Estamos presentes en 24 distritos. Voy a poner un caso fenomenal, en la provincia de Mendoza y ahí están el domo cósmico que es lo que probablemente más se conoce hoy de la Fundación. Es como un plato volador que es un juego de patios que aterriza en el patio de una escuela rural”, contó della Paolera al público presente en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro.

Un desafío lúdico e innovador que pone a la educación en el espacio del juego. “Imagínense ustedes, aterriza el domo donde no hay nada; o solo hay una pelota de fútbol desinflada y una hamaca oxidada. Hemos hecho un convenio con la provincia de Mendoza, donde hemos colocado prácticamente 200 domos cósmicos. Un trabajo de neurocientistas, de pedagogos, de desarrolladores industriales”, celebró.

A partir de una fuerte inversión se logró una propuesta educativa que permite evaluar distintas variables, entre ellas la que implica la visión y la motricidad. “La variable visomotriz es importantísima para la vida, porque es la relación entre tu motricidad y la visual. Nosotros siempre ponemos como ejemplo a Messi. Messi tiene una excepcionalidad en su punto de vista de la coordinación entre motriz y los visuales y esto neuronalmente te sirve para un montón de actividades en la vida, hasta las intelectuales”, destacó. Y adelantó que están trabajando con otro proyecto llamado “Sparkito” (de Spark, chispa en inglés) que muy pronto van a lanzar en alguna provincia argentina.

Con respecto al diálogo entre la Fundación y la agenda política, della Paolera subrayó: “La educación no es un ámbito fácil para penetrar. Somos una república federal, es responsabilidad de las provincias. Entonces vos tenés que tener una relación muy buena con el hacedor de política pública o con el ministro o ministra de Educación con las personas expertas”.

El Ejecutivo planteó que son “subversivos” en su forma de trabajar e insistir para lograr que sus proyectos tengan un impacto positivo basado en estadísticas y evaluaciones reales. “En la vida, hay más no que sí, pero no hay que enojarse. Cuando te dicen que no vas a otra provincia. Lo que es interesante, es que las provincias que tienen un nivel un poco más sofisticado, el hacedor de política pública es mucho más permeable a lo que estás explicando”.

La familia

Además de los tomadores de decisiones políticas, directivos y educadores, también es clave el rol de las familias en este aprendizaje de la primera infancia.

Gerardo della Paolera señaló que se tardan hasta tres años en ver los resultados del trabajo de campo. “Para mí sería un placer que la política pública tome la educación en la primera infancia de manera sistémica. Que se discuta mucho más porque es más fácil ver cosas tangibles como una autopista, un puente. Ahora, ver cómo cambia la cabeza de una niña o un niño es algo etéreo”, reflexionó.

Y planteó que este cambio en los chicos, también impactan en sus familias. “El que nace con una cama caliente básicamente va a ser una persona más productiva. Va a tener menos enfermedades, eso se sabe. En cambio, vos tenés que remediar lo otro. El 75% de nuestras niñas y niños no tienen esa suerte. Por eso necesitas apuntalar eso”.