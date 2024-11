La Universidad Nacional de La Plata se posicionó como la mejor del país en un ranking regional

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se ubicó como la mejor del país en la edición regional del ranking de Times Higher Education.

Un nuevo ranking universitario consideró que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es la mejor universidad del país, seguida de la Universidad Austral y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Solo estas tres instituciones argentinas se ubican entre las 50 mejores de América Latina, según las conclusiones del ranking regional Times Higher Education (THE). Los datos fueron presentados este lunes en una conferencia de prensa realizada en la sede porteña de la Austral.

En el ranking THE para América Latina, Argentina tiene una universidad entre las 30 mejores, tres entre las 50 mejores y ocho entre las 100 mejores. La UNLP, que este año participó de la medición por primera vez, ocupa el puesto 28 a nivel regional. La Austral cayó al puesto 43, mientras que la UNC quedó en el 47. En el top 100 regional también se ubican la Universidad Nacional de San Martín (puesto 52), la Universidad Nacional del Litoral (70), la Universidad Nacional de Cuyo (83), la Universidad Católica Argentina (98) y la Universidad Nacional del Comahue (100). Más abajo figura la Universidad Nacional de Quilmes (por debajo del puesto 151).

Hay varias instituciones argentinas –entre ellas, la UBA– que no participan de este ranking. Según explicaron desde THE, el ranking “opera de forma voluntaria”. Para figurar en la lista, “cada universidad clasificada tiene que registrarse activamente para compartir y aprobar datos institucionales básicos”, dijeron desde THE a Infobae.

El ranking de Times Higher Education utiliza 18 indicadores de desempeño; la versión regional de la lista recalibra las ponderaciones “para reflejar las características de las universidades de economías emergentes”, explicaron desde THE. Los indicadores se agrupan en cinco áreas, de las cuales tienen mayor peso la enseñanza, la investigación y las citas. Las otras dos dimensiones evaluadas son el compromiso con la industria, referido a la transferencia de conocimiento, y la perspectiva internacional, que valora –entre otros factores– la cantidad de estudiantes y profesores extranjeros.

“Es un ranking importante en virtud de que evalúa temas vinculados a enseñanza, calidad de la investigación, perspectiva internacional y relación con la industria. Para nosotros lo que dicen estos rankings siempre funciona como referencia; y si bien no es un fin en sí mismo, nos sirve para evaluar cómo venimos funcionando en estas actividades básicas y eventualmente encarar procesos de mejora”, dijo Martín López Armengol, presidente de la UNLP, a Infobae.

“Este ha sido un año difícil para el sector universitario, y como universidad queremos manifestar el compromiso de ofrecer a la sociedad la posibilidad de acceder a una educación universitaria de calidad destacada en la región y, a la vez, contribuir al reconocimiento habitual de la calidad de las universidades argentinas. La participación de las instituciones de educación superior en el ranking de Times ayuda a que se perciba la calidad educativa de nuestro país”, sostuvo Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.

“Todavía la participación de universidades argentinas es reducida, pero esperamos que se siga incrementando. Proporcionalmente, no hay tanta presencia nacional como sí de universidades brasileñas, mexicanas y colombianas; y parecería que no se refleja el real valor de la calidad de las universidades argentinas en la región”, planteó Julio Durand, responsable de la unidad de Reputación Institucional de la Austral.

El top 10, con predominio de Brasil

La Universidade de São Paulo quedó ubicada en el primer puesto de América Latina y desplazó de ese lugar a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que cayó al cuarto lugar. En el segundo puesto está la Universidade Estadual de Campinas, seguida de la Universidade Federal de Rio de Janeiro. El top 5 se completa con la Universidade Estadual Paulista.

En el top 10 regional hay siete universidades brasileñas, dos chilenas (además de la PUCC, la Universidad de Chile) y una mexicana (el Tecnológico de Monterrey, en el puesto 7). Desde Times Higher Education (THE) resaltaron especialmente la calidad de la investigación de las universidades brasileñas que encabezan la lista, y señalaron que las instituciones argentinas se destacan por su reputación.

El ranking THE para América Latina califica un total de 214 universidades de 16 países. Brasil tiene la mayor participación, con 69 instituciones, seguido por Colombia (con 38), Chile (32) y México (26). Solo hay 9 universidades argentinas en esta medición: 7 públicas y 2 privadas.

“Es alentador ver que, año tras año, hemos aumentado el número total de universidades clasificadas a 214. También es muy positivo ver a tres nuevos ingresantes al ranking provenientes de Argentina (la UNLP, la UNCuyo y la UNCo), lo que demuestra un mayor apetito de las universidades argentinas por la experiencia internacional, evaluación comparativa y visibilidad”, dijo Phil Baty, director de Asuntos Globales de THE, que presentó los resultados en conferencia de prensa. La presentación se dio en el marco de un evento regional organizado por Times Higher Education en el campus de Pilar de la Universidad Austral, titulado “Innovar el desempeño institucional para un futuro ágil”.

“Esperamos que quienes trabajan en la educación superior puedan utilizar la clasificación y la gran cantidad de datos que respaldan las puntuaciones generales para mejorar aún más las universidades de sus respectivos países”, agregó Baty. Y concluyó: “La clasificación también pretende ser una herramienta valiosa para millones de estudiantes que buscan información sobre dónde estudiar en su país o, posiblemente, más lejos”.