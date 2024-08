La Universidad de Oxford lanzó un nuevo examen de inglés avanzado en Argentina: cómo rendirlo

El Oxford Test of English Advanced puede rendirse a partir de los 16 años. La evaluación es online, en los centros autorizados por la universidad dentro del país

Los estudiantes avanzados de inglés en Argentina ahora cuentan con una nueva herramienta para certificar su dominio avanzado del inglés: el Oxford Test of English Advanced. A partir de los 16 años, los estudiantes pueden rendir de forma online esta evaluación, creada y certificada por la Universidad de Oxford, que acredita un nivel C1 (Advanced) según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

La certificación C1, además de ser un requisito para ingresar a las carreras en la Universidad de Oxford, es reconocida por más de 600 instituciones educativas y laborales a nivel global. El examen, que tiene una duración de dos horas, puede realizarse en cualquier momento del año en las sedes autorizadas por el Departamento Editorial de la Universidad de Oxford en diversas ciudades de Argentina.

El costo del examen varía entre los 100 y 120 dólares, dependiendo del centro donde se realice. María Elena Pignataro, responsable de la implementación del Oxford Test of English en el país, subrayó la rigurosidad de estas pruebas, y aseguró que cumplen con “las normas más estrictas” de evaluación lingüística.

“El conjunto de pruebas Oxford Test of English ha sido diseñado y desarrollado por el Departamento Editorial de la Universidad de Oxford y un equipo de expertos independientes en educación, idiomas y evaluación a lo largo de varios años, prestando gran atención en cada fase para garantizar la fiabilidad, la precisión, la alineación con el MCER y la calidad”, señaló Pignataro.

“Nuestro objetivo es acompañar tanto a alumnos como a instituciones educativas y docentes en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Nuestros materiales reflejan las últimas tendencias metodológicas”, aseguró.

La evaluación tiene cuatro módulos: Speaking (expresión oral), Listening (comprensión auditiva), Reading (comprensión lectora) y Writing (expresión escrita). Los módulos de comprensión auditiva y comprensión lectora se adaptan y se corrigen en el momento desde la computadora. En tanto, los módulos de expresión oral y expresión escrita se asignan aleatoriamente con preguntas seleccionadas al azar de un banco de preguntas, y son calificados por evaluadores expertos en un plazo de cinco días. Para obtener el certificado, hay que rendir los cuatro módulos.

El examen se presentó en la Embajada Británica en Buenos Aires, con la asistencia de más de 80 referentes educativos, en el marco de un encuentro sobre “Innovación en educación y el rol de la evaluación como instrumento de medición del logro de los objetivos”. Participaron del lanzamiento Ludovico Grillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), y Darío Álvarez Klar, fundador de la Red Educativa Itínere, con la moderación de María José Montenegro, especialista en acompañamiento a directivos de instituciones educativas.

El Oxford Test of English Advanced se presentó en la Embajada Británica en Buenos Aires, con la participación de María José Montenegro, Ludovico Grillo y Darío Álvarez Klar (de izq. a der.)

Esta nueva evaluación, el Oxford Test of English Advanced, se suma a otros exámenes ya disponibles en Argentina, como el Oxford Test of English y el Oxford Test of English for Schools. La certificación “avanzada” permite a los estudiantes y profesionales mejorar sus competencias para acceder a oportunidades académicas y laborales tanto en el ámbito local como internacional, explicó la universidad en un comunicado.

“Es un examen adaptativo: se va calibrando a medida que la persona responde. Empieza en un nivel medio (B1) y, de acuerdo con el desempeño, sube o baja el nivel. Es 100% online, pero se tiene que rendir en centros autorizados para garantizar las medidas de seguridad necesarias para poder emitir una certificación, por ejemplo controlar la identidad de quien lo está rindiendo, o dejar fuera celulares y cualquier otro dispositivo personal”, explicó Pignataro a Infobae.

“La filosofía de este examen es que sea una evaluación para el aprendizaje: el examen no es un fin en sí mismo, sino que el objetivo es siempre aprender inglés”, dijo Pignataro. Para quienes quieran prepararse, Oxford desarrolló materiales gratuitos de “familiarización” con el tipo de actividades incluidas en la prueba.

El contexto mundial actual requiere cada vez más que los estudiantes desarrollen sus habilidades bilingües, plantean desde la Universidad de Oxford. Según datos del Índice de Nivel de Inglés (EF English Proficiency Index), Argentina lidera en América Latina en cuanto a dominio del inglés: el país ocupa el puesto 28 a nivel global, con un nivel “alto” de competencia.