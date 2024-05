La importancia de la articulación municipal en la educación y el empleo, los casos de San Isidro y Escobar

Mercedes Sanguinetti y Victoria Serruya hablaron con Ticmas dentro de la FIL de Buenos Aires sobre los proyectos educativos de San Isidro y Escobar (Agustín Brashich/Ticmas)

La educación superior y su pronta vinculación con el mundo laboral son uno de lo temas de mayor relevancia dentro del mundo de la educación, ya que aborda los desafíos y oportunidades de los estudiantes más próximos a ser parte de la fuerza laboral y alcanzar su proyecto de vida.

Para hablar del tema, Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación de San Isidro, y Victoria Serruya, subsecretaria de Educación de Escobar, asistieron al auditorio que Ticmas montó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para hablar de la gestión educativa que realizan los dos grandes municipios.

En la charla que condujo Patricio Zunini, y que se realizó el pasado jueves 2 de mayo, las funcionarias hablaron de cuáles son los proyectos educativos que han desplegado estas demarcaciones, así como las estrategias de educación para el empleo y su vinculación entre el sector público y el privado.

Proyecto educativo de San Isidro y Escobar

Al iniciar su intervención, Victoria Serruya comentó que el municipio de Escobar gestiona y administra todos los niveles del sistema educativo obligatorio, desde el nivel inicial -donde tienen cuatro jardines municipales-, la primaria que estan construyendo en este momento y que va a estar instalada en Maquinista Savio (localidad que tiene un índice muy alto de vulnerabilidad social), mientras que en el nivel superior consolidaron el proyecto de la primera escuela preuniversitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “una articulación donde la universidad por primera vez en 200 años cruza la General Paz y genera una propuesta académica en la provincia de Buenos Aires”.

“Las otras escuelas secundarias, como el Nacional de Buenos Aires o el Pellegrini, están en Capital Federal. Se pudo construir esta escuela que la supervisa académicamente la universidad y que desde el municipio se acompaña en todo este proyecto. Por otro lado, se generaron dos institutos de formación docente y técnica vinculadas a las demandas tecnológicas e industriales -antes otros expositores comentaron esta necesidad de la relación entre la industria y lo educativo- y se pensaron en carreras en las que haya una demanda, en este caso desde el Polo Industrial de Garín. En lo que es el nivel superior estamos en trabajando en dos propuestas. Una es la Universidad de Delta, que es un proyecto que fue aprobado en el Senado y que todavía estamos trabajando para que se pueda vehiculizar, y por otro lado una universidad de índole privada, específicamente vinculada al sistema productivo”, dijo la subsecretaria de Educación de Escobar.

Por su parte, Mercedes Sanguineti, que es secretaria de Educación, Cultura y Trabajo, apuntó que se busca mucha articulación para que el gobierno local se involucre en la educación, sobre todo porque la secretaría es la que tiene primer contacto con docentes, escuelas, familias y estudiantes.

“Es muy importante porque los primeros cinco años de vida todos los seres humanos desarrollan el 82% de su cerebro. Todo lo que puede ser una prospectiva de desarrollo de alguna forma se afirma en esos cinco primeros años de vida. Entonces, con el nivel inicial a cargo de los municipios, lo que logramos es una articulación muy fuerte entre salud, educación y desarrollo humano”, comentó.

Sanguineti precisó que el municipio tiene un total de12 jardines municipales distribuidos en distintos puntos, sin embargo comentó que muchos de ellos son con jornada simple, por lo que hay un desafío latente para responder a las demandas de las familias en las que los dos padres trabajan y necesitan una jornada completa.

“También tenemos una escuela primaria, una secundaria muy demandada, muy cercana al barrio La Cava, que es el barrio popular más grande que nosotros tenemos, con 3 mil familias, y después tenemos una escuela especial, cosa que no es común en un municipio, pero trabaja sobre el lenguaje hace articulaciones con distintos niños de todo el municipio. Tenemos un CFP que también busca la formación profesional y tenemos centros de facilitadores de aprendizaje que buscan hacer el catch up de los chicos que tienen dificultades en el aprendizaje. Todo eso es un universo de oferta educativa desde el desde el sistema municipal muy valiosa, muy reconocida por la comunidad, que tenemos que seguir mejorando. Hay mucha oportunidad de mejora, la importancia que los gobiernos locales a través de nuestros sistemas propios y también trabajando codo a codo con la provincia, entendiendo que por más que no seamos el mismo color partidario, sí tenemos todos que trabajar en equipo para que la educación siga, para poder mejorar los aprendizajes, siempre con los aprendizajes en el centro”, precisó la funcionaria de San Isidro.

Mercedes Sanguinetti y Victoria Serruya se presentaron en el auditorio de Ticmas para hablar sobre la educación en todos los niveles en San Isidro y Escobar.

Urgencias de la educación

Mercedes Sanguineti también habló sobre los dos fuertes desafíos en San Isidro, los cuales son el ausentismo escolar de mil 892 chicos en edad escolar obligatoria entre tres y 17 años, así como la alfabetización para resarcir la brecha de lectocomprensión en Argentina.

“Lo que hicimos fue generar una coordinación de inclusión educativa que pueda trabajar, porque vamos encontrando muchos chicos que por discapacidad o dificultades en el aprendizaje no están escolarizados; y toda la provincia tiene como organismo de protección y promoción de los derechos al servicio local, que es una dependencia que generalmente está en niñez, que no es de educación propiamente dicha, pero está en niñez y lo que pusimos fue fortalecer ese equipo con perfiles que trabajen expresamente el abandono y el ausentismo escolar, que sean personas que estén con los legajos que les llegan a las escuelas cuando terminan, agotan sus instancias de buscar a los chicos que dejan la escuela, lo elevan al servicio local”, explicó y agregó que están buscando estrategias creativas que permitan dar solución a los dos problemas del municipio.

“En alfabetización estamos trabajando también para buscar la manera desde, desde distintos puntos, atravesar nuestra gestión de todas las formas posibles para que haya espacios alfabetizadores en las guardias de los hospitales. Por ejemplo, cuando va el niño a esperar su turno a un hospital para control del niño sano, que tenga un espacio alfabetizador, que podamos hacer actividades en las plazas, que podamos trabajar con los apoyos escolares, obviamente con las escuelas, pero hay que ser muy creativos y esto tiene que ser una agenda de todos, no exclusivamente ni de la escuela ni del municipio, sino que la alfabetización como urgencia es algo que nos compromete a todos y todos somos responsables de que los chicos aprendan a leer y escribir como corresponde”, dijo Mercedes Sanguineti.

En su intervención, Victoria Serruya reconoció que si bien ya se habían afrontado algunos, como dar vacantes a niños sin acceso a la educación, en el nivel superior encuentran el reto de poder cubrir la demanda escolar en esa etapa de la vida, debido al crecimiento exponencial del municipio en los últimos años.

“Somos 256 mil habitantes y eso impacta también en que se necesitan más instituciones para poder dar respuesta a la población. También es la necesidad de la creación de las universidades. Nosotros entre Escobar, San Fernando y Tigre, tenemos 70 mil estudiantes que finalizan el nivel secundario y que están en edad de poder continuar sus estudios y hoy venir a capital sabemos lo que implica -que son más de cuatro horas de traslado- y que eso también impacta en que ese estudiante no pueda trabajar porque tiene que destinar ese tiempo y ese dinero en poder movilizarse. (...) Los formatos más tradicionales de los centros de formación muchas veces tienen una oferta académica que está más vinculada a carreras más tradicionales. También la apertura de estas nuevas casas de estudio, poder también acercar en propuestas que estén más ligadas a lo tecnológico, a lo sustentable y a demandas que tenemos hoy en día”, dijo Serruya.

Vinculación con oficios

Victoria Serruya agregó que Escobar si cuenta con escuelas de oficios, así como con centros de formación profesional que dependen de la provincia de Buenos Aires, centros de formación profesional y centros de formación laboral -uno de ellos está en articulación con la Cámara de Industriales de Escobar, y ahí se piensan en formaciones o en una oferta vinculada a distintas cosas-.

“Hay desde cursos de peluquería hasta de robótica, es bastante amplia la oferta. Desde lo municipal, a través de lo que son los puntos jóvenes y los puntos digitales, esa es la manera también de que nosotros ofrecemos distintos cursos que tengan salida laboral. También se tiene una mirada más ligada a todo lo tecnológico, pero vinculando una capacitación no solo de oficio, sino también a través de las plataformas y de poder generar formación a aquellos que se les dificulta, como a mamás que por ahí no pueden dejar a sus niños para poder capacitarse, pero generando a través de estas plataformas virtuales oferta académica de rápida inserción laboral”comentó la subsecretaria de Educación de Escobar.

En su turno, Sanguineti dijo que San Isidro trabaja la empleabilidad de la mano con la vinculación entre trabajo y educación y cultura, por lo que iniciaron un análisis minucioso del perfil productivo de San Isidro.

“Tenemos 8 mil comercios y solamente 900 industrias. Nuestro distrito es de servicios. Somos departamento judicial de gran parte de la zona norte. Tenemos mucha afluencia por ser departamento judicial, y tenemos por los gastronómicos, tenemos un polo audiovisual muy grande - está Paramount, ahora está todos los estudios- entonces lo que empezamos a hacer es antes de empezar a ofertar formación, empezamos a estudiar el perfil productivo y las vacancias que tenemos de ahora y prospectivas. Siempre tenemos que pensar qué necesita ahora el mercado y qué necesita hacia adelante para lograr que todas las oportunidades que generemos con la empleabilidad, tengan su resultado en un trabajo lo más formal, en blanco y de mayor calidad posible”.

Y agregó: “Tenemos distintas ofertas que responden a demandas genuinas de la industria que tenemos en el distrito. Y una cosa que nos encontramos - que para mí es una oportunidad enorme para trabajar la agenda de empleabilidad, de intermediación laboral y de trabajo- es que hoy lamentablemente el traslado de las personas que venían a nuestro municipio, que la mayoría eran de otros distritos lejanos, cada vez es más difícil, con lo cual las personas que hoy emplean en San Isidro están pidiendo que podamos ayudarlos a ir generando esta intermediación laboral con personas del distrito y es una oportunidad porque hacemos acercar a la población local a los trabajos que tiene para ofrecer la industria local”.

Las especialistas comentaron cuáles son los planes municipales para atender las demandas escolares y de empleo.

Acciones con otros municipios

-¿Están desarrollando acciones en en conjunto con sus municipios vecinos o si están tomando experiencias de otros municipios tratando de incorporarlos en el suyo?

-Mercedes Sanguineti: Sí. La buena noticia es que los intendentes de los cuatro distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre están trabajando para volver a reavivar lo que era el Corredor norte, la zona metropolitana Norte y lo que es la sinergia en la gestión de esa zona. La realidad es que lo están tratando de de fomentar para poder lograr una mirada estratégica de lo que es el Corredor Metropolitano Norte. Nosotros trabajamos muy de la mano con Vicente López; la Secretaría de Educación que asumió, Rocío Fontana, la conozco de otra vida, como decimos nosotras. También nos está ayudando mucho el ex secretario de Vicente López, que hoy trabaja en la Red de Innovación Local. Nosotros somos becarios de riel en educación y trabajamos ahí con Fundación Varkye, también estamos haciendomucha alianza con la Universidad de Hítela, porque la realidad es que creemos en gestionar desde el equipo, desde el sector privado, desde las organizaciones, desde las universidades, porque la realidad es que hay mucha experiencia por suerte. Todo lo que es Córdoba tiene un montón para enseñarnos. La realidad es que tratar de inventar algo nuevo es perder tiempo y seguramente recursos en la prueba y error. ¿Por qué empezar de cero si podemos tomar el camino de otros para poder hacer realmente el cambio en nuestro distrito? Entonces estamos trabajando con Vicente López y en San Fernando. Cruzamos todo el tiempo a San Fernando, que ellos tienen una política de recuperar las escuelas estatales, que también muchas veces nos demandan a nosotros que hagamos lo mismo. Hay mucho por hacer, por ponernos al día y en eso estamos trabajando. Somos parte de una misma forma de vivir. Además, todos tenemos al río como como gran borde y también es un desafío esto de la vinculación de la ciudad con el río, la naturaleza, lo verde, lo sustentable. Bueno, todo eso son también agendas que compartimos.

-Victoria Serruya: En específico de la Unidelta es un proyecto que tiene esa conexión entre San Fernando, entre Tigre y Escobar, pero también esta articulación con las universidades, con los institutos de formación docente y también mucho en esta sinergia de público y privado. El hecho de que hoy estemos acá siendo una gestión municipal en nuestro caso, pero también que el año pasado a través de una política provincial como fue la entrega de las 2 mil 700 computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense, que a través de esa computadora después se hacían o desde el municipio y en articulación con Ticmas brindábamos la capacitación para que los chicos y chicas que recibían esas computadoras puedan formarse en habilidades digitales. Son esas sinergias que a veces no solo es con otros municipios, sino también entre entre bueno, lo público y lo privado.

El futuro de la gestión educativa

Patricio Zunini Imagínense cómo termina la gestión, ¿cómo les gustaría, qué proyectos están desarrollando ahora qué les gustaría decir ‘hicimos esto que se pudo implementar?

-Victoria Serruya: Creo que nosotros, un poco en esto de la ampliación o de del crecimiento de la matrícula y de la población, el desafío es la construcción de más escuelas y de más instituciones educativas, no solo las universidades, sino también ampliar los edificios escolares. El otro desafío es poder, desde la gestión municipal, brindar herramientas tecnológicas a los y las estudiantes. Poder dotar o poder generar con las escuelas un programa y una vinculación más fuerte. Porque bueno, la alfabetización ya no es como antes que los cursos eran de didáctica o de cuestiones más pedagógicas, sino que hoy el nuevo lenguaje sin duda es la tecnología y la inteligencia artificial. Así que el desafío también es poder terminar con más escuelas, más instituciones, con la concreción de las dos universidades y generar un un programa sistémico donde incluya un soporte concreto a los docentes en todo lo que son las nuevas tecnologías.

-Mercedes Sanguineti: Nosotros somos fanáticos de la medición de resultados. Si no mejore los resultados de aprendizaje, no habrá valido la pena nada. Tenemos mucha demanda de infraestructura de las escuelas estatales y tenemos muchas cosas que hay que atender desde el municipio, de la vinculación de la escuela con el con el espacio público, los campos de deportes. Si nosotros perdemos el foco del aprendizaje, si nosotros perdemos de vista que hoy no estamos ni siquiera garantizando el derecho a la lectoescritura de los chicos. ¿Qué posibilidad de éxito en la secundaria puede tener un niño que termina su primaria sin comprender correctamente un texto, sin poder contarle el texto a otro, sin poder leer en voz alta? El abandono escolar es la frustración de ese niño de no trae las herramientas. La lectoescritura es lo básico y nosotros estamos mirando eso. Queremos mejorar los aprendizajes tanto de lengua como de matemática esta última porque el pensamiento lógico también nos da la posibilidad de pensar, de generar ideas, de crear, de hacer, de ser críticos. Ojalá que empecemos todos a tener acceso a los resultados, y no para estigmatizar a las escuelas. Volvamos a la práctica de que las escuelas reciban sus resultados de las pruebas Aprender y que puedan sobre eso generar planes de mejora, y nosotros ser un municipio que está al lado de la escuela con los planes de mejora a través de la formación de directores líderes, en gestión de líderes, en comunicación, en poder armar sus equipos. Hay mucho para hacer y hay mucho para hacer en infraestructura que también condicionan los aprendizajes. Pero no podemos perder de vista que lo que es importante son los aprendizajes y necesitamos mucha medición para poder generar planes de mejora muy eficientes, muy eficaces y muy asertivos. Si nosotros no medimos aprendizajes nunca, es como navegar sin brújula, pero la realidad es que necesitamos datos y necesitamos tenerlos y acceder a ellos de forma lo más abierta posible para poder entre todos planificar y empujar la mejora educativa. Al final del día lo que el chico se lleva de la escuela, además de la socialización, de si tuvo una experiencia de bienestar -que también es muy importante el clima escolar sobre todo en esta época, con tantos temas de salud mental, sobre todo en los adolescentes-, además de haber pasado de tener un lugar que lo sintiera como una casa, se lleva una valija con aprendizajes que le van a permitir el día de mañana soñar su proyecto de vida y poder realizarlo. Entonces me parece que siempre los aprendizajes tiene que estar en el centro de nuestro trabajo y tenemos que medir resultados.