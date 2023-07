Tres consejos para que los chicos aprendan a usar el teléfono en entornos seguros

César Cicerchia, profesor de la UTN (foto: Agustín Brashich)

La ciberseguridad es un tema cada vez más crucial desde que los dispositivos y las redes informáticas se han vuelto presencia continua en nuestra vida. César Cicerchia, profesor de Redes de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, y director de la carrera de Ciberdefensa en el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, visitó el auditorio de Ticmas y dio una serie de consejos, no solo para proteger nuestros datos, sino para acompañar a los chicos a desarrollar un hábito más sano y seguro con el uso de la tecnología y la protección de sus datos.

—¿Podrías dar una definición de ciberespacio?

—El ciberespacio empezó con la sensación de ser algo virtual, y hoy tenemos mayor claridad de que es algo físico, que tiene energía —eléctrica, electromagnética—, y que todos estamos ahí. No creo que nadie en ese momento haya apagado su celular: todos estamos en el ciberespacio.

—¿Qué tipos de ataques pueden darse en el ciberespacio?

—Hay ataques en tiempos de paz, que afectan a las empresas. Esos están dentro de lo que es el delito informático. La Argentina tiene un convenio internacional, suscrito con algunas reservas, que es el Convenio de Budapest, y, en caso de que una empresa argentina o un organismo del Estado sea afectado por delincuentes, puede accionar a través de la Justicia y también de manera internacional. La Argentina está preparada desde hace varios años tanto en defensa como en ciberseguridad con una serie de herramientas, un marco legal, un marco técnico.

—¿Se puede “bajar” la defensa a nivel país al nivel de los ciudadanos?

—Sí, sí. Sin duda creo que la primera defensa es la percepción del riesgo que tenemos al usar tecnología. Hay que ser consciente de que tenemos un riesgo. Lo puedo traducir a que hay que ser un poco desconfiados respecto de lo que recibimos por nuestra computadora, nuestro celular. Hay que dudar de que esa información, que puede ser el pedido de un dato o la carga de un registro, sea genuina.

"Habría que enseñar ciberseguridad antes de que los chicos tengan su primer celular", dice César Cicerchia, profesor de la UTN (foto: Agustín Brashich)

—Si entro al home banking desde mi teléfono conectado desde en un bar, una biblioteca o la universidad, ¿es seguro?

—Es riesgoso. No quiero decir inseguro, pero sí hay un riesgo mayor ahí a una red de confianza, que podría ser la de mi casa, la que me he ocupado de proteger.

—¿En qué sentido?

—En primer lugar voy a dejar mi huella en la red y ese es un riesgo para cualquier incidente. Las redes abiertas están siempre expuestas y hay delincuentes que tratan de capturar a quien está distraído. Es importante usar una red segura. Es preferible hacer el home banking con el 4G, que tampoco significa que sea completamente segura, pero es menos riesgosa que una red abierta donde hay mucha gente y desconocemos quién está del otro lado. En cuanto a los ataques, hoy se sufre especialmente el robo de información y lo que llamamos ransomware, que es un tipo de extorsión. Se inhabilita el uso del equipo y se pide un rescate en dinero. Esa amenaza, que es de las más difundidas en este momento, tiene un riesgo importante.

—¿Cómo se protege uno en casa?

—El producto que nos entregan, lo define finalmente el que lo vende, y quizás haría falta una legislación para proteger al consumidor no experto. En ese sentido, estamos en las manos de quién nos provee la tecnología. Yo creo que hay un montón de ayudas que uno puede consultar. Por ejemplo, el identificador de la señal de la casa no debería ser difundido. Uno debería conocerlo, pero no propagarse a través de la señal. Utilizar una contraseña larga y fuerte que la podamos cambiar con cierta frecuencia. Son incomodidades, pero es un poco costo-beneficio. Hay que hacerlo para estar seguro. Otras medidas más: no conectarse en forma virtual al equipo ni permitir que otras personas se conecten.

César Cicerchia, profesor de la UTN (foto: Agustín Brashich)

—La escuela se parece, en cierta medida, a una mezcla entre la situación de la casa y del bar. Es un ambiente cerrado, pero hay un montón de chicos que tal vez vienen con un troyano en el teléfono. ¿Qué debe hacer la escuela en cuestiones de seguridad?

—Habría que empezar en la enseñanza de la seguridad desde chiquitos, desde antes que tengan el celular. Hacerles ver que están usando algo que los pone en riesgo. Es importante enseñarlo. Después, por supuesto, habrá algún aspecto de trabajo con los padres, porque los hijos trasladan alguna enseñanza a los padres y todavía estamos en un grado de inmadurez respecto al uso de la tecnología. En los cursos de capacitación y perfeccionamiento docente también debería estar el tema del uso seguro de tecnología. Nosotros somos de generaciones donde aprendimos de grande el uso de la tecnología. Yo creo que hay una oportunidad en los chicos, para que aprendan cómo se relaciona uno con los otros a través de la tecnología.

—¿Qué tres consejos le darías a un chico para que pueda cuidarse de engaños y robos?

—En primer lugar, que tenga una red cerrada de contactos de confianza y que sea una red pequeña. Habrá una cantidad de amigos, una cantidad de familiares y probablemente de docentes. Esos son de confianza. Todo lo demás es para desconfiar. Un segundo consejo sería usar el celular conectado a redes seguras. No conectarse en cualquier lugar cuando está haciendo algún intercambio de información importante. Y el tercero sería tener alguna herramienta de seguridad. Así como en casa no usamos una llave de vieja tecnología, hay herramientas gratuitas que se pueden instalar en el celular y que permiten detectar si, por lo menos, hay algo raro. De la misma manera que voy aprendiendo sobre la seguridad física y, a medida que voy madurando, cómo proteger mi casa, el auto, tengo que transitar algo similar para tener esa protección en mi dispositivo.

LEER MÁS