¿Cómo le iría a la Argentina en un Mundial de educación?

Argentina invierte alrededor del 5% de su PBI en educación (Foto: Cáritas Argentina)

A partir de datos internacionales de la UNESCO y del Banco Mundial, el Observatorio de Argentinos por la Educación elaboró un informe en el que se seleccionaron 10 indicadores para exponer la situación educativa de cada uno de los países que participan en la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Las variables consideradas fueron: porcentaje de niños en edad de asistir a la primaria que no asisten; porcentaje de niños en edad de asistir al primer ciclo de la escuela secundaria que no asisten; porcentaje de niños en edad de asistir al segundo ciclo de la escuela secundaria que no asisten; porcentaje de alumnos que superan el mínimo nivel de desempeño en pruebas estandarizadas en Matemática y Lengua al final del primer ciclo de la escuela secundaria; tasa de matriculación bruta en la educación terciaria; proporción de mayores de 25 años con terciario completo; proporción del gasto público en educación respecto del PBI; años de escolaridad obligatoria y garantizada por el Estado; años de escolaridad alcanzados por los mayores de 25 años.

Teniendo en cuenta esos criterios, Corea del Sur es la campeona del mundo en el aprendizaje de Matemática, seguida por Japón. Canadá, Dinamarca y Polonia comparten el podio en el mundial de aprendizaje de Lengua. Si la competencia dependiera de cuántos estudiantes terminan la secundaria, Corea del Sur sería nuevamente la campeona, escoltada por Canadá y Croacia.

En contrapartida, en Ghana el 30% de los niños no asisten a la escuela primaria y en Marruecos el 52% no asiste al segundo ciclo de escuela secundaria. ¿Cómo le va a la Argentina en el Mundial Educativo? En varios de los indicadores, está ubicada en una zona intermedia de la tabla.

Al analizar el Grupo C de la Copa del Mundo de fútbol (Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia), Arabia Saudita es el país con menor porcentaje de niños en edad escolar que no asisten al nivel que les corresponde (2% en primaria, 1% en el primer ciclo de la secundaria y 4% en el segundo ciclo de la secundaria). En Argentina los valores son 1%, 3% y 18%, respectivamente. Respecto a los resultados en pruebas estandarizadas, tanto en Matemática como en Lengua, Polonia tiene la mayor proporción de estudiantes que superan los desempeños mínimos (96%). En Argentina los valores son 60% y 75%. En cuanto a la inversión, Arabia Saudita es el país con el mayor gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto (8%). En Argentina el porcentaje es 5%.

Por otra parte, recientemente nuestro país dio un paso hacia la concreción definitiva del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), tras una década de demoras. El Gobierno anunció la puesta en marcha de una plataforma que registrará con nombre y apellido a todos los alumnos del país y permitirá hacer un seguimiento de su trayectoria educativa.

La ejecución del SInIDE demoró más de la cuenta. Hace ya diez años, el Consejo Federal de Educación aprobó la creación de la base de datos de estudiantes. Entre idas y vueltas, dilaciones de las provincias y falta de consensos, pasaron tres gobiernos nacionales hasta que se logró avanzar con el sistema.

En América Latina, muchos países -Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay- cuentan con información educativa nominal. Es decir, llevan un registro de todos los alumnos del sistema educativo con nombre, apellido y su trayectoria escolar. En Argentina, si bien muchas provincias cuentan con sus propios registros, no existía un sistema nacional consolidado.

