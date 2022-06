Más de 350 escuelas siguen sin gas y el gobierno bonaerense se comprometió a “apurar la solución”

La reunión entre el gobierno bonaerense y el Frente de Unidad Docente

Mientras cientos de colegios siguen sin clases por la falta de calefacción, el gobierno bonaerense se reunió hoy con los representantes del Frente de Unidad Docente. Allí intercambiaron información sobre el estado de los edificios escolares y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, se comprometió a apurar la solución y atender “lo antes posible” las escuelas sin gas.

Durante la reunión, según supo Infobae, surgieron pequeñas diferencias entre las cifras que maneja el gobierno de Axel Kicillof y los relevamientos gremiales. Según la administración bonaerense, son 350 escuelas las que no tienen suministro total o parcial de gas. En cambio, los sindicatos aseguran que son más de 400.

Sileoni les presentó un informe de situación que elaboró su cartera tras el cierre masivo de escuelas por la falta de gas y las bajas temperaturas. Según los datos oficiales, en 2021 se realizó un censo de infraestructura que arrojó 1.967 escuelas de nivel inicial, primario, secundario y de especial con problemas estructurales de gas, lo que equivale al 18,1% del total de las 10.866.

Entre 2021 y 2022, según el mismo informe, se enviaron 234,7 millones y 374,3 millones respectivamente para reparaciones. Durante la actual gestión acreditan 1.552 intervenciones en escuelas -de las cuales 888 ya se finalizaron y 664 se encuentran en ejecución- para recuperar o mejorar las instalaciones de gas para calefacción y cocina por un monto total de $2.131 millones en términos nominales.

Roberto Baradel, titular de Suteba, participó de la reunión

Actualmente, aseguran, son 350 edificios escolares los que cuentan con falta de suministro total o parcial de gas, una cuarta parte de las que tenían hace un año. “En 2 de cada 5 casos, la obra ya está finalizada (a la espera de inspección de habilitación por parte de la prestataria) o en ejecución, mientras que en 1, de cada 3 está planificada”, precisaron.

“Después de una inversión muy importante que hicimos, tenemos un remanente de 350 edificios con problemas de suministro. Hemos reducido notablemente el problema aunque reconocemos que para el que no tiene gas no les sirve mucho la comparación, sino que hay un derecho que no se está cumpliendo” , señaló Sileoni tras el encuentro con los gremios.

Por el lado del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), estuvieron presentes representantes de los cinco sindicatos (FEB, Suteba, Sadop, AMET y Udocba). Si bien reconocieron avances en la infraestructura, el pedido unánime fue de apurar las soluciones para restablecer la actividad escolar en aquellos establecimientos que cerraron sus puertas o acortaron los horarios de clase por el frío.

Del mismo modo, el FUDB reclamó mayor seguimiento por parte del ministerio sobre las responsabilidades de los Consejos Escolares y de los Municipios que reciben el Fondo de Financiamiento Educativo y deben invertir en infraestructura. Los dirigentes desconfían del uso de los recursos que llegan desde La Plata.

Según los informes extraoficiales, algunos de los distritos más afectados por las suspensiones de clases son Merlo, Quilmes, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda y Lanús. La semana pasada las estimaciones daban que más de 300 mil alumnos se veían impactados en su jornada escolar completa o en forma parcial.