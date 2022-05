Agustín Porres: “Nuestro sistema educativo carece de confianza entre los padres y los docentes, entre los docentes y los Ministros”

Agustín Porres en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

Agustín Porres tiene una vasta trayectoria en políticas públicas, con logros exitosos en el desarrollo de enfoques innovadores para la educación y el desarrollo de soluciones creativas. Actualmente es Country Manager de la Fundación Varkey, una organización global que aspira a que “cada niño tenga un gran maestro”. La Fundación es reconocida, sobre todo, por el Global Teacher Prize que cada año entrega un millón de dólares al mejor maestro del mundo.

Entrevistado por Patricio Zunini, Porres reflexionó sobre lo que se espera de los maestros en este presente y en un futuro no tan lejano. “Nosotros prendemos la luz, para iluminar a genios como Martín Salvetti”, dijo, en relación al actual subsecretario de Educación de Lomas de Zamora, que en 2019 quedó entre los diez mejores maestros del mundo. “Trabajamos en formación, pero tenemos grandes docentes y parte de nuestra tarea es reconocerlos. El premio tiene que ver con reconocer la profesión, más allá de quien gane”.





Crear redes

“También trabajamos en la formación en Argentina y en seis países. La Red de Liderazgo es una red que formamos con trescientos cincuenta directores de todo el mundo, lo hicimos con UNESCO porque queríamos justamente reunir a los que están liderando la escuela en el territorio y entender problemas comunes y soluciones comunes”, planteó Porres. Además, este espacio de puesta en común se encuentra enriquecido con especialistas. “Y el desafío nuestro fue juntarlos. Muchas veces en educación está el desarrollo académico y está el desarrollo en territorio; nosotros tratamos de juntar esos dos. En las reuniones se juntan los directores de escuela con expertos y conversan”

“Hicimos reuniones con ex presidentes para que compartan lecciones de liderar un país con lo que tiene que ver liderar una escuela, reuniones con jueces, reuniones con empresarios y reuniones con deportistas para ver qué le puede aportar cada sector a la discusión educativa”, destacó Porres.

Por otro lado, la Fundación también desarrolló la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente: “Pensar la carrera docente, como una carrera de excelencia. Reunimos 45 expertos en 2019, cuando empezamos a trabajar, nos propusimos una agenda que busca cubrir toda la carrera: formación inicial docente, formación continua, las condiciones laborales, la evaluación, el liderazgo, todo lo que tenga que ver con la carrera docente. Visto por expertos de universidades, por organizaciones de la sociedad civil, de Gobierno y también por docentes. Es una mesa que entre los 45 y 50 que somos hoy hablamos entre todos justamente para que esa conversación sea plural y proponga cambios, hay que acompañar con políticas públicas que vayan en esa dirección”.

Un millón de dólares para el mejor maestro

“No nos preguntamos por qué Messi se lleva x millones o por qué Leo Di Caprio se lleva tanto con los Oscars o los distintos premios, en la música, en el arte”, dijo Porres. “Pero sí nos lo preguntamos en el ámbito educativo. Y creo que el premio, el Global Teacher Prize, esta iniciativa de la familia Varkey tiene que ver con esos paradigmas de cuestionarnos por qué es más importante uno que el otro, por qué nos llama tanto la atención. Sin duda cualquiera podría decir que esa plata podría destinarse a cien mil cosas más; nosotros decimos que hay algo de gastar plata corajudamente”. Y agregó: “Sin duda un gobierno no puede hacer esto y está bien que no lo haga. Ahora bien, esta familia decidió cuestionarnos e interpelarnos de este lugar”.

Porres contó, además, cómo el premio millonario impactó en el mundo. “Hay una docente en Brasil, Deborah Garofalo que trabaja en una favela enseñando robótica, un trabajo extraordinario que quedó finalista entre el top 10, y hoy Deborah es la responsable de robótica de todo el distrito de San Pablo, el estado más grande educativamente de América Latina”.

“Nuestra tarea todos los días se trata de darle voz a los docentes”, dijo Porres. “Nuestro trabajo es acompañar al docente, porque el que transforma es el que está en la escuela”.

Los mejores maestros

¿Qué es lo que se busca? Ante esa pregunta, Porres no dudó: “Se busca una innovación que tenga que ver con una preocupación por hacer las cosas distintas para tener un mejor resultado. Por generar un impacto distinto, un impacto que sale del aula que cambia la historia de esos chicos, de esas familias. Esos docentes que están buscando algo más desde el aula”.

“El año pasado estuvo entre las 10 mejores del mundo, Ana María Stelman, una docente de una escuela de La Plata, una escuela de contexto vulnerable. Ella les enseña a leer a chicos de segundo y tercer grado, y deja todo para enseñarles a leer”. Porres recordó cómo durante la pandemia Stelman les explicaba a los chicos por teléfono cómo hacer una u, cómo leer, con toda la dificultad que ello implica. “Me gustaría que hablemos diez veces más de alfabetización, porque sin eso lo que viene después no tiene sentido”, planteó.

Nuevos desafíos

A diferencia de lo que ocurre educativamente en Finlandia, Porres planteó que: “Lo que necesitamos es la apertura, yo hablo mucho de confianza. Nuestro sistema educativo carece de confianza entre los padres y los docentes, entre los docentes y los Ministros”.

Y agregó: “Si vos no confiás, no innovás, te vas metiendo para adentro, no arriesgás. Para arriesgar necesitás alguien al lado que te sostenga, que te empuje y esos elementos del sistema los necesitamos más vivos que nunca”.

“Nuestro mayor desafío es crear comunidad. Que los docentes trabajen para adelante, más allá de lo que hacemos nosotros. Crear redes porque se formaron vínculos”.

