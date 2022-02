En medio del debate sobre el fin de la pandemia, el Gobierno definirá hoy cómo será la vuelta a las aulas en todo el país

El Gobierno definirá el protocolo para el inicio del ciclo lectivo 2022 (Foto NA)

El gobierno nacional definirá este jueves el nuevo protocolo para el inicio del ciclo lectivo 2022 con el objetivo de garantizar una “presencialidad plena y segura” en medio de la pandemia de COVID-19: el Consejo Federal de Salud (COFESA) y el Consejo Federal de Educación (CFE), que nuclean a los ministros de las carteras sanitarias y educativas de las 24 jurisdicciones del país, se reunirán hoy para definir los lineamientos de la vuelta a las aulas.

Se establecerán una serie de pautas que, en carácter de recomendaciones generales, luego las provincias adaptarán a sus realidades particulares. Hasta el momento, solo la Ciudad de Buenos Aires oficializó su protocolo, que presenta muchas similitudes y pocas diferencias respecto de lo que serán las pautas nacionales.

“La tendencia es no suspender las clases ni cursos”, manifestó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en el encuentro del COFESA de la semana pasada. En aquella ocasión, se presentó la propuesta de protocolo “Aula Segura” para nivel inicial, primaria y secundaria.

Según especificó la cartera sanitaria, la iniciativa cuenta de seis pilares: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia. Hoy se terminarán de establecer los criterios, en base a los intercambios de los equipos técnicos de la cartera sanitaria con funcionarios del Ministerio de Educación y autoridades de organismos como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La semana pasada, Vizzotti y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, se encontraron con especialistas en materia sanitaria y educativa para “consolidar una presencialidad plena y segura en las escuelas”. ”Queremos construir un inicio del ciclo lectivo reparador y con aulas seguras para recomponer tanto sufrimiento que ha tenido nuestro pueblo y recuperar la centralidad que tiene la escuela en la vida argentina”, explicó Perczyk.

Vizzotti y el ministro de Educación, Jaime Perczyk

Argentina avanza con la casi vuelta a la normalidad prepandemia en el ámbito educativo en sintonía con varios países del resto del mundo que comenzaron a levantar sus restricciones sanitarias a raíz de la amplia cobertura de vacunación.

El Poder Ejecutivo confirmó que no exigirá pase sanitario al ingreso a las escuelas. No obstante, dos provincias -Formosa y Santa Cruz- ya se desmarcaron y anticiparon que pedirán el certificado.

No habrá más “burbujas” . Al buscarse la presencialidad plena ya no habrá distanciamiento dentro del aula, pero ahora tampoco será necesario que no interactúen alumnos de distintos cursos.

Con respecto a los barbijos, la recomendación de Nación será la de mantener su uso dentro del aula a partir de primer grado. Habrá más flexibilidad en los espacios abiertos.

El lavado de manos y la ventilación de los ambientes se mantendrán en este ciclo lectivo. Pero habrá más flexibilización de pautas como el control de la temperatura corporal y la demarcación de los espacios.

Una de las dudas que persiste es la del aislamiento en caso de un contagio dentro del curso. Lo que ya se sabe es que los contactos asintomáticos con vacunación completa, al igual que sucede fuera del contexto educativo, no deberán aislarse y podrán seguir asistiendo a clases. Aún resta definir cómo será el accionar con aquellos chicos que no recibieron las dos dosis.

El Presidente participará del cierre de la reunión de los consejos federales de Salud y Educación

A excepción de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, que iniciarán el 23 de febrero, todo el país pondrá en marcha el ciclo lectivo el miércoles 2 de marzo. Una vez que se apruebe este jueves la resolución general, se espera que cada provincia precise sus propias pautas a partir del protocolo marco.

Según informó Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández participará del cierre de la reunión de los consejos federales de Salud y Educación. El acto se llevará a cabo a las 12 del mediodía en el Museo del Bicentenario. Allí mismo, a las 18, será la presentación de la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria para la realización de 75 nuevas obras en universidades ubicadas en las 24 jurisdicciones del país.

La Universidad Nacional de La Plata

En las universidades sigue el debate

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las universidades públicas de todo el país, comenzó a debatir sus propias recomendaciones para trasladar a las jurisdicciones.

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se aprobó este miércoles una resolución que establece como requisito para la participación de mayores de 18 años en cualquier actividad presencial en todas sus facultades y dependencias, contar con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 .

Por su parte la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) informó que durante el ciclo académico 2022 se profundizará la presencialidad cuidada y las actividades bimodales, combinando asistencia a las aulas y laboratorios en el marco de los protocolos y uso de las plataformas virtuales.

Mientras tanto en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Banca aseguraron que volverán al ciclo lectivo con el esquema prepandemia.

