Cómo logró una escuela que sus alumnos aprendan de forma autónoma

Somos una Institución Educativa de Isidro Casanova que abarca los tres niveles: el nivel inicial con el “Jardín de Infantes El Rincón de Naty” y la educación primaria y media con el “Instituto Juan Bautista Alberdi”.

Ante esta situación de aislamiento, nuestro primer objetivo fue mantener la comunicación con las familias definiendo como eje central la tarea de cuidado y la preservación de los vínculos afectivos entre alumnos, familia y escuela.

Nuestro punto de partida fue hacer un diagnóstico exhaustivo para saber con qué dispositivos contaba cada familia. Luego nos posicionamos en esta nueva forma de educación virtual, que implicaba revisar las prácticas docentes desde el proyecto institucional, dando lugar a la intencionalidad pedagógica que nos posibilitara pensar en una oferta educativa para todos los estudiantes.

Esto implicó la diagramación de distintas estrategias; siempre con propuesta que propicien diversos dispositivos de inclusión. En principio, capacitaciones para todo el cuerpo docente. Luego el trabajo con los alumnos y para finalizar con las familias.

Fuimos incorporando en nuestras propuestas didácticas múltiples estrategias teniendo en cuenta los criterios de continuidad y progresión de las actividades; utilizando distintas aplicaciones como Zoom, Classroom y videos que son editados con contenidos de acuerdo al diseño curricular, actividades interactivas y juegos de ingenio.

Todas las actividades tienen una devolución, un ida y vuelta entre el alumno-docente, para de esta manera tener la posibilidad de saber cómo el alumno va apropiándose de los contenidos.

Necesitábamos que alumnas y alumnos se fueran independizando en sus actividades diarias de los adultos que los acompañaban. Para ello, la institución educativa adquirió una plataforma con libros digitales, donde cada docente trabajó con la familia en la capacitación. Hoy los niños de 7 años en adelante realizan sus actividades en forma autónoma con el acompañamiento de la o el docente. Estamos convencidos que la escuela es irremplazable, pero logramos que nuestros alumnos se apropiaran de todos los recursos para poder transitar el aislamiento provocado por la pandemia de la mejor manera posible, siempre contando con el acompañamiento de las familias que nos abrieron sus puertas.

Román Medina Rodríguez, uno de los alumnos de segundo grado “B”, nos contó su experiencia: “En esta cuarentena aprendí muchas cosas nuevas, a usar más el celular y la computadora para poder comunicarme y aprender jugando. La seño nos manda videos explicándonos las actividades que tenemos que hacer, los temas nuevos que no conocemos y después usamos Zoom para poder decirle las cosas que no entendemos. Aprendí a entrar solo a los libros digitales, aunque los primeros dos días me ayudaba mi mamá. Las actividades casi siempre las hago solito, a veces le pido ayuda a mi mamá para hacer algunas cosas en el cuaderno, pero las que hay que hacer con la computadora me gusta hacerlas solo”.

En la secundaria básica se trabajó con los libros digitales sumando además otras plataformas. En el ciclo superior se está implementando TICMAS, una plataforma modular. De esta manera podemos hablar de igualdad de oportunidades para todos nuestros alumnos, independientemente de su condición social.

Se tiene en cuenta los tiempos de cada niño, niña y adolescente en sus aprendizajes, teniendo para ello un seguimiento personalizado por videollamadas.

Algo que nos destaca como institución educativa es nuestro proyecto literario, que está proyectado para esta segunda etapa. Vamos a comenzar un primer encuentro virtual con el humorista gráfico CHANTI, sus colecciones fueron disfrutadas desde hace varios años por nuestros alumnos. A 90 años del nacimiento de María Elena Walsh también realizaremos un encuentro con la especialista Alicia Origgi y se están gestionando entrevistas con Claudia Legnazzi y Carlos Pessoa. Por si fuera poco, tuvimos el honor de ser seleccionados en el programa de la Feria del libro Infantil 2020 en el Ciclo de Narraciones Dibujadas a cargo de una docente del nivel primario.

Intentamos construir aprendizaje en donde los alumnos tengan acceso al conocimiento, considerando a todos los estudiantes sujetos de derecho. Es decir, una educación de calidad para todos.

Por Nélida Patiño - Directora del Instituto Juan Bautista Alberdi.