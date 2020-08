Eugenia Rosales, ministra de Catamarca: “Vamos hacia una doble escolaridad virtual a partir de 2021”

Eugenia Rosales, ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica de Catamarca

El lunes pasado, Catamarca reabrió sus escuelas rurales para recibir a docentes y directivos, que ya comenzaron a planificar el regreso a las clases presenciales. Los chicos de los últimos años de los niveles, tanto de primaria como secundaria, se sumarán el 18 de agosto y desde entonces comenzará un retorno gradual.

Eugenia Rosales, ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica de Catamarca, analizó con Infobae la estrategia que llevaron adelante para sostener la continuidad pedagógica hasta las vacaciones de invierno. Consideró que la virtualidad es un punto de no retorno y que se proyecta una jornada extendida bimodal.

-¿Qué balance hacen de esta primera mitad del año a distancia?

Nosotros nos pudimos acomodar rápido porque ya veníamos con una semana previa de prevención por el dengue. El fin de semana que se suspendieron las clases nos pusimos a trabajar. Todas las secretarías del ministerio fueron a asistir a la secretaria de nuevas formaciones e inserción. Todos los recursos humanos con conocimiento en programación estuvieron abocados a la pata de educación.

-¿Cuál fue la primera respuesta que pudieron dar?

-En un principio comenzamos con Google Classroom porque era lo que teníamos a disposición, pero muy poco tiempo después pasamos a Magnaplus, que es una plataforma propia, completamente moldeable y nos permitió la extensión del dominio .edu, lo que da acceso gratuito a través del celular. Tenemos una biblioteca propia, más módulos y núcleos de enseñanza e incorporamos nuevos cursos.

-¿Cómo van a aprovechar la plataforma una vez que los chicos ya estén en el aula con normalidad?

-Las plataformas virtuales no se van a ir, cuando haya una nueva normalidad. La virtualidad va a seguir funcionando. Nuestro plan para 2021 y posterior es seguir utilizando la plataforma para dar una doble escolaridad. Que en las escuelas técnicas los chicos tengan acceso a inglés, al desarrollo de actividades en software para que cuando terminen se incorporen en el mercado laboral. Más ambiciosamente dentro de la tecnología del conocimiento, que sean creadores de su propio destino.

-¿Qué porcentaje de alumnos se sumaron a la herramienta virtual?

-Tuvimos cerca del 40 por ciento de los alumnos conectados en la plataforma. Con el resto, que no disponen de conectividad o dispositivos, seguimos a través de cuadernillos impresos. La plataforma nos permite saber quiénes estuvieron conectados y quiénes no para establecer prioridades a la hora del retorno a clases. En aquellos lugares de menor riesgo epidemiológico, en especial en las zonas rurales, comenzaremos una vuelta paulatina que tendrá como prioridad a los chicos que no tuvieron continuidad.

-¿En qué medida corren riesgo los chicos que no estuvieron conectados de abandonar el sistema educativo?

-Entendemos que los chicos no estando en la escuela ni conectados están en una situación de riesgo de abandonar el sistema. El acompañamiento y la contención de las familias es fundamental en este punto, pero desde nuestro lado tenemos que agotar todas las instancias para traerlos de vuelta.

-¿Los docentes pudieron adaptarse a la contingencia?

-Los docentes nos pidieron hacer encuentros provinciales para promover la enseñanza virtual y compartir experiencias. Reconocen que necesitan de las capacitaciones, más allá de que están vinculados al mundo de la tecnología. Esto va a seguir como una política de ahora en más. Tanto el gobierno nacional como provincial asumieron la responsabilidad de garantizar el acceso.

-¿Qué dejará como aprendizaje la pandemia en el campo educativo?

Ninguno estaba preparado para que la educación deje de ser presencial. Hemos sido criados para la educación presencial y crecimos tomándolo como única alternativa. La pandemia, que nos modificó comportamientos a todos, nos permite trazar una agenda de bimodalidad. Por caso, dudo que cuando quede atrás volvamos a tener la misma cantidad de reuniones laborales en persona. Con una aplicación se resuelven rápidamente cuestiones urgentes.

