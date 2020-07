Por su parte, José Thomas, director de escuelas de Mendoza, planteó: “Si una familia no está tranquila, si no se siente segura, puede tomar la decisión de no enviar a sus hijos. Pero hay que decirles a las familias que confíen que vamos a trabajar fuertemente y no vamos a volver a la presencialidad si no están dadas las condiciones. De igual manera, si no lo entienden así, desde el sistema vamos a buscar la forma de que ese chico siga conectado desde la virtualidad”.