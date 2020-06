Luis Almagro fue reelecto secretario general de la OEA el pasado mes de marzo, concluirá su primer mandato en mayo y, entonces, comenzará otro periodo de cinco años, hasta 2025. Almagro recibió el apoyo de 23 de los 34 miembros activos de la OEA (Cuba es parte del ente, pero no participa desde 1962), mientras que 10 países –entre ellos la Argentina- respaldaron a la ex canciller ecuatoriana y ex presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa.