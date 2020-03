Al mirar hacia adentro de esos resultados, sigue el especialista, hay una fuerte variabilidad. “Los resultados señalan que más que la modalidad, los elementos decisivos tienen que ver con la calidad de los diseños pedagógicos. Los resultados de la educación no tienen que ver solo con los recursos tecnológicos que se utilicen, sino sobre todo con los diseños pedagógicos que están por detrás de esos recursos. La discusión no debiera centrarse en la introducción o no de nuevas herramientas tecnológicas, sino en la robustez de los modelos académicos”, remarcó.