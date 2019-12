-No, yo no creo eso. Creo que no hay tensión entre inclusión y calidad. Es mentira lo que dicen aquellos que plantean que la democratización de acceso empeoró los resultados. Lo que nos termina dando peores resultados es no haber sostenido las políticas educativas. Sabemos que la escuela no está dando las respuestas que nuestra sociedad necesita, pero también recargamos a la escuela de responsabilidades cuando desde la política no acompañamos.