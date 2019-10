El académico, que es experto en educación y neurociencias, mencionó que FInlandia, cuando se planteó educación pública de calidad para todos, en 1921, era un país más pobre que Argentina. “Hoy no importa qué tipo de indicadores veamos. En Finlandia se he desarrollado un sistema educativa que hace que muchos lo consideren el modelo ideal. La educación da sus frutos. No se trata solamente de la riqueza disponible de un país. Se trata de las oportunidades de aprendizaje que esa sociedad otorga a sus miembros”, consideró.