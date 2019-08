Empezó en agosto de 2012. Hasta entonces daba clases particulares en su casa, pero el nacimiento de su tercer hijo complicó las cosas. "Se me hacía complicado recibir chicos en casa y en el barrio no había profes de matemática. Me daba una impotencia bárbara. Entonces empecé a grabar las explicaciones con el celular. Cuando llegaba la fecha del examen, ellos me decían lo que necesitaban. Es una ayuda extra que nunca va a reemplazar a la educación presencial. Los chicos, sobre todos los más vulnerables, necesitan la contención del docente", cuenta a Infobae.