Hugo Labate, director nacional de coordinación pedagógica, le dijo a Infobae: "El mensaje que hay que bajar es que el castigo no es la solución. La repitencia no es efectiva. Los chicos que no aprenden lo hacen por alguna dificultad a la hora de apropiarse del conocimiento. Lo ideal sería reparar esos conocimientos y no hacerlo repetir el mismo proceso que el año anterior no fue exitoso".