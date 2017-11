En el colegio, había dos chicos sin padre. "A mi no me hacían bullying porque si no, les decía: 'te espero afuera'", comentó. Sin embargo, su actitud cambió al notar el esfuerzo que hacían en su casa para que él estudiara. Fue abanderado en primaria y, ya en secundaria, colaboró como albañil para poder pagar sus viajes y competir como taekwondista.