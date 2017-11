No me atrevería a decir eso. Ha habido esfuerzos al igual que en otros países. Es un tema bastante transversal. Cuando los docentes van a otras comunidades, se dan cuenta de que las problemáticas son muy parecidas. No tiene que ver con el equipamiento tecnológico como lo era hace 5 o 10 años, sino con cómo hacer que esa tecnología se incorpore de manera amigable, no se imponga y desarrollar estrategias pedagógicas para aprender a aprender de una manera distinta.