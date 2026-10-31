Los países que se enriquecen gracias a la rivalidad entre Estados Unidos y China (Créditos: Pascal Maitre/Panos Pictures)

Guardar

Para bien o para mal, la prosperidad de muchos países pobres depende de sus recursos naturales. Dado que sus industrias son menos sofisticadas y sus sectores de servicios más pequeños que en los países ricos, un yacimiento subterráneo de gran valor puede marcar una gran diferencia en sus perspectivas económicas. El aumento de la demanda mundial de petróleo o minerales puede impulsar el crecimiento, atraer inversiones y cubrir déficits fiscales. Muchos ministros de finanzas del mundo pobre recuerdan con nostalgia el último “superciclo” de las materias primas, cuando la creciente e insaciable demanda de China elevó el precio de los metales y los combustibles fósiles. Las ventas de petróleo contribuyeron a que el PIB de Angola casi se duplicara entre 2002 y 2008.

Ahora el mundo podría estar entrando en otro superciclo, impulsado por la carrera entre Estados Unidos y China por asegurar el suministro de minerales esenciales para la inteligencia artificial, la electrificación y otras tecnologías que se prevé definirán el siglo XXI. La diplomacia minera china, que ha contribuido a cerrar acuerdos con al menos 19 países desde el año 2000, sigue vigente. La administración de Donald Trump ya ha firmado acuerdos relacionados con los minerales con más de 20. Hoy, ambos rivales buscan atraer a un grupo mucho más reducido de países capaces de extraer minerales rápidamente.

PUBLICIDAD

El 16 de octubre, el Banco Mundial anunció que quintuplicaría, hasta alcanzar los USD 20.000 millones, un fondo destinado a ayudar a los países a satisfacer parte de la creciente demanda. Sin embargo, para tener éxito, sus gobiernos no pueden depender únicamente de sus recursos subterráneos ni de sus buenas relaciones con Estados Unidos y China. También deben demostrar su capacidad para suministrar bienes con rapidez.

La urgencia es palpable. En mayo de 2025, el Sr. Trump se vio obligado a reducir los aranceles que había impuesto a los productos chinos, después de que China tomara represalias restringiendo las exportaciones de siete minerales de tierras raras utilizados para fabricar semiconductores y armas. Estados Unidos quiere romper el monopolio chino. Ha acumulado reservas de minerales, ofrecido precios garantizados a los productores e invertido miles de millones en proyectos mineros, al tiempo que presiona a los inversores privados para que hagan lo mismo. Un inversor tejano afirma que funcionarios del gobierno se pusieron en contacto con él en ocho ocasiones distintas.

PUBLICIDAD

La estrategia de persuasión ha dado resultado. Según fuentes oficiales, en 2025 el gobierno y las empresas estadounidenses invirtieron USD 15.400 millones en minas extranjeras, frente a prácticamente nada en 2024, y se prevé que este año la inversión aumente. Al menos una décima parte de esa cantidad provino del EXIM, un banco estatal, y de la Corporación Financiera de Desarrollo, un banco que en su día concedía préstamos a clínicas y activistas climáticos, pero que el Sr. Trump ha reconvertido y dotado de USD 205.000 millones. En respuesta, los gigantes mineros estatales chinos derrocharon más de USD 30.000 millones en el extranjero, mucho más que en 2024. Las inversiones combinadas de las superpotencias no habían alcanzado este nivel desde que el último superciclo comenzó a desmoronarse hace una década.

Hasta ahora, el mayor beneficiario ha sido la República Democrática del Congo (RDC). La mayoría de los inversores occidentales abandonaron este vasto país de África central, asolado por conflictos y sin salida al mar, cuando los precios del estaño, los diamantes y otros de sus abundantes recursos se desplomaron. Esto permitió a las empresas chinas adquirir activos en dificultades a precios irrisorios. Los chinos han prometido USD 1.000 millones para ampliar una mina de cobre y proponen construir una mucho más grande que podría producir hasta 500.000 toneladas al año, convirtiéndola en uno de los mayores proyectos de cobre del mundo.

PUBLICIDAD

Ahora Estados Unidos también ha vuelto. Un fondo financiado por el gobierno está negociando la compra del 40% de una de las últimas minas operativas de propiedad occidental, una empresa de cobre gestionada por Glencore, una compañía con sede en Suiza. Empresas privadas han seguido su ejemplo. KoBold Metals, una startup californiana, está explorando yacimientos de litio en la región de Manono, en la RDC. Virtus, una singular coalición de exagentes de inteligencia y militares, ha adquirido una empresa conjunta de cobalto y cobre con sede en Dubái.

La RDC es tan pobre que el dinero ya está transformando su economía. En 2025, la inversión extranjera en minería equivalía aproximadamente al 8% de su PIB. Fue más del doble del total de la inversión extranjera directa (IED) del año anterior. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) ha manifestado su interés en contribuir con hasta USD 1.000 millones para la construcción del ferrocarril Dilolo-Sakania, que se conectará con una línea ferroviaria a Angola y será el mayor proyecto de infraestructura de la RDC en una década. La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, una organización sin fines de lucro con sede en Noruega, estima que la minería generará USD 8.000 millones en ingresos gubernamentales entre 2026 y 2030. Si otras minas continúan produciendo a ritmos similares, la industria generará USD 20.000 millones para el Estado, lo que equivale aproximadamente al gasto anual.

PUBLICIDAD

Otros dos grandes beneficiarios son Brasil y Kazajistán. Ninguno de los dos es tan pobre como para enriquecerse materialmente de la noche a la mañana, como le ha ocurrido a la RDC. Sin embargo, se están beneficiando enormemente del interés estadounidense y chino.

El enfoque estadounidense ha sido más específico. En Brasil, se ha propuesto construir un imperio de tierras raras. En septiembre, USA Rare Earth, una empresa que cotiza en bolsa y en la que el gobierno tiene participación, adquirió Serra Verde, la única productora de cuatro de los minerales más escasos fuera de Asia. La empresa ya ha invertido USD 2.800 millones en la adquisición de la mina. Un paquete adicional gestionado por el Departamento de Guerra y un préstamo de la DFC elevarán la inversión estadounidense a casi USD 5.000 millones.

PUBLICIDAD

En Kazajstán, Estados Unidos tiene la vista puesta en el tungsteno, vital para la fabricación de armamento de alta tecnología. En noviembre de 2025, Kaz Resources, una empresa respaldada por el gobierno y por inversores como Eric Trump y Donald Trump Jr., dos de los hijos del presidente, invertirá mil millones de dólares para desarrollar los yacimientos de Kairakty, explorados por primera vez en 1958, y el norte de Katpar. El acuerdo equivale a casi una vigésima parte de la inversión extranjera directa anual que recibe Kazajstán. Otros USD 1.600 millones podrían llegar a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Departamento de Exportación e Importación de China (EXIM).

Las inversiones chinas en ambos países han sido más amplias. El año pasado, las empresas chinas invirtieron alrededor de USD 6.000 millones de dólares en Brasil, más que en ningún otro país. Un tercio de esa inversión se destinó a minas que producen minerales como níquel, cobre y oro. En Kazajistán, China, al igual que Estados Unidos, busca tungsteno: Kaz Resources tuvo que pagar precios exorbitantes para evitar que una empresa china presionara para obtener una licencia, según dos funcionarios estadounidenses involucrados en las negociaciones. Pero el año pasado, China y Kazajistán también acordaron contratos por valor de más de USD 10.000 millones que incluían proyectos de cobre y oro, así como una mina de tungsteno.

PUBLICIDAD

El año pasado, funcionarios del Sr. Trump hablaron de reclutar países para el bando estadounidense, presionándolos para que rechazaran los avances chinos. La mayoría, dijeron, tendría que tomar partido. La experiencia de la República Democrática del Congo, Brasil y Kazajistán demuestra que las cosas no han resultado así hasta ahora.

Las empresas mineras estadounidenses y chinas se están concentrando en un puñado de países porque solo unos pocos poseen grandes cantidades de minas antiguas, inactivas o a medio terminar que puedan completarse o reactivarse de forma rápida y económica. China siempre ha valorado la rapidez, a diferencia de las mineras occidentales del sector privado, que prefieren un proceso más lento para encontrar nuevos yacimientos prometedores y optimizar cuidadosamente la rentabilidad a lo largo de su vida útil.

PUBLICIDAD

Choque y mineral

El año pasado, solo cinco países —la RDC, Brasil y Kazajistán, además de Zambia y Canadá— representaron casi el 80% de las inversiones mineras combinadas de las dos superpotencias en el extranjero. Con la excepción de Canadá, la rivalidad sino-estadounidense está dando frutos para estos pocos afortunados. En una visita a Beijing en marzo, funcionarios de la RDC obtuvieron compromisos de China para compartir más datos e invertir más en el procesamiento local. China también acordó compartir la propiedad de su proyecto de cobre en el Congo con la minera estatal local de diamantes. Según los dos funcionarios estadounidenses, el gobierno kazajo logró obtener una participación mayor en la empresa conjunta Kairakty que la que Estados Unidos ofreció inicialmente.

A corto plazo, esta estrategia de acaparamiento rápido también podría beneficiar a las superpotencias rivales. China comenzó a producir litio en la RDC a principios de este año. La expansión estadounidense de Serra Verde, la mina brasileña, debería estar en pleno funcionamiento en un año. El proyecto kazajo debería comenzar la producción en 2030.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esta estrategia tiene sus límites. Depende de terceros para la prospección y el desarrollo de los yacimientos existentes, incluso cuando los prospectores y desarrolladores se muestran cada vez más cautelosos. Los presupuestos de exploración de las mineras nunca se han recuperado del final del último superciclo. A pesar de las previsiones de una creciente demanda de cobre, que podría superar la oferta en un 8% en diez años, Chile, el mayor productor mundial de este metal rojo, ha reducido su producción, principalmente debido a la falta de inversión en activos en declive.

En teoría, unos precios más altos deberían atraer inversiones en nuevos proyectos. Por ejemplo, al menos 30 países poseen yacimientos viables de cobre. Sin embargo, localizarlos y desarrollarlos puede llevar una década o más. Mientras tanto, la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y China está confundiendo las señales de precios en las que se basan los mineros para decidir si vale la pena el esfuerzo que supone un yacimiento sin explotar. El resultado es una mayor parálisis de la inversión, pero para los pocos afortunados que cuentan con yacimientos listos, es día de grandes ganancias.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.