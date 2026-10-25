The economist

Lecciones de liderazgo de Napoleón

Cómo el estilo de gestión del emperador francés finalmente condujo a su caída

Lecciones de liderazgo de Napoleón (The Economist)
Lecciones de liderazgo de Napoleón (The Economist)
Guardar

¿Qué consejos de gestión** puedes aprender de los conquistadores? Dejando de lado la opresión, hay lecciones sobre delegación, motivación, reclutamiento y formación de equipos. Alejandro Magno se negaba a beber agua antes de la batalla para mostrar solidaridad con sus hombres. César marchaba a pie junto a ellos, incluso cruzando ríos a nado, para demostrar su audacia. Cuando su ejército flaqueaba, se interponía en el camino de sus hombres que huían, “incluso agarrándolos por el cuello y obligándolos a enfrentarse al enemigo”, según Suetonio, historiador romano. Diocleciano dividió el Imperio Romano en cuatro y compartió el poder manteniendo un firme control central.

En 2014, Andrew Roberts, prolífico historiador británico y miembro de la Cámara de los Lores, publicó una excelente biografía de Napoleón y su audacia en el campo de batalla. En un nuevo libro, examina el sistema de mariscales de Napoleón. Al día siguiente de proclamarse emperador de Francia en 1804, Napoleón nombró a 18 “mariscales del imperio”, cifra que posteriormente aumentó a 26. Estos debían ser “la espada que rodeaba el trono de Napoleón”, las figuras más veneradas del ejército y la cúspide de la sociedad francesa.

PUBLICIDAD

Algunos reclutas provenían de la nobleza; otros eran hijos de artesanos. Se les colmaron de fortunas, tierras e incluso se les concertó matrimonio con miembros de la familia imperial. A cada uno se le entregó un uniforme de terciopelo azul oscuro con cuello alto y bordados dorados, una faja de seda roja y un bastón con las águilas imperiales doradas. Napoleón nombró príncipes a seis de ellos y coronó reyes a dos.

El equipo de élite de los mariscales se formó para ejecutar las órdenes de Napoleón y glorificar a Francia mediante la aplicación de su nueva teoría bélica, caracterizada por asedios menos planificados y maniobras más ágiles, gracias a un ejército que se abastecía de los recursos del terreno. Pero Napoleón también ideó un eficiente sistema de gestión moderno, basado en la captación de talentos brillantes, el reparto de generosas recompensas, la intolerancia a la debilidad y la exigencia de lealtad absoluta.

PUBLICIDAD

A pesar de todo, Napoleón confiaba plenamente en Louis-Alexandre Berthier, su jefe de estado mayor, primer mariscal y un hábil administrador con una notable atención al detalle. Berthier, un hombre bajo y fuerte del que se decía que podía quedarse dormido con un ojo abierto, era un antiguo ingeniero topográfico que se había ofrecido voluntario para cruzar el Atlántico en barco y ayudar a los estadounidenses en su guerra de independencia, elaborando un mapa detallado de la costa de Rhode Island.

Berthier dividió el estado mayor del ejército en cuatro ramas, para abarcar desde la inteligencia hasta los suministros. Los comandantes de división debían informar dos veces al día sobre el paradero de cada soldado; estos expedientes, como prototipos de hojas de cálculo, se enviaban en 18 grandes volúmenes dos veces al mes desde el Ministerio de Guerra a Napoleón. En las órdenes escritas de Berthier, “todos los nombres de lugares, ríos, generales y regimientos enemigos estaban subrayados”, escribe Lord Roberts. Constantemente llegaba nueva información, desde las reservas de pólvora o el suministro de calzado hasta el estado de la moral de las tropas. Berthier y Napoleón viajaban en un carruaje equipado con armarios y cajones para libros, mapas y un fichero que indicaba la ubicación de cada unidad de la Grande Armée .

Para motivar a sus mariscales, Napoleón publicaba informes de desempeño en los boletines de campaña, colmando de elogios las hazañas heroicas junto con duras críticas. El éxito tenía su recompensa. Como estratega atento, a Napoleón también le gustaba ofrecer a sus mariscales consejos personalizados sobre cómo galvanizar a las tropas. “No descuides fanatizar al soldado y electrizar su imaginación al máximo”, le escribió a André Masséna cuando este se enfrentaba al ejército austríaco.

Sin embargo, al final, el sistema de gestión le falló. Con la expansión del imperio, Napoleón insistió en el control absoluto, limitó la autonomía de sus mariscales y mermó su eficacia. Peor aún, acabó debilitando el propio sistema que había construido. Su sistema de incentivos se volvió caprichoso, pues ignoraba a quienes merecían elogios en algunos informes de campaña o utilizaba a los mariscales como chivos expiatorios.

En lugar de generar tensión creativa, fomentó una rivalidad destructiva. El peligro, señala Lord Roberts, radicaba en que “los mariscales empezaron a ver la guerra no tanto como una empresa de equipo, sino como una carrera entre rivales por el triunfo y la fama individuales”. Napoleón incluso se jactaba de avivar “celos constantes”: “Me aseguro de que mis ministros y generales estén enfrentados entre sí, para que cada uno me revele los defectos del otro”.

Los mariscales comenzaron a pelearse tras la victoria de Napoleón sobre los ejércitos combinados ruso y austríaco en Austerlitz en 1805, y la situación no hizo más que empeorar. A pesar de su habilidad, escribe Lord Roberts, “Napoleón tenía una gran capacidad para la pura maldad”. Para cuando el emperador cabalgó hacia su última batalla en 1815, solo dos mariscales lo acompañaban. El “enfoque de liderazgo” de Napoleón, señala el autor, “acaba por dejarlo casi completamente desprovisto del apoyo que necesitaba desesperadamente al enfrentarse a su Waterloo”.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

NapoléonParísFranciaProtestas en FranciaEconomistThe Economist

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La agonía de la Europa liberal

Los gobernantes centristas se han quedado peligrosamente cortos, y ahora están pagando el precio

La agonía de la Europa liberal

¿Internet sigue siendo seguro?

Una serie de incidentes de ciberseguridad ha provocado que varios sitios web queden inoperativos

¿Internet sigue siendo seguro?

Cómo Francia se volvió ingobernable en casa pero imparable en Bruselas

La paradoja del poder parisino

Cómo Francia se volvió ingobernable en casa pero imparable en Bruselas

La dependencia de Europa respecto a Estados Unidos en el espacio es difícil de superar

Para lograr la autonomía en cohetes y satélites, Europa necesita más empuje

La dependencia de Europa respecto a Estados Unidos en el espacio es difícil de superar

Todo le está saliendo mal a Muhammed bin Salman

Este es su “annus horribilis”

Todo le está saliendo mal a Muhammed bin Salman

DEPORTES

Una noche en Barcelona que confirma por qué la Euroliga de Básquet es un gigante global del entretenimiento deportivo

Una noche en Barcelona que confirma por qué la Euroliga de Básquet es un gigante global del entretenimiento deportivo

Qué necesita Andrea Kimi Antonelli para ser campeón récord de la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos

Murió “El Gordo Cadena”, ex líder de la hinchada de Morón: lo velaron en la tribuna con presencia de barras de otros equipos

Fue campeón en Boca e Independiente, jugó en Racing y San Lorenzo y se retiró a los 32 años: “Dejé de ir a la cancha porque no me atrae el fútbol”

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

TELESHOW

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

Morena Beltrán y su paso por MasterChef Celebrity: “Fue lindo regalarle a mi abuela un programa diferente”

Elina Costantini reveló las amenazas de muerte que recibió: "Por la recuperación de nuestra identidad"

La madre de Tomás Holder respondió a las críticas por su relación con un futbolista 20 años menor: “La edad es un número”

INFOBAE AMÉRICA

Bulgaria vota en una elecciones presidenciales bajo la tensión por los ataques con drones contra buques en el mar Negro

Bulgaria vota en una elecciones presidenciales bajo la tensión por los ataques con drones contra buques en el mar Negro

La actriz Sandra Hüller, de la Alemania de posguerra al presente: "Hay que ir contra el fascismo hasta que lo hayamos derrotado"

Flavia Costa: “El desarrollo de la IA aplicado a la guerra es peligrosísimo y no va a poder frenarse con una regulación”

El 70% de las entidades obligadas en El Salvador opera sin herramientas automáticas contra el lavado de dinero

Nasry Asfura visita la imagen de la Virgen de Suyapa en los Jardines Vaticanos durante su gira por Italia