Cómo las potencias medianas están replanteándose el espionaje

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Bruno Kahl estaba seguro de que los rusos no invadirían. El entonces jefe del servicio de inteligencia exterior alemán llegó a Kiev el 23 de febrero de 2022 para reunirse con los líderes ucranianos. Nunca llegó a verlos. Alrededor de las 4 de la madrugada del día siguiente, las fuerzas rusas atacaron Kiev. El Sr. Kahl tuvo que ser evacuado de su hotel con la ayuda de agentes aliados, abriéndose paso entre la multitud de refugiados que se dirigían a Polonia.

Él personificaba la ineptitud de la mayoría de los servicios de inteligencia europeos en su mayor crisis desde el fin de la Guerra Fría. Los espías franceses también fracasaron en la invasión, lo que provocó la dimisión del jefe de inteligencia militar, el general Eric Vidaud. Tanto ellos como otros desconfiaron de las advertencias de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre un inminente ataque ruso, pero carecían de los medios para comprobarlo por sí mismos.

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Ya no, o eso esperan. Las democracias de potencia media están remodelando sus servicios de inteligencia para un mundo más hostil. Destacan especialmente los países que durante décadas descuidaron el espionaje, confiando en cambio en el pacifismo, la neutralidad, el aislamiento o el Tío Sam. Japón está creando un aparato de espionaje prácticamente desde cero. Suecia está creando una nueva agencia civil de inteligencia exterior. Canadá debate si crear una también. Alemania espera otorgar mayor autoridad a sus espías. Los Países Bajos se disponen a conceder más poderes a sus espías. Sobre todo, los espías están colaborando más estrechamente con aliados extranjeros. «La cooperación entre los servicios de inteligencia europeos ha alcanzado niveles sin precedentes», afirma Nicolas Lerner, jefe del servicio de inteligencia exterior francés, DGSE .

Uno de los objetivos de la reforma es contrarrestar el espionaje de adversarios autocráticos. Otro es frenar la escalada de agresividad rusa en la “zona gris”, como el dron cargado de explosivos hallado recientemente en el aeropuerto de Leipzig. Los países también necesitan alerta temprana ante una posible guerra, dada la preocupación de que Rusia pueda atacar a la OTAN o que China invada Taiwán. Y si estalla la guerra, los países necesitarán una mejor inteligencia militar.

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Detrás de todo subyace el desdén del presidente Donald Trump hacia sus aliados. Su suspensión del intercambio de inteligencia con Ucrania el año pasado, aunque breve, hizo saltar las alarmas. Al menos un aliado está elaborando planes de contingencia en caso de que Estados Unidos interrumpa el intercambio de inteligencia, según un exfuncionario de inteligencia estadounidense. De hecho, a algunos les preocupa que Estados Unidos mismo pueda representar una amenaza directa, dada la guerra comercial del Sr. Trump y sus especulaciones sobre la anexión de Canadá, Islandia y (hasta hace poco) Groenlandia.

Gran Bretaña contribuyó a la creación de los servicios de espionaje de los países de la alianza de intercambio de inteligencia «Cinco Ojos» con Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Sus servicios de inteligencia siguen siendo una prestigiosa élite del espionaje. En una reciente encuesta realizada por L’Express, una revista francesa, entre espías y expertos, el MI6 fue considerado el servicio de inteligencia exterior más capaz de Europa, seguido por la DGSE . Sus homólogos admiran la capacidad británica para combinar la inteligencia humana ( HUMINT ) con la inteligencia de señales ( SIGINT ) y otra información procedente de múltiples agencias. El equipo interinstitucional centrado en Rusia, apodado por algunos como «Russia House» (en alusión a una novela de John le Carré), recibe elogios especiales. Entre los países rezagados se encuentra Austria.

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Japón perdió gran parte de sus técnicas de espionaje tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sus servicios de inteligencia no pueden operar de incógnito en el extranjero y tienen restricciones para perseguir espías extranjeros dentro del país. Diversos organismos comparten información de inteligencia de forma improvisada, basándose en copias en papel. El organismo nominalmente a cargo de estos servicios, la Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete ( CIRO ), suele estar dirigido por antiguos oficiales de la policía de seguridad nacional. Un escritor japonés la comparó en una ocasión con un gato doméstico, en contraste con el “tigre” de la CIA .

Este verano, Japón creó el Consejo Nacional de Inteligencia, una especie de centro de control para sus actividades de inteligencia, y la Oficina Nacional de Inteligencia, una versión reforzada de la CIRO , para consolidar información de todas las fuentes, similar a la Oficina Nacional de Inteligencia de Australia, que está colaborando en esta transformación. El gobierno japonés aspira a crear una agencia de inteligencia exterior con plenas facultades. Asimismo, está elaborando nuevas leyes nacionales contra el espionaje para contrarrestar la creciente amenaza de China, Rusia y Corea del Norte. Los intentos anteriores se toparon con resistencia debido al legado de la policía secreta de la época imperial japonesa.

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Igualmente lastrado por los recuerdos de la Gestapo nazi y la Stasi comunista, el BND alemán es poco más que un centro de estudios con aires de grandeza. Los espías alemanes no pueden entrar ilegalmente en edificios, y «espiar las comunicaciones de sacerdotes, abogados, médicos o periodistas ha estado prohibido», afirma Gerhard Conrad, antiguo funcionario del BND .

Se espera que esta semana el Parlamento debata reformas que fortalecerían la capacidad del BND no solo para vigilar, sino también para actuar. La agencia podrá, por ejemplo, hackear a sus oponentes o incluso usar “medios cinéticos” en el extranjero (sin dañar deliberadamente a las personas) para hacer que los adversarios “sientan el dolor”, en palabras de Martin Jäger, jefe del BND . Si se aprueban los cambios, dice el Sr. Conrad, “pasaremos de ser vegetarianos a quizás flexitarianos en un mundo de carnívoros”.

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Al igual que Alemania, Suecia no predijo la invasión rusa. «El sistema detecta las capacidades, pero no las intenciones», afirma Carl Bildt, ex primer ministro sueco. Siguiendo su recomendación, Suecia está creando una nueva agencia de inteligencia exterior que comenzará a operar el próximo año. Esta agencia elaborará informes nacionales a partir de fuentes secretas, comerciales y públicas para «ampliar nuestro alcance», explica Bildt.

Un comité parlamentario canadiense está estudiando si Canadá también necesita una agencia de espionaje exterior propia tras repetidos sucesos impactantes, como el asesinato de un activista sij por presuntos agentes indios en 2023 y, más recientemente, la hostilidad del Sr. Trump, cuyos funcionarios han amenazado en privado con expulsar a Canadá de la alianza Five Eyes. El principal servicio de inteligencia canadiense, el CSIS, se centra principalmente en las amenazas internas, con una autoridad limitada para recopilar inteligencia humana en el extranjero. El programa de informes de seguridad global del Ministerio de Relaciones Exteriores recopila cierta información, pero su estatus ambiguo entre diplomacia y espionaje ha generado problemas.

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En cambio, los Países Bajos fusionaron las funciones de inteligencia nacional y exterior en la AIVD en 2002. «Necesitamos ser ágiles y rápidos. Esa es una de nuestras ventajas como país pequeño», afirma Simone Smit, directora general de la AIVD . Un proyecto de ley otorgaría a los servicios de inteligencia un mandato anual para actuar contra «oponentes evidentes» sin necesidad de autorización previa para cada operación.

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Al igual que con el rearme militar, los países están reforzando sus servicios de inteligencia tanto para demostrar su valía a Estados Unidos como para protegerse en caso de que este les dé la espalda. La información valiosa también permite a un país negociar con otros para obtener información privilegiada. En Asia, los socios “esperarán que Japón recopile información sobre China, especialmente inteligencia humana “, afirma Kotani Ken, de la Universidad de Nihon en Tokio. Algunos esperan que algún día Japón se convierta en el “Sexto Ojo”.

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Los jefes de los servicios de inteligencia insisten en que los lazos de inteligencia con Estados Unidos siguen siendo sólidos, incluso a medida que se intensifican las tensiones políticas y comerciales. Sin embargo, existen indicios de problemas, desde la preocupación por la «politización» de la inteligencia hasta el reconocimiento de que los europeos están ocultando información. El éxodo de funcionarios de inteligencia estadounidenses no ha ayudado.

La inteligencia estadounidense sigue siendo vital para los aliados, sobre todo para alertar sobre complots terroristas. Si la cooperación se rompiera, afirma David Gioe, exoficial de inteligencia estadounidense, «Estados Unidos perdería, pero los europeos perderían aún más».

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Algunos abogan por una mayor integración europea. En 2024, Sauli Niinistö, expresidente finlandés, propuso un servicio de cooperación de inteligencia integral a nivel de la UE . El gobierno neerlandés y el ministro de Defensa alemán han pedido una versión europea de la alianza «Cinco Ojos».

Es más fácil decirlo que hacerlo. Cuanto más se comparten los secretos, menos probable es que permanezcan ocultos. Y la alianza Cinco Ojos, formada por países con un idioma común y una larga historia de lucha y espionaje conjuntos, no puede ser replicada fácilmente por otros. Sin embargo, la necesidad urgente puede superar la desconfianza, como ocurrió con la lucha antiterrorista. Las células de inteligencia de la UE ahora sintetizan cada vez más análisis de los Estados miembros, aunque las disputas internas en Bruselas son un verdadero quebradero de cabeza. En lo que respecta a la inteligencia bruta, «compartirla al nivel de la OTAN o la UE es prácticamente imposible», afirma Arndt Freytag von Loringhoven, exjefe adjunto del BND .

Los países europeos perciben la amenaza rusa de manera diferente, y el riesgo de contraespionaje limita el intercambio de información sensible. Aun así, los jefes de los servicios de inteligencia afirman que los “grupos centrales” de las agencias europeas trabajan ahora conjuntamente para infiltrarse en objetivos difíciles como Rusia y China, compartiendo evaluaciones y coordinando operaciones. “La novedad reside en el concepto de una misión común”, explica uno de ellos. “Repartimos el trabajo según quién sea el más hábil: nosotros trabajamos en un aspecto, ustedes en otro; y luego compartimos los resultados”.

Los jefes de espionaje se muestran ambivalentes sobre si tales cambios podrían dar lugar a una alianza europea de cinco ojos. El Sr. Lerner, por ejemplo, no lo descarta a futuro. Si se diera el caso, ¿podría Gran Bretaña formar parte tanto de la alianza de cinco ojos con Estados Unidos como de una posible alianza europea de cinco ojos?

Todo esto plantea una pregunta incómoda: si Estados Unidos representa una amenaza para la seguridad de sus aliados, ¿deberían espiarlos? Por convención, no se supone que se espíen entre sí. Sin embargo, en 2013, Edward Snowden, un contratista de la NSA que hizo públicos los programas de vigilancia masiva de la agencia estadounidense de inteligencia de señales (SIGINT) , reveló que Estados Unidos y Gran Bretaña habían estado monitoreando las llamadas telefónicas de, entre otros, Angela Merkel, la entonces canciller alemana. (Es posible que los alemanes también hayan escuchado las conversaciones de Barack Obama). El Sr. Trump se quejó en una ocasión de que el GCHQ británico lo había espiado, una acusación que la agencia negó.

«Aparte de los Cinco Ojos, supongo que la mayoría de los países realizan algún tipo de labor de recopilación de información dirigida a Estados Unidos, y que en tiempos de inestabilidad esa labor se intensifica», afirma un exfuncionario de inteligencia estadounidense, quien señala que este trabajo es complejo. «Por lo general, se necesitan años para desarrollar el tipo de recopilación que permite obtener una imagen fiable de los planes e intenciones de los líderes de un país».

El espionaje sigue siendo un arte imperfecto con una larga historia de errores. Incluso las agencias de inteligencia más poderosas pueden equivocarse estrepitosamente (véanse las evaluaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre Irak en 2003). Pero ante una Rusia hostil, una Corea del Norte con armas nucleares y una China que se arma rápidamente, las potencias medianas están finalmente desarrollando su propia capacidad para discernir qué amenazas son reales.

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