Los ataques de Rusia en la zona gris contra Europa son cada vez más descarados

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La campaña de sabotaje de Estados Unidos contra Europa se ha intensificado drásticamente en los últimos meses, hasta el punto de que el 18 de septiembre, Emmanuel Macron, presidente de Francia, convocó a los líderes de los partidos franceses y a los candidatos presidenciales al Palacio del Elíseo para informarles sobre la amenaza de bajas civiles. “Nadie está a salvo”, les dijo Macron, según el diario Le Monde. Los rusos, afirmó, pretenden “intimidarnos y quebrar nuestro apoyo a los ucranianos”.

Un día antes, Donald Tusk, primer ministro de Polonia, había declarado que contaba con información de inteligencia que indicaba que Rusia pretendía atacar con drones o misiles a países europeos que apoyaban a Ucrania, para luego alegar que los ataques habían sido accidentales. Rusia quería “paralizar” la OTAN , afirmó, poniendo a prueba el Artículo 5 de su tratado, que estipula que un ataque contra uno será considerado un ataque contra todos. Una respuesta tibia por parte de los aliados pondría en duda dicho compromiso.

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Rusia lleva años realizando operaciones encubiertas y provocaciones negables contra países europeos. Desde que comenzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, estas se han intensificado. Entre ellas se incluyen incursiones con drones de reconocimiento, ciberataques, incendios provocados, paquetes bomba dirigidos a vuelos de carga y complots para asesinar a ejecutivos de importantes empresas armamentísticas europeas. En los últimos meses, el ritmo de estos ataques clandestinos parece haberse acelerado de nuevo. Según analistas y funcionarios de seguridad, las operaciones rusas tienen tres objetivos principales: coaccionar a los países europeos para que cesen su apoyo a Ucrania; aumentar el coste de dicho apoyo; e intentar que la OTAN parezca impotente.

«Parece que estamos pasando de una serie de incidentes aislados a una campaña continua», afirma Andrew Thomson, exdiplomático británico que ahora trabaja en Monarch, una empresa de seguridad alemana. Justo la semana anterior a las declaraciones de Tusk y Macron, aviones italianos en una misión de la OTAN derribaron un dron cargado de explosivos que había entrado en Lituania procedente de Bielorrusia, y otros despegaron para interceptar dos cazas rusos que violaron el espacio aéreo de la OTAN . Esa misma semana, drones rusos atacaron un tren en Ucrania a menos de dos kilómetros de un paso fronterizo polaco, poco después de que Boris Johnson, ex primer ministro británico, y varios funcionarios de seguridad europeos hubieran transitado por allí. En los Países Bajos, la red ferroviaria se vio recientemente afectada por la colocación coordinada de tuberías y cables en las vías de todo el país.

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Más significativo aún, en agosto, un dron cargado de explosivos impactó contra un avión de carga utilizado para transportar armas a Ucrania en el aeropuerto de Leipzig-Halle, en Alemania, aunque no llegó a detonar. Las autoridades alemanas culparon a Rusia del ataque y, en represalia, clausuraron un centro cultural ruso en Berlín.

No todos estos incidentes son fáciles de atribuir. Muchas operaciones rusas están diseñadas para ser negadas, por lo que se las denomina «guerra híbrida» o «guerra en la zona gris». Según el Sr. Thomson, existen muchos más incidentes de este tipo de los que se informan oficialmente. Suelen tener como objetivo infraestructuras críticas o empresas de defensa, e incluyen «accidentes» que dañan equipos clave, intrusiones en instalaciones sensibles e intentos de infiltración o reclutamiento de agentes. Si bien los incidentes individuales pueden parecer aleatorios, en conjunto muestran un patrón de interrupción y recopilación de inteligencia.

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En muchos casos, los actos de sabotaje son perpetrados por agentes locales o bandas criminales. Muchos desconocen que su patrocinador es Rusia. La ventaja de utilizar saboteadores independientes radica en que resulta más difícil culpar a los servicios de inteligencia rusos. La desventaja es que, al no ser agentes entrenados, tienen mayor probabilidad de fracasar en sus misiones.

«La ambigüedad forma parte del arma misma», afirma David Cattler, exfuncionario de inteligencia de la OTAN y actualmente miembro del Centro de Análisis de Políticas Europeas, un centro de estudios en Washington. La incertidumbre de las víctimas sobre lo sucedido dificulta que los países europeos alcancen un consenso sobre la respuesta. Los incidentes están diseñados para ser lo suficientemente graves como para tener un impacto, pero sin llegar al umbral que desencadenaría una respuesta militar de la OTAN .

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El caos en los ferrocarriles holandeses fue un buen ejemplo. Las autoridades holandesas no han aclarado si el sabotaje estuvo vinculado a Rusia o si fue perpetrado por agricultores enfadados que bloquearon carreteras durante las protestas del mismo día. Sin embargo, dado que Rusia ha sido vinculada a otros incidentes ambiguos, se beneficia del temor y la incertidumbre, incluso sin ser culpada directamente.

El principal desafío para Europa reside en cómo responder. Muchos países están adoptando medidas defensivas, como la instalación de sistemas de protección contra drones en aeropuertos y otras infraestructuras críticas. Algunos argumentan que Europa también necesita adoptar medidas colectivas más contundentes para aumentar el coste de los ataques híbridos para Rusia. Puede tomar represalias restringiendo el número de visados ​​expedidos a ciudadanos rusos, expulsando diplomáticos, cerrando consulados, imponiendo sanciones más severas y, posiblemente, lanzando acciones encubiertas contra intereses rusos.

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«Lo que Moscú más respeta es la fuerza», afirma el Sr. Cattler. A menos que Europa demuestre ser lo suficientemente firme como para disuadir las provocaciones, Rusia seguirá escalando. Hasta ahora, sus provocaciones no han tenido consecuencias catastróficas, pero podrían haberlas tenido. Obstrucciones en las vías podrían descarrilar un tren. Ataques con drones en aeropuertos podrían derribar un avión. La estrategia más arriesgada sería dejar que Rusia siga presionando hasta que algo se quiebre.

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