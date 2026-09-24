Los discursos escritos por IA están tomando el control de la política

Ilustración The Economist: Fortunate Joaquin

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Steve Yemm planteó una pregunta fundamental a sus colegas parlamentarios en junio: “¿Quién moldea a quién? ¿La tecnología está al servicio de la sociedad o la sociedad está siendo remodelada para servir a los intereses de las empresas tecnológicas?”. Es posible que quienes presenciaron la intervención no se percataran de la profunda influencia que la tecnología tuvo en esa intervención en particular. Pangram, una herramienta para detectar textos escritos por modelos de inteligencia artificial, identificó el discurso del Sr. Yemm como escrito íntegramente por IA .

De forma inusual, el Sr. Yemm reconoce abiertamente el mérito de su coautora, la máquina. En declaraciones a The Economist, afirma que «mi oficina utiliza herramientas de productividad de IA de uso general, dentro de las directrices parlamentarias», para muchas tareas, incluida la preparación de discursos. Y no es el único.

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Nuestro análisis, utilizando Pangram, revela que una de cada diez palabras pronunciadas en los debates parlamentarios británicos son generadas por IA (véase el gráfico superior 1). Este porcentaje va en aumento, desde prácticamente cero en 2024. La mayoría de los parlamentarios se muestran reacios a admitirlo. La respuesta más común entre los usuarios más prolíficos de IA en el Parlamento fue la sorpresa y la negación. Un parlamentario , cuya cuarta parte de los discursos parecen estar escritos por IA , negó utilizar esta tecnología en su trabajo. Añadió que él y su asistente parlamentario «tienen una especie de broma recurrente sobre el hecho de que su estilo de escritura a menudo utiliza algunos de los recursos generados por la IA ».

Gran Bretaña no es la única. En las legislaturas de habla inglesa, los parlamentarios australianos y canadienses son los que más utilizan la IA , cuyos discursos se marcan con una frecuencia tres veces mayor que los británicos. Los miembros de la Cámara de Representantes estadounidense no se quedan atrás. La Cámara de los Lores, a pesar de su reputación anticuada, utiliza más IA que la Cámara de los Comunes. Las cámaras con menor uso de IA analizadas fueron la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda y el Senado de Estados Unidos .

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El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, quedó en evidencia a principios de septiembre cuando el diario Volkskrantreveló que muchas de sus publicaciones en redes sociales, incluyendo una conmemoración de un accidente aéreo y una disculpa poscolonial, habían sido generadas por inteligencia artificial . Jetten no se disculpó y planea continuar con sus prácticas. Otro análisis reciente reveló que un tercio de las leyes propuestas en el parlamento noruego contenían texto generado por IA .

Por ahora, la prosa de la IA resulta dolorosamente discordante. Los chatbots recurren sistemáticamente a las mismas fórmulas. «No fue simplemente un tatuaje; fue una promesa» (dijo un diputado , recordando la tragedia del estadio de Hillsborough); «el gobierno no está reformando la odontología del NHS ; está supervisando su declive controlado» (dijo otro, refiriéndose a las zonas sin acceso a servicios dentales).

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En lugar de limitarse a detectar construcciones dudosas, las herramientas de detección de IA se entrenan con vastas bases de datos de texto, al igual que los modelos que analizan. Pangram ahora presume de tener solo un falso positivo de cada 24 000. Investigadores de la Universidad de Chicago también hallaron una tasa de error prácticamente nula en textos más largos. En datos parlamentarios, detecta una cantidad ínfima de discursos anteriores al lanzamiento de Chat GPT en noviembre de 2022.

Más de la mitad de los parlamentarios británicos apenas utilizan la IA en sus discursos. Sin embargo, quienes sí la usan suelen ser muy prolíficos. Muchos pertenecen a la generación más reciente, elegida por primera vez en 2024.

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El diputado que más utiliza la IA , según hemos constatado, es Neil Shastri-Hurst, del Partido Conservador. Tres cuartas partes de sus intervenciones parlamentarias del último año fueron identificadas como escritas con IA . Alex Easton, independiente de Irlanda del Norte, no se queda atrás, al igual que el Sr. Yemm y Sarah Hall, ambos del Partido Laborista. La Sra. Hall afirmó que la IA era «un asistente, no un sustituto» y que, por cada media hora ahorrada en la redacción de discursos, «esos son 30 minutos más que podemos dedicar a apoyar a mis electores».

Entre los diputados rasos, el partido mayoritario con la mayor proporción de IA en sus discursos es el Partido Liberal Demócrata. Los discursos de los ministros y líderes de partido, que cuentan con equipos de redacción mejor dotados de recursos y sometidos a un mayor escrutinio, rara vez parecen haber sido redactados por IA . Ninguno de los discursos de Kemi Badenoch, Andy Burnham, Sir Ed Davey, Nigel Farage, John Healey o Ed Miliband tuvo ninguna intervención significativa de IA .

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Esa cautela probablemente sea acertada. Una encuesta realizada para The Economist por Public First, una consultora, revela que los votantes británicos desaprueban rotundamente que los políticos utilicen IA para escribir, aunque no tienen inconveniente en que lo hagan los profesionales del marketing, los asistentes o incluso los profesores. A los votantes también les disgustó el uso de la IA en los discursos más que cualquier otro tipo de escrito político, incluso más que las notas personales de condolencia a los electores. La siguiente categoría más impopular fueron los documentos de política pública escritos por IA , que también han proliferado en Westminster. Los partidarios de cada partido vieron el pecado en otro lugar. Los simpatizantes laboristas, verdes y conservadores consideraron que el Sr. Farage, de Reform UK, era el líder del partido con más probabilidades de utilizar la IA en sus discursos; los votantes de Reform adivinaron que era Zack Polanski, de los Verdes.

Ni los políticos ni la IA gozan de gran popularidad, por lo que la hostilidad hacia los discursos generados por IA , que combinan ambos, no debería sorprender. Sin embargo, la indignación pública es comprensible. Los votantes eligen representantes para que hablen en su nombre en el Parlamento, palabra que proviene del francés y significa «debate». Estos debates rara vez son la cumbre de la oratoria. Hoy en día, existe un enfoque inapropiado en conseguir vídeos para las redes sociales, y la redacción de discursos suele dejarse en manos del personal. Aun así, eludir el trabajo de elaborar un argumento conlleva el riesgo de automatizar la función para la que se elige a los parlamentarios . Y la preocupación por la prosa robótica no se limita a la política.

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«La mala redacción de discursos conlleva una política descuidada», se lamenta Alan Lockey, quien fuera redactor de discursos de Sir Keir Starmer, hasta hace poco primer ministro. «Difundimos ideas a través de nuestros escritos. Esto no es Google Maps ni el Servicio Cartográfico Nacional; esto es algo serio. Es fundamental para nuestra cultura histórica».

Los futuristas han especulado que la política podría ser una de las pocas profesiones imposibles de automatizar, tal vez como el sacerdocio. (Aunque a principios de este año el Papa tuvo que instar a los clérigos a no usar IA para escribir homilías). ¿Acaso no quieren las personas ser representadas por personas, no por máquinas? Pero mientras los parlamentarios , con poco tiempo disponible , recurren a los chatbots, la IA ya está construyendo una cabeza de puente.

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