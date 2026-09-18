El régimen de Corea del Norte amenazó a EEUU con respuestas “más ofensivas” por el apoyo a los aliados regionales

En esta imagen difundida por el régimen norcoreano, Kim Yo-jong, hermana del presidente de Corea del Norte Kim Jong-un, pronuncia un discurso (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo)

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Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, advirtió que Pyongyang responderá de forma “más ofensiva” a las maniobras militares de Estados Unidos y sus aliados en Asia-Pacífico, a las que calificó como acciones hostiles contra Corea del Norte.

La también funcionaria del régimen sostuvo que los ejercicios conjuntos de las fuerzas estadounidenses y sus socios regionales constituyen un “ensayo de guerra liderado por Estados Unidos”. Sus declaraciones surgieron este viernes en un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

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Kim Yo-jong acusó a Washington de “amenazar” a Corea del Norte con los ejercicios militares Pacific Vanguard, desarrollados cerca de Guam entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre con la participación de fuerzas de Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países.

“La situación actual, en la que se están estableciendo nuevos récords en cuanto a acciones prácticas hostiles hacia la RPDC, subraya la necesidad de batir récords en nuestra respuesta, ya sea de forma proporcional o incluso más ofensiva”, afirmó Kim Yo-jong, en referencia a Corea del Norte.

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Además, calificó las maniobras de “simulacros de guerra” y las ubicó entre las acciones que, según Pyongyang, agravan la tensión en la península coreana. Kim prometió que “nuestra voluntad de defender nuestra soberanía se expresará en acciones más claras y nunca habrá ningún cambio en el rumbo de intensificar la disuasión de la guerra nuclear”. La hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un,

Buques de guerra de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón durante maniobras conjuntas (Ministerio de Defensa de Corea del Sur vía AP/Archivo)

La hermana del dictador norcoreano también dirigió una advertencia a Estados Unidos y sus aliados. “Les recuerdo una vez más al enemigo que, si se considera que los intereses supremos de nuestra nación, su soberanía militar y el entorno de seguridad en la región han sido gravemente violados por sus maniobras militares”, señaló, “el ejército de Corea del Norte movilizará todos los medios disponibles para hacerle frente”.

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El mensaje se sumó a otra declaración de Kim Jong-un, publicada el jueves, en la que rechazó los reclamos para que el país abandone su programa nuclear. “La posición de Corea del Norte como Estado poseedor de armas nucleares es absoluta e irreversible”, sostuvo durante una conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA) en Viena.

El líder de la dictadura norcoreana también desestimó las propuestas de desnuclearización. “Si creen que es realmente posible, solo escucharán la palabra de idiotas”, sostuvo. Corea del Norte incorporó su condición de Estado con armas nucleares y sus dirigentes sostienen que el programa tiene carácter permanente e irreversible.

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Las declaraciones coinciden con un aumento de la retórica de Pyongyang, pese a los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, por reactivar los contactos diplomáticos y mejorar la relación con Corea del Norte. Trump afirmó recientemente que el país asiático posee 57 armas nucleares “muy poderosas”, mientras que las autoridades de Corea del Sur estiman que el arsenal norcoreano oscila entre 80 y 120 unidades.

El programa nuclear de Corea del Norte creció desde el fracaso de la segunda cumbre entre Kim Jong-un y Trump en 2019. Ese encuentro terminó sin acuerdo por las diferencias sobre las concesiones que Pyongyang esperaba a cambio de medidas hacia la desnuclearización.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el dictador norcoreano, Kim Jong-un, en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas, en Panmunjom, Corea del Sur, el 30 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo)

Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, afirmó este viernes que Trump busca retomar el diálogo con Corea del Norte, mientras las negociaciones sobre el programa nuclear de Pyongyang continúan bloqueadas.

“Lo que está claro es que el presidente Trump quiere diálogo, y yo también insto al presidente Trump a entablar un diálogo”, declaró Lee durante una conferencia de prensa en la Casa Azul, sede presidencial surcoreana. El jefe de Estado surcoreano señaló que su Gobierno mantiene “esfuerzos de coordinación preliminar” para facilitar contactos entre Washington y Pyongyang.

Lee reconoció que una reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte “sigue siendo difícil, (...) pero no imposible”: “No puedo decir con certeza cuán probable es, pero también está claro que debemos hacer todo lo posible para convertir esa posibilidad en realidad”.

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(Con información de AFP y EFE)