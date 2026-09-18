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Indonesia recibió su primer portaaviones, un ex buque de guerra de la Armada italiana

La incorporación oficial prevista para la próxima semana convertirá al archipiélago en el segundo país del sudeste asiático con una clase de navío de este tipo en servicio

Personal de la Armada de Indonesia escolta al Giuseppe Garibaldi, un antiguo portaaviones de la Armada italiana (en el centro, al fondo), a su llegada al puerto de Tanjung Priok en Yakarta, Indonesia, el viernes 18 de septiembre de 2026 (AP/Tatan Syuflana)
Personal de la Armada de Indonesia escolta al Giuseppe Garibaldi, un antiguo portaaviones de la Armada italiana (en el centro, al fondo), a su llegada al puerto de Tanjung Priok en Yakarta, Indonesia, el viernes 18 de septiembre de 2026 (AP/Tatan Syuflana)
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Indonesia recibió este viernes su primer portaaviones, el antiguo ITS Giuseppe Garibaldi de la Armada italiana, que será destinado a operaciones marítimas, despliegue de helicópteros y drones, y tareas de respuesta ante desastres. El buque llegó a la base naval de Tanjung Priok, en el norte de Yakarta, donde las autoridades organizaron una ceremonia militar de recepción.

El navío, de 41 años y preparado para operar aeronaves y helicópteros de despegue corto y aterrizaje vertical, será incorporado formalmente a la Armada de Indonesia la próxima semana bajo el nombre de KRI Gajah Mada.

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La denominación homenajea a Gajah Mada, líder militar del imperio Majapahit en el siglo XIV. Sus campañas y su idea de un archipiélago unificado lo convirtieron en una de las figuras históricas de mayor reconocimiento en Indonesia.

Italia acordó la entrega del portaaviones en marzo, después de que el buque fuera retirado del servicio en 2024. La transferencia forma parte de un refuerzo de la cooperación en defensa entre Roma y Yakarta.

Italia busca además acuerdos con Indonesia para la venta de submarinos y aeronaves. La entrega del Garibaldi también evita a las autoridades italianas el costo de desmantelar el buque.

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La incorporación prevista convertirá a Indonesia en el segundo país del sudeste asiático con un portaaviones en servicio. Tailandia fue el primero con el HTMS Chakri Naruebet, que entró en operaciones en 1997 tras su compra a España junto con aviones de despegue vertical AV-8S Matador aptos para operar desde esa clase de embarcaciones.

El Giuseppe Garibaldi, un ex portaaviones de la Armada italiana, llega a Tanjung Priok en Yakarta, Indonesia, el viernes 18 de septiembre de 2026 (AP Photo/Tatan Syuflana)
El Giuseppe Garibaldi, un ex portaaviones de la Armada italiana, llega a Tanjung Priok en Yakarta, Indonesia, el viernes 18 de septiembre de 2026 (AP Photo/Tatan Syuflana)

El Gobierno del presidente Prabowo Subianto colocó la modernización de las Fuerzas Armadas entre sus prioridades. El mandatario impulsó la compra de submarinos, fragatas, aviones de combate y misiles, además de acuerdos de defensa con distintos países.

La llegada del Garibaldi abrió un debate entre analistas, economistas y legisladores opositores, que cuestionan si Indonesia necesita un portaaviones y si resulta conveniente destinar recursos a reacondicionar y operar un buque de cuatro décadas de antigüedad en un contexto de presiones fiscales. El Ministerio de Finanzas de Indonesia autorizó USD 450 millones de dólares para el programa de portaaviones en 2025. Algunos integrantes del Parlamento advirtieron que la cifra final podría ser mayor. TB Hasanuddin, miembro de la Comisión I del Parlamento, calculó que solo la modernización del buque podría alcanzar los 16 billones de rupias, unos 900 millones de dólares.

El Gobierno indonesio no prevé utilizar el KRI Gajah Mada con el mismo criterio de las grandes potencias navales, que emplean portaaviones para proyectar aviones de combate lejos de sus costas. Yakarta evalúa convertirlo en un centro de mando móvil y una plataforma de apoyo para helicópteros, aeronaves no tripuladas y operaciones entre las miles de islas del país.

Durante una reunión sobre gestión de desastres a principios de mes, Prabowo sostuvo que el barco puede reforzar la respuesta contra los incendios forestales y de turberas, que de forma periódica cubren partes del sudeste asiático con neblina. “Lo reacondicionaremos y lo convertiremos en un portahelicópteros y drones”, afirmó el presidente en una videoconferencia y sumó: “Esto ayudará enormemente nuestra capacidad de respuesta ante desastres”.

Prabowo indicó que el buque podría transportar hasta 10 helicópteros medianos, entre ellos aparatos con capacidades similares a las de los Black Hawk y Mi-17. También señaló que tendría capacidad para trasladar grandes volúmenes de agua y acudir a áreas con numerosos focos de incendio.

El Giuseppe Garibaldi, un ex portaaviones de la Armada italiana, llega al puerto de Tanjung Priok en Yakarta, Indonesia, el viernes 18 de septiembre de 2026 (AP/Tatan Syuflana)
El Giuseppe Garibaldi, un ex portaaviones de la Armada italiana, llega al puerto de Tanjung Priok en Yakarta, Indonesia, el viernes 18 de septiembre de 2026 (AP/Tatan Syuflana)

El Ejecutivo también proyecta operar drones desde la embarcación y usarla como plataforma móvil para asistir en catástrofes naturales. Cabe recordar que Indonesia se ubica en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona con actividad sísmica y volcánica.

Los críticos de la compra señalaron los costos de operación de un portaaviones y las exigencias logísticas asociadas. Indonesia afronta mayores restricciones presupuestarias mientras financia un programa de comidas nutritivas gratuitas y otras iniciativas públicas.

Economistas advirtieron sobre una desaceleración del crecimiento, una reducción de los ingresos estatales y una mayor presión sobre las cuentas fiscales, factores que aumentaron el escrutinio sobre los grandes proyectos de gasto.

“El plan para adquirir el Garibaldi debe basarse en necesidades operativas reales y en nuestra capacidad para operarlo, en lugar de estar impulsado por el orgullo u otras consideraciones”, afirmó Muhammad Fauzan Malufti, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Fauzan afirmó que las autoridades deben evaluar no solo el costo de compra y modernización, sino también los recursos necesarios para garantizar las operaciones de la Armada, como personal, mantenimiento, combustible, sistemas de armas e infraestructura de apoyo.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, asiste a una sesión durante la segunda jornada de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 13 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)
El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, asiste a una sesión durante la segunda jornada de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 13 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El especialista pidió transparencia sobre esos factores, en especial por la antigüedad del buque. Como antecedente, citó el caso del portaaviones tailandés, que pasó buena parte de su vida útil en puerto por limitaciones operativas y presupuestarias. “En definitiva, esto no debería imponerse. De lo contrario, los beneficios podrían verse superados por los costes”, afirmó Fauzan. “Quizás sería mejor invertir ese dinero en otras prioridades, como aumentar el número de fragatas en la flota”.

El analista militar Khairul Fahmi, del Instituto de Seguridad y Estudios Estratégicos, sostuvo que los portaaviones no figuran entre las principales necesidades de Indonesia, cuya estrategia prioriza impedir que adversarios operen con libertad en sus aguas territoriales. “Indonesia tiene una mayor necesidad de submarinos, fragatas y sistemas de armas asimétricas para proteger su soberanía marítima”, afirmó Fahmi.

(Con información de Associated Press)

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