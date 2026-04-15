Si comienza, la carrera de armas nucleares será imparable

Kim Jong-un observa la prueba de misiles hipersónicos en Pyongyang, Corea del Norte, el 4 de enero del 2026 (Agencia de Noticias Central Norcoreana / Servicio de Noticias Coreano via AP)

El mundo se encuentra al borde de una carrera armamentista nuclear. Si logra evitarse, será en gran medida por una razón: actualmente, el primer país en iniciar tal competencia se arriesga a pagar un precio terrible. Los estados paria que son sorprendidos corriendo hacia la obtención de una bomba enfrentan sanciones asfixiantes y ataques militares. Mientras tanto, cualquier país medianamente respetable que ignore el Tratado de No Proliferación —una prohibición legal sobre la creación de nuevas potencias nucleares firmada por 191 estados— se arriesga a convertirse en un paria, con costes económicos y diplomáticos impredecibles.

Menos alentador es que, si una carrera de armas nucleares llega a ponerse en marcha, continuará como un efecto dominó. No es el juicio alarmista de este columnista; es la visión del “jefe de la policía nuclear” del mundo, Rafael Mariano Grossi, expresada con sobriedad el 13 de abril en una entrevista para Inside Geopolitics, un programa producido por The Economist. Como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Grossi tiene la tarea de persuadir a los países para que no rompan las restricciones nucleares y de dar la alarma si lo intentan. Al preguntarle si le preocupa una carrera armamentista nuclear, el veterano diplomático argentino responde: “Realmente me preocupa”. ¿Puede confirmar los informes de que muchos países debaten en privado la obtención de armas nucleares, ya sean los vecinos de Irán en el Golfo Pérsico o aliados de Estados Unidos como Alemania, Japón, Polonia o Corea del Sur, que ya no están seguros de estar protegidos por el paraguas nuclear estadounidense? “Esas discusiones se están llevando a cabo”, responde.

Grossi admite que el actual régimen de no proliferación ha fallado, a lo largo de los años, en impedir que varios países se unan al club de las potencias nucleares. Pero lo califica como “uno de los últimos puntos de estabilidad que tenemos” en un mundo peligroso. Si más países buscan arsenales nucleares, un efecto dominó llevará “inevitablemente” a un “buen número de países” a seguirlos, sugiere.

FOTO DE ARCHIVO. Rafael Grossi, del OIEA, habla con los periodistas durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria. 2 de marzo de 2026 REUTERS/Lisa Leutner

Grossi lamenta la estrategia de farol nuclear que llevó a Irán a su actual y sombrío destino. Señala cómo el régimen iraní presumía de tener todos los elementos necesarios para una bomba nuclear, incluido uranio enriquecido casi a nivel militar, para luego pedir al mundo que creyera que no tenía intención de fabricar bombas o ojivas. No respalda las afirmaciones estadounidenses e israelíes de que una ruptura nuclear iraní fuera inminente. En su lugar, describe cómo apeló en vano a los gobernantes de Irán para que concedieran a sus inspectores del OIEA el pleno acceso que el amplio y ambicioso programa nuclear de su país exigía, ya que en el ámbito atómico “las promesas no bastan”. Lamentablemente, los líderes de Irán prefirieron su política de ambigüedad y la paciencia de Estados Unidos e Israel se agotó. En una sala de juntas revestida de madera en el piso 28 de un rascacielos de la ONU en Viena, Grossi expone los resultados de la apuesta fatal de Irán. Recuerda sus visitas a complejos nucleares iraníes subterráneos que ahora han quedado reducidos a escombros, y sus intercambios con funcionarios y científicos iraníes muertos en ataques aéreos y asesinatos selectivos.

Para el jefe del OIEA, se puede extraer una lección de las muertes de los líderes de Medio Oriente que buscaron armas nucleares en Irán, Irak y Libia. Los gobernantes con ambiciones nucleares deberían volver a la mesa de negociaciones. Es demasiado diplomático para mencionar el arsenal nuclear no declarado de Israel y la angustia que esto causa a algunos vecinos.

Otros sacan exactamente la conclusión opuesta. Un diplomático europeo discute frecuentemente la estrategia nuclear con gobiernos de todo su continente. Informa de un estado de ánimo cínico que se apoderó de las capitales europeas cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, intensificándose tras el regreso del presidente Donald Trump al cargo el año pasado. A puerta cerrada, los funcionarios europeos coinciden en que “Ucrania no habría sido atacada si tuviera armas nucleares”. Sí, Grossi tiene “toda la razón” en que el mundo en su conjunto es más seguro sin más armas nucleares. “Pero miren los intereses de los actores estatales individuales”, insta el diplomático. Los gobernantes de Irán, Irak y Libia negociaron con Occidente sobre sus programas nucleares. Todos están muertos. “El que está vivo es Kim Jong-un“, el déspota norcoreano que desafió al mundo para construir misiles balísticos intercontinentales con punta nuclear. El diplomático enumera una docena de países que se cree que están investigando seriamente opciones nucleares, desde el norte de Europa hasta Indonesia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. “No quiero ver nunca una Alemania armada con armas nucleares”, dice el diplomático europeo, cuyo país sufrió enormemente en la Segunda Guerra Mundial. Pero predice que Alemania algún día querrá una bomba nuclear “y la conseguirá, porque no pueden confiar en EEUU, y no puedo creer que esté diciendo siquiera esa frase”.

La búsqueda de seguridad en un mundo solitario

FOTO DE ARCHIVO. La unidad del sistema de misiles balísticos intercontinentales Yars de Rusia avanza durante un desfile militar en el Día de la Victoria, que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja en el centro de Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025 REUTERS/Maxim Shemetov//Foto de archivo

De vuelta en Viena, Grossi es demasiado pragmático para escandalizarse por los regímenes que piensan que se sentirían más seguros si tuvieran armas nucleares. En su lugar, pide un análisis sofisticado de los incentivos de los diferentes países. El argumento del arma nuclear como protección es “válido para Corea del Norte“, admite. Pero el régimen de Kim tiene que resistir principalmente la presión de Estados Unidos, China y Corea del Sur en un rincón del noreste de Asia. En cambio, afirma, la geografía y la política de Medio Oriente generan dinámicas complejas que hacen que sea más peligroso para un país de esa región “quemar puentes” y buscar armas atómicas.

Sin embargo, incluso en Medio Oriente, la fuerza no es un remedio universal. Grossi está seguro de que el programa nuclear de Irán no puede ser completamente eliminado mediante bombardeos, entre otras cosas porque “no se puede olvidar lo que ya se ha aprendido”. Califica un acuerdo negociado como la única solución.

Otros diplomáticos y expertos ofrecen una predicción más sombría. A medida que la guerra se prolonga en el Golfo, ven cada vez más razones para que Irán busque un dispositivo nuclear, aunque su programa tenga que volverse más pequeño y aún más secreto para combatir la infiltración de la inteligencia israelí y estadounidense, y los dispositivos que fabrique puedan ser bastante rudimentarios. “Podríamos despertarnos con un destello en el desierto una mañana”, dice un experto. Aun así, incluso una explosión nuclear simple envía un mensaje que los vecinos se sentirán obligados a escuchar. Las piezas del dominó de la proliferación se tambalean. Un empujón más podría derribarlas todas.