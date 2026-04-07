La guerra en el Golfo podría provocar una crisis alimentaria mundial

FOTO DE ARCHIVO: Un agricultor trabaja en un campo de cultivo en el condado de Wei de Handan, provincia de Hebei, China 11 de junio 2021 REUTERS/Tingshu Wang/Archivo

El 22 de marzo, el Nadab se deslizó por el Estrecho de Ormuz hacia el Mar Arábigo. Transportaba una carga valiosa: 20.000 toneladas de fertilizante desde un puerto iraní, con destino al Sudeste Asiático. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, el régimen islámico sólo ha permitido la salida de seis barcos cargados con este material desde el Golfo, apenas una cuarta parte de lo que se habría esperado en este periodo. El Nadab fue el último.

La tercera guerra del Golfo mantiene en vilo a los agricultores de todo el mundo. Un tercio de las exportaciones marítimas de fertilizantes provienen de la región; la mayoría han quedado bloqueadas por el cerco de Irán. La urea, el fertilizante más utilizado de todos, es alrededor de un 70% más cara que antes de la guerra; el amoniaco, otro nutriente nitrogenado, ha subido un 39%. Madeleine Overgaard, de la firma de datos Kpler, calcula que casi 1,9 millones de toneladas de nutrientes vegetales están atrapadas a bordo de 41 barcos que no pueden abandonar el Golfo, lo que equivale al 12% de todo el fertilizante enviado a través del estrecho en 2024.

Lograr que se muevan es vital. En partes del hemisferio norte ya ha comenzado la temporada de siembra. En la India, falta menos de dos meses. “El factor tiempo es crucial”, afirma Máximo Torero, economista jefe de la FAO, una agencia de la ONU. Algunos agricultores, como los productores de trigo del Medio Oeste estadounidense, están optando por cultivos que no exigen tantos nutrientes, como la soja. Quienes no puedan cambiar, usarán menos fertilizante —reduciendo el rendimiento de sus tierras— o no plantarán tanto.

Por ahora, los mercados de materias primas alimentarias se mantienen estables. En 2022, cuando un gigante exportador de grano (Rusia) invadió a otro (Ucrania), el precio del trigo se disparó un 50%. Cuando comenzó la guerra en Irán, subió apenas un 4% y no se ha movido mucho desde entonces. Este precio refleja lo que ya se ha cosechado: la producción del año pasado fue buena y, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, no está atrapada por el conflicto. A diferencia de Ucrania, el Golfo no es el granero del mundo.

FOTO DE ARCHIVO: Una segadora conduce sobre tallos de trigo rojo blando de invierno durante la cosecha en una granja en Dixon, Illinois, Estados Unidos. 16 de julio de 2013 REUTERS/Jim Young/Archivo

Pero los problemas se irán acumulando. Los precios del trigo están una quinta parte por debajo de donde se encontraban a principios de 2022, antes de la guerra de Ucrania, lo que deja a los agricultores con menos margen para absorber el creciente coste de los fertilizantes y el combustible. Si las cosechas se ven interrumpidas en la segunda mitad del año, los aumentos de precios llegarán inevitablemente.

Los países pobres son especialmente vulnerables a esta crisis de escasez de fertilizantes. Kenia, Madagascar, Mozambique y Zambia obtienen más de un tercio de sus fertilizantes nitrogenados del Golfo. En el sur de Asia, los pequeños agricultores utilizan cantidades ingentes de este producto para exprimir al máximo sus modestas parcelas. Grandes exportadores de alimentos como la India y Tailandia obtienen cerca del 35% de sus suministros del Golfo. Bangladesh, que a menudo tiene que importar grano de la India, recibe más de la mitad.

Debido a que el fertilizante es voluminoso, perecedero y (habitualmente) barato, la mayoría de los agricultores lo compran cuando lo necesitan, en lugar de mantener reservas. Eso ha dejado al mercado con pocos márgenes de seguridad y ha provocado una carrera por el suministro. El 2 de abril, Bloomberg informó que el gobierno de la India mantenía conversaciones con productores de Rusia y China, entre otros, para asegurar envíos. Pero las plantas rusas están operando casi al límite de su capacidad, en parte debido a los ataques de drones ucranianos contra sus instalaciones, y el Kremlin ha suspendido parcialmente las exportaciones. China ha liberado algunas reservas para sus propios agricultores y está restringiendo las ventas al extranjero.

Producir más fertilizante localmente también resulta difícil. El gas natural, que normalmente representa más de dos tercios de los costes de producción de fertilizantes, es casi un 70% más caro que en febrero. La mayor planta de Eslovaquia ha recortado su producción de amoniaco en un 15%. Las fábricas de fertilizantes de la India, que suelen comprar grandes cantidades de gas licuado del Golfo, están trabajando con el 70% del combustible que tendrían normalmente. En Bangladesh, que depende igualmente de las importaciones de materia prima de Medio Oriente, han cerrado cuatro de sus cinco fábricas de fertilizantes.

Un costal de fertilizante listo para su uso en la parcela de Elizabeth Wangua, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Limuru, Kenia (AP Foto/Jackson Njehia)

La disponibilidad de hidrocarburos es un problema que va más allá del encarecimiento de los fertilizantes. Las cosechadoras y las bombas de agua consumen diésel, cuyo precio también ha aumentado drásticamente. En Estados Unidos, los agricultores gastaron 10.000 millones de dólares en combustible en 2024, cerca del 64% de su gasto total en energía. Cifras de 2014, las últimas disponibles, sugieren que en la India compran alrededor del 10% de todo el diésel vendido en el país. Los petroquímicos atrapados en el Golfo también están disparando el coste de las bolsas, envoltorios y películas de plástico que utilizan los agricultores. El polietileno cuesta más que en cualquier otro momento desde 2022. Todo esto preocupa a la FAO.

Los precios de los alimentos son difíciles de predecir. Pero las estimaciones del Instituto de Kiel, un centro de estudios alemán, son alarmantes. Sus investigadores calculan que los precios podrían subir más de un 10% en la India, Pakistán, Sri Lanka y Taiwán. En Zambia, podrían dispararse un 30%. El Programa Mundial de Alimentos, otra agencia de la ONU, ha declarado que una guerra prolongada podría aumentar el número de personas en situación de hambre aguda en 45 millones, llegando a los 363 millones.

El presidente Donald Trump ha advertido a Irán que “vivirán un infierno” a menos que los barcos puedan cruzar el estrecho para el 7 de abril. En los últimos días, el régimen ha permitido el paso de algunos petroleros iraquíes. La ONU trabaja en un acuerdo para permitir que el fertilizante salga del Golfo, basado en el modelo que permitió sacar el grano ruso y ucraniano del Mar Negro en 2022-23. Pero cualquier pacto parece todavía lejano. La vía marítima permanece cerrada para todos, salvo para unos pocos barcos. El cargamento del Nadab no evitará la crisis.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.