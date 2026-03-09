La guerra con Irán ha puesto a Asia al borde del pánico energético (REUTERS)

En su segunda semana, la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán prácticamente ha detenido las exportaciones marítimas de petróleo de los grandes productores del Golfo. Al reanudarse la negociación tras el fin de semana, el precio del crudo Brent, la referencia mundial, superó los 100 dólares por barril. Ha subido un 37% en la última semana. Los conductores estadounidenses ya pagan en promedio más de 3,40 dólares por galón de gasolina, unos 50 centavos más que el 27 de febrero. En Europa, los precios del gas natural, del cual el Golfo normalmente envía grandes cantidades en forma licuada, son un 64% más altos que antes de la guerra.

Sin embargo, los efectos más desagradables del shock energético se están sintiendo en Asia. El Golfo suministra entre el 40% y el 80% de las importaciones marítimas de crudo de China, India, Japón y Corea del Sur. También representa casi un tercio de las importaciones de GNL de China, más de la mitad de las de India y mucho más para algunos países asiáticos más pequeños. En 2025, Asia absorbió el 87% del crudo y el 86% del gas natural licuado ( GNL ) que transitaban por el Estrecho de Ormuz. Ahora el estrecho está bloqueado y Asia corre el riesgo de quedarse sin combustible rápidamente. Muchos gobiernos y empresas ven una grave amenaza y están luchando por responder. Las repercusiones en sus economías podrían ser profundas.

Una forma de medir la ansiedad es observar la diferencia de precios entre los diferentes tipos de crudo en distintos lugares. La variedad omaní —aún disponible en volúmenes considerables debido a que las terminales de exportación de Omán se encuentran fuera del Golfo— suele cotizarse con un descuento respecto al Brent, que es menos viscoso (más ligero), menos sulfuroso (más dulce) y, por lo tanto, más fácil de refinar. Hoy en día, el petróleo omaní es mucho más caro que el Brent, ya que las refinerías asiáticas, cuyas plantas suelen estar instaladas para procesar tipos similares de Omán y otros productores del Golfo, compiten por la escasez de suministros.

La disminución de la oferta del Golfo está llevando a las refinerías asiáticas a buscar más lejos. Tras meses presionando a India para que dejara de comprar crudo ruso, el 5 de marzo la administración Trump otorgó al país una prórroga de 30 días para reanudar las compras. Pero si el presidente Donald Trump esperaba que el volumen casi récord de petróleo ruso que circula por el mundo por falta de compradores cubriría el déficit y aliviaría la presión sobre los precios energéticos globales, la estrategia no ha funcionado.

En tiempos normales, el principal crudo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), se destina principalmente a Europa, que supera las ofertas de Asia por estos barriles estadounidenses ligeros y dulces. Desde el inicio de la guerra, los compradores asiáticos han ofrecido pagar más que los europeos, a pesar de que el WTI es menos adecuado para sus plantas y produce menos de lo que desean. Los compradores chinos ahora pagan 103 dólares por barril de WTI. Ya no es posible comprar un barril de ningún crudo en China por menos de 100 dólares (excepto los productos embargados de Rusia e Irán). Un barril de petróleo omaní cuesta más de 110 dólares.

La creciente demanda asiática de WTI se refleja en el costo de transportarlo desde la costa estadounidense del Golfo de México hasta China. Este costo casi se ha duplicado en la última semana, en parte porque uno de cada diez petroleros del mundo (excluyendo los sancionados) está atrapado en el Golfo Pérsico.

A pesar de contar con unas envidiables reservas de 1.300 millones de barriles de crudo, suficientes para cubrir un año de importaciones perdidas del Golfo, las autoridades chinas han ordenado a las grandes refinerías nacionales que suspendan las exportaciones de diésel y gasolina. Países asiáticos con menos recursos, como India, Singapur y Corea del Sur, con reservas para 50 días o menos, podrían seguir el ejemplo.

Muchas refinerías están reduciendo su producción en un 10% o más, según Kpler, proveedor de datos. La refinería MRPL de Mangalore, que representa el 6% de la capacidad de procesamiento de crudo de la India, ha cerrado una de sus tres unidades y, según se informa, ha declarado fuerza mayor en algunas de sus exportaciones (aunque lo niega). Parece inevitable que se produzcan recortes más profundos.

Dado que estos países son grandes proveedores de combustible terminado al resto de Asia, los temores de escasez se están extendiendo. Los “diferenciales de craqueo” (la medida de los márgenes de beneficio de las refinerías asiáticas) para diésel, gasolina y combustible para aviones se han disparado en Singapur, un centro regional de comercio de petróleo. Los diferenciales para la nafta, un ingrediente crucial en la producción de plásticos que Arabia Saudita alguna vez suministró en abundancia, también se han disparado. Esto indica que los clientes finales esperan grandes aumentos de precios o escasez y están dispuestos a pagar una prima para aumentar sus existencias. Varias empresas petroquímicas ya han declarado fuerza mayor, citando la falta de materias primas.

“Las señales de alarma en los mercados de gas asiáticos son aún más agudas.” El año pasado, el GNL del Golfo representó la mitad de las importaciones de India, tres cuartas partes de las de Bangladesh y prácticamente la totalidad de las de Pakistán. Desde el 27 de febrero, ningún buque metanero ha salido de Ormuz. La principal instalación de exportación de GNL de Qatar, que normalmente representa el 17 % de los flujos mundiales, se encuentra fuera de servicio tras ser atacada por un dron iraní. El 6 de marzo, Saad al-Kaabi, ministro de Energía de Qatar, declaró al Financial Times que podría tardar de “semanas a meses” en reanudar las entregas a un ritmo normal, incluso si la guerra termina ahora.

Los compradores asiáticos no esperan a ver si tiene razón. La semana pasada, las ganancias que los exportadores estadounidenses de GNL obtenían al enviar cargamentos a Asia en lugar de a Europa alcanzaron su nivel más alto desde diciembre de 2022, cuando la pérdida de gas ruso tras la invasión de Ucrania por Vladimir Putin desencadenó una guerra de ofertas euroasiática. Ahora, los precios para entregas a Asia en mayo y junio son más altos que para entregas a Europa, lo que implica que los compradores asiáticos esperan que la interrupción dure al menos hasta el verano. Ahora están pujando con la suficiente agresividad como para atraer cargamentos nigerianos, afirma Qasim Afghan, de Spark Commodities, otra firma de datos.

Al igual que con el petróleo, China cuenta con las mayores reservas de Asia; sus reservas de GNL tienen capacidad suficiente para 19 semanas. El resto del mundo está en pánico. Los países asiáticos tienen reservas de semanas como máximo, según Natasha Fielding, de Argus, una agencia de información de precios. Por lo tanto, Bangladesh, India, Japón, Corea del Sur y Tailandia intentan desesperadamente conseguir GNL en el mercado spot, a pesar de los altos precios. Algunos cargamentos procedentes de Estados Unidos han sido desviados. La demanda asiática de gas ha impulsado el alza de los fletes. Transportar GNL desde la cuenca atlántica a Asia cuesta ahora 264.000 dólares al día , lo que representa un aumento de seis veces desde el 27 de febrero (véase el gráfico 3).

Con 20 dólares por millón de unidades térmicas británicas (mBtu) en mayo, el precio spot del gas en Asia se mantiene muy por debajo de su máximo de 70 dólares por mBtu en 2022. Sin embargo, los países asiáticos más pobres tienen dificultades para costearlo. La semana pasada, las licitaciones de Bangladesh e India no lograron atraer a ningún vendedor. El elevado precio del GNL obligará a estos países, junto con Pakistán, a cambiar a combustibles más contaminantes y a reducir la generación de energía y la producción industrial (véase el gráfico 4). En muchos lugares, el GNL ya es, excepcionalmente, más caro que el fueloil (por unidad de energía), a pesar del aumento de los precios del petróleo. Es probable que su precio se encarezca aún más, ya que Europa buscará cargamentos spot este verano para reabastecer sus reservas, inusualmente bajas.

Los precios del GNL suministrado bajo contratos a largo plazo —que suelen cubrir la mayoría de las importaciones asiáticas— también se dispararán. Están vinculados a los precios mundiales del petróleo. Esto podría obligar a compradores con una situación ligeramente más favorable, como Tailandia y Vietnam, a reducir sus compras. Corea del Sur y Taiwán, países más ricos pero con una gran dependencia de los suministros del Golfo, se enfrentan a facturas elevadas o al racionamiento.

China seguirá adelante por un tiempo gracias a sus abundantes reservas de petróleo y gas. Pero es probable que el resto de la región sufra graves consecuencias económicas. Los estragos causados ​​por la invasión rusa de Ucrania le costaron a la eurozona el 2,4 % del PIB entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, según el Banco Central Europeo. Ahora, una parte del mundo que durante décadas ha impulsado el crecimiento económico mundial parece estar peligrosamente cerca de quedarse sin recursos.

