El acuerdo petrolero de Donald Trump con Venezuela ya está en marcha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, asisten a una reunión con ejecutivos de la industria petrolera en la Casa Blanca, en Washington, el pasado 9 de enero (REUTERS/Kevin Lamarque)

El ritmo del cambio es vertiginoso. El 3 de enero, las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, el dictador venezolano. El 6 de enero, Donald Trump anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Dos días después, el régimen anunció la liberación de un número significativo de presos políticos. Al día siguiente, una delegación estadounidense llegó a Caracas, la capital, para trabajar en la reapertura de la embajada. Se espera que un equipo venezolano viaje a Washington, y Trump afirmó que se reunirá con ellos muy pronto.

Una pregunta crucial es si Trump “aplastará” a Venezuela —inicialmente amenazó a la presidenta interina Delcy Rodríguez con un destino peor que el de Maduro si no cumplía con sus planes para el país— o si se mostrará más colaborativo. Esto último podría indicar su intención de permitir que Rodríguez se establezca en el poder por un período más largo, una perspectiva alarmante para la oposición democrática venezolana. Dejando a un lado las bravuconadas, hay claras evidencias de colaboración, especialmente a partir del inminente acuerdo petrolero.

Inicialmente, Trump presentó el acuerdo como pura coerción. Funcionarios en Caracas lo presentaron como una “simple venta, una transacción comercial”. The Economist ha conversado con diversos ejecutivos petroleros, financieros y operadores para evaluar los posibles contornos del esquema. Aún hay mucha incertidumbre y podría cambiar, pero el acuerdo parece ser mutuamente beneficioso, aunque con algunos elementos coercitivos.

Los 30 millones de barriles que Estados Unidos planea adquirir representan aproximadamente la capacidad total de almacenamiento de crudo de Venezuela, que, debido al bloqueo, está llena. Sin ventas significativas, PDVSA, la petrolera estatal, pronto tendrá que detener la extracción, lo que la obligará a cerrar infraestructura, cuya reactivación será difícil y costosa. Esto incentiva la adopción de un posible plan según el cual PDVSA o una de sus empresas conjuntas vendería la mayor parte de su inventario y, probablemente, su producción futura a un comprador. Entre estos compradores se encuentra Chevron, la única gran petrolera estadounidense que ya cuenta con una licencia de Estados Unidos para operar en Venezuela.

Vitol y Trafigura, dos comercializadoras de materias primas con sede en Suiza, también han obtenido licencias del gobierno estadounidense para transportar y comercializar crudo venezolano. The Economist entiende que las empresas comprarán petróleo directamente de los almacenes venezolanos y lo enviarán a compradores finales en Estados Unidos o en otros lugares (al momento de la publicación, Vitol no había respondido a una solicitud de comentarios al respecto. Trafigura declinó hacer comentarios). Se asume que el petróleo se venderá a precios cercanos a los del mercado.

Datos de Vortexa, un rastreador de buques, sugieren que más de una docena de petroleros vacíos, libres de sanciones estadounidenses y con capacidad para un total de 8 millones de barriles, llegarán a las principales terminales de exportación de crudo de Venezuela en enero. Una vez que lleven su cargamento de petróleo a su destino, que generalmente será Estados Unidos, una parte se refinará. Otra parte se incorporará a las reservas estratégicas de Estados Unidos y el resto se enviará a otros compradores.

El pago, neto de la comisión del comerciante, no irá a PDVSA, sino a una cuenta de depósito en garantía en un gran banco estadounidense. En el caso de Chevron, es probable que un pequeño porcentaje se utilice para saldar la deuda que Venezuela aún le debe a la empresa. Como exige la ley venezolana, entre el 20% y el 30% del resto se transferiría en dólares al estado. Bajo su licencia actual, Chevron utiliza el petróleo para realizar pagos de regalías, pero eso probablemente cambiará con el nuevo esquema. Los pagos de petróleo tienen poco sentido para Venezuela mientras Estados Unidos esté aplicando un embargo a las ventas más allá de las que controla, dice Juan Szabo, un consultor energético que trabajó para PDVSA durante décadas. Otra parte del efectivo del depósito en garantía cubriría los gastos de PDVSA. El Sr. Trump afirma que todo el gasto de capital futuro tendrá que destinarse a plataformas, tuberías y otros equipos de fabricación estadounidense.

Lo que queda parece pertenecer a los socios de la empresa conjunta, entre ellos PDVSA. Es posible que la participación de PDVSA permanezca en custodia como fondo soberano para el futuro de Venezuela o se utilice como compensación por supuestos agravios, como nacionalizaciones.

Para Estados Unidos, el acuerdo no supone un cambio radical. Sus refinerías obtienen otra fuente de crudo pesado y la industria petrolera en general obtiene más negocios (aunque a sus perforadoras nacionales de esquisto les preocupa la caída de los precios). Con el tiempo, parte de los ingresos podría reinvertirse para expandir la producción de Venezuela, que permanecerá bajo control estadounidense. El 9 de enero, Trump anunció que “las grandes petroleras invertirán al menos 100.000 millones de dólares”. Tras reunirse con Trump ese día, la mayoría de las grandes petroleras se mantuvieron cautelosas. Exxon declaró que Venezuela era “invertible”. Chevron afirmó que podría aumentar su producción actual en un 50 % en menos de dos años.

Para Venezuela, este acuerdo parece atractivo en comparación con el statu quo. Además de eliminar el excedente y mantener los pozos abiertos, el acuerdo, al menos en teoría, permite a Venezuela vender petróleo a un precio más alto que cuando lo ofrecía a bajo precio a comerciantes clandestinos y a China. El país recibe una inyección de dólares. “Venezuela necesita dinero, y nos aseguraremos de que lo reciba”, declaró Trump el 9 de enero. El flujo de ingresos petroleros debe normalizarse rápidamente. Los dólares se necesitan desesperadamente para evitar la gravísima crisis monetaria y la inminente hiperinflación, afirma Tamara Herrera, economista con sede en Caracas para GlobalSource Partners, una consultora.

El plan también le da a Trump amplio margen para apretar las tuercas. Los precios podrían manipularse para presionar a PDVSA. Las sanciones, flexibilizadas para facilitar todo esto, podrían reimponerse. Y el gobierno promete controlar cómo Venezuela gasta el dinero que recibe. “Beneficiará al pueblo venezolano, no a la corrupción, ni al régimen”, declaró Marco Rubio, el secretario de Estado.

El petróleo no es el único territorio en el que la administración Trump compite con el régimen venezolano. Entre los presos políticos liberados se encontraba Enrique Márquez, un destacado político de la oposición. Su liberación, y la de otros, parece responder a las exigencias estadounidenses. El 6 de enero, Trump afirmó que Venezuela tenía una “cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando”, en referencia a la prisión del Helicoide, símbolo del régimen despótico de Maduro. Sin embargo, al momento de publicarse esta noticia, solo se había confirmado la liberación de once de los más de 800 presos políticos.

Parece que, por ahora, el Sr. Trump quiere colaborar con la nueva cara del antiguo régimen. El 9 de enero, declaró que había cancelado la amenaza de una “segunda ola de ataques” porque ambos países estaban “colaborando eficazmente”, especialmente en el sector petrolero. Las exigencias de la administración Trump aún no son tan extremas como para suponer un grave riesgo de incitar un golpe de Estado contra la Sra. Rodríguez. Si el plan petrolero resulta como parece, proporcionará un impulso económico crucial.

Las preguntas sobre el futuro democrático de Venezuela podrían representar una prueba aún mayor para la nueva relación. Por ejemplo, ¿exigirá el gobierno que Venezuela permita el rápido regreso de los exiliados políticos? Esto incluiría a Edmundo González, quien ganó las elecciones de 2024 que Maduro robó, y a María Corina Machado, la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz que apoyó a González después de que Maduro le prohibiera postularse. Una imagen de González aún aparece en los carteles de búsqueda en los aeropuertos venezolanos, acusándolo de traición y ofreciendo 100.000 dólares por información que conduzca a su arresto.

Un primer indicio de hacia dónde se dirige esto podría llegar la próxima semana. El Sr. Trump dice que se reunirá con la Sra. Machado el 13 o 14 de enero. Es una gran oportunidad para que la Sra. Machado —hasta ahora desestimada por el Sr. Trump por carecer del “apoyo” necesario para gobernar Venezuela— lo convenza de acelerar los pasos hacia la democracia. (Ella ha dicho que le gustaría entregarle su Nobel; él ha dicho que le gustaría tenerlo). Pero como muchos otros han descubierto, una visita a la Casa Blanca de Trump puede fácilmente ser contraproducente.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.