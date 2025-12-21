Los siete conflictos a tener en cuenta en 2026

En febrero se cumplirán cuatro años de la invasión rusa a Ucrania (REUTERS/Stringer)

Durante la última década, el número de conflictos armados activos se ha disparado. Muchos de ellos han sido extraordinariamente mortíferos. Sin embargo, otros conflictos no han llegado a la violencia, pero si estallaran abiertamente, trastocarían su región y el mundo.

China contra Taiwán

¿Intentará Xi Jinping dejar un legado? Los líderes chinos han observado la guerra de Rusia en Ucrania y tal vez hayan aprendido una lección aleccionadora sobre las dificultades de la conquista. Pero la enorme disparidad en la capacidad militar entre China y Taiwán significa que Pekín podría verse tentado a actuar si el apoyo estadounidense a la isla parece debilitarse o si los costes económicos de una acción ofensiva disminuyen.

En los últimos meses, el régimen de Xi Jinping incrementó la amenaza militar sobre Taiwán (AP Foto/Ng Han Guan, archivo)

Por ahora, parece más probable un bloqueo que una invasión, aunque incluso eso conlleva enormes riesgos, como la intervención militar y las represalias económicas de Estados Unidos y sus aliados.

India contra Pakistán

Los dos archienemigos con armas nucleares han vuelto recientemente del abismo tras un enfrentamiento mortal, pero su conflicto subyacente sigue sin resolverse.

En abril de 2025, un atentado en la India que causó la muerte de 26 turistas desencadenó la crisis más grave en años, con ataques transfronterizos y más de 50 muertos a lo largo de la línea de control en Cachemira antes de que se declarara el alto el fuego.

Soldados de los Rangers de Pakistán y de la Fuerza de Seguridad Fronteriza de la India arriaron sus banderas nacionales en el puesto de control conjunto de Pakistán y la India en la frontera de Wagah, cerca de Lahore (REUTERS/Mohsin Raza)

El mariscal de campo Asim Munir está reforzando su control sobre el poder en Pakistán, y el rápido crecimiento económico de la India está ampliando la brecha militar convencional.

Con una quinta parte de la población mundial entre ambos, mantener la paz en 2026 no es poca cosa. Dos factores lo harán más difícil. Estados Unidos, que a menudo media entre ambos, se ha distanciado de la India en una guerra arancelaria. Y en su última disputa, la India y Pakistán mostraron menos moderación que en el pasado.

Rusia contra Ucrania

Se estima que las bajas rusas superan ahora a las estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Sus fuerzas solo han conquistado un 1,3% más de territorio ucraniano desde diciembre de 2022. Esta aritmética de desgaste sugiere que 2026 traerá consigo un progreso glacial, un conflicto congelado por el agotamiento o algún tipo de acuerdo.

Pero hay otros dos escenarios posibles: un colapso político o del frente ucraniano, con la ayuda de la subversión del Kremlin; o el hundimiento de la economía rusa a medida que los ataques aéreos paralizan su industria petrolera. Cualquiera de los dos tendría consecuencias enormes para Europa y el mundo.

La comunidad internacional busca que la tregua entre Israel y Hamas persista para lograr la paz y estabilidad de Gaza (REUTERS/Ramadan Abed)

Israel contra Hamás

¿Se mantendrá la frágil tregua? Gaza yace en ruinas, con decenas de miles de muertos.

Las fuerzas israelíes siguen controlando la mitad del territorio y Hamás aún no se ha desarmado. Por horrible que sea, no es inconcebible que se reanude la guerra. Ambas partes ya se han acusado mutuamente de violar el último alto el fuego, negociado en octubre. Pero si Trump sigue apostando por su plan de paz y las partes implicadas cooperan, también hay esperanza.

Si se materializa una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, la reconstrucción podría finalmente comenzar a gran escala. Los habitantes de Gaza desplazados podrían entonces regresar a lo que queda de sus hogares. Por ahora, sin embargo, el resultado más probable es tristemente familiar: un territorio dividido, palestinos que sufren y una pausa en la violencia que perdura... hasta que deja de hacerlo.

Miembros del grupo rebelde M23 se movilizan tras la ceremonia de apertura de la Caisse Generale d'epargne du Congo en Goma, provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo, el 7 de abril de 2025 (REUTERS/Arlette Bashizi)

Congo contra Ruanda

Las tensiones que se remontan a décadas atrás por motivos étnicos y la riqueza mineral del este del Congo amenazan con estallar en una guerra a gran escala.

Bajo el mandato de su dictador, Paul Kagame, Ruanda armó, suministró y dirigió en 2025 a los rebeldes del M23 cuando tomaron Goma, una importante ciudad de la República Democrática del Congo, y, por si fuera poco, también envió a sus propias tropas.

Las zonas de operaciones del M23 en el Congo duplican aproximadamente el territorio ruandés por poder, y el frágil acuerdo firmado en la Casa Blanca entre Kagame y Félix Tshisekedi, presidente del Congo, no las incluía.

Las tropas ugandesas también han intensificado sus actividades en el Congo, actuando como “socios de seguridad” del débil Gobierno congoleño, porque les preocupa el M23, que lucha contra sus aliados locales. El oro es parte del atractivo. Ruanda, que tiene poco en su territorio, se ha convertido misteriosamente en un importante exportador. También entran en juego el petróleo, el gas y minerales como el cobalto, fundamentales para la producción de baterías.

La feroz guerra en Sudán provocó una alarmante crisis humanitaria

Sudán

Las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) siguen enzarzadas en una feroz guerra. Las paramilitares RSF controlan gran parte de Darfur y el oeste de Sudán, mientras que las SAF controlan la capital y las regiones orientales.

Millones de civiles están huyendo y muchos se mueren de hambre. Es probable que el conflicto, y la mayor crisis humanitaria de África, persistan, alimentados por el apoyo de Egipto, que respalda a las SAF, los Emiratos Árabes Unidos, que respaldan a las RSF, y otras potencias regionales (los Emiratos Árabes Unidos niegan su participación).

Pero si los partidarios de ambas partes entraran en razón, podría alcanzarse un acuerdo, que podría ser muy lucrativo. Para un ambicioso aspirante a pacificador como Donald Trump, Sudán ofrece tanto riquezas (oro, petróleo y una costa estratégica) como la oportunidad de poner fin al que puede ser el conflicto activo más mortífero del mundo.

Donald Trump aumenta la presión sobre la dictadura de Maduro (EFE/ Shawn Thew / Rayner Peña R)

Venezuela

En su renovado enfoque en la seguridad en “nuestro hemisferio”, la administración Trump ha estado concentrando fuerzas frente a las costas de Venezuela, ampliando los ejercicios militares y atacando pequeñas embarcaciones que, según afirma, se dedican al contrabando de drogas.

El objetivo final puede ser acelerar el fin del régimen de Nicolás Maduro, aunque no está claro cuánta fuerza está dispuesta a emplear Estados Unidos. Es más probable que se produzcan ataques aéreos que una invasión anfibia. Trump podría incluso desplegar fuerzas especiales si ve la oportunidad de capturar o matar a Maduro.

EEUU realizó varios operativos en el Caribe contra el narcotráfico (Fiscal General de EE. UU./Folleto vía REUTERS)

Maduro no carece de enemigos. Recientemente ha intensificado la reivindicación centenaria de Venezuela sobre dos tercios del territorio de la vecina Guyana, la región del Esequibo, rica en petróleo. A pesar de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia de no hacerlo, Venezuela celebró elecciones gubernamentales ilegales para “Guyana Esequiba” en mayo de 2025, eligiendo administradores para un territorio que no controla. Pero ahora cualquier movimiento de Venezuela sobre Guyana provocaría sin duda un enfrentamiento con Estados Unidos.

