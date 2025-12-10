Paramount lucha contra Netflix por Warner Bros y el futuro de Hollywood

Paramount, Netflix and Warner Bros logos are seen in this illustration taken December 8, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los créditos estaban listos para empezar. Netflix, la mayor compañía de streaming del mundo, anunció el 5 de diciembre que adquiriría la mayor parte de Warner Bros. Discovery, uno de los nombres más importantes del cine tradicional, en un acuerdo valorado en 83.000 millones de dólares. Pero el 8 de diciembre, Paramount, un rival mucho más pequeño, suspendió la transacción. Eludiendo a la dirección de Warner, apeló directamente a los accionistas para que aceptaran su oferta alternativa de 108.000 millones de dólares por toda la compañía, prometiendo un acuerdo “superior al de Netflix en todos los aspectos”.

Las sumas de los Looney Tunes podrían aumentar aún más: los dueños de Paramount, la familia Ellison, han dejado claro que están dispuestos a desembolsar más si es necesario; Netflix, cuyo valor de mercado supera los 400.000 millones de dólares, también puede permitirse pujar más si así lo desea. Pero la principal diferencia entre los postores no es el precio de la oferta. Netflix y Paramount ven aspectos diferentes en su objetivo. La cuestión de quién se quede con Warner Bros. definirá el futuro de Hollywood y del entretenimiento en general.

Durante meses, Paramount fue la favorita para comprar el estudio centenario. David Ellison, productor de Hollywood de 42 años, adquirió Paramount en agosto por 8000 millones de dólares, con el respaldo de su padre, Larry Ellison, cuya participación en Oracle, una empresa de software, lo ha convertido en la segunda persona más rica del mundo. Apenas recibieron las llaves del terreno de Paramount en Melrose Avenue, anunciaron que también irían tras Warner para construir un coloso mediático. Los Ellison tenían el dinero, el motivo y una relación amistosa con el presidente Donald Trump. ¿Qué podría impedírselo? Netflix.

El 4 de diciembre, mientras David Ellison enviaba mensajes de texto cada vez más frenéticos a la gerencia de Warner, se supo que Netflix era el postor preferente; al día siguiente se anunció el acuerdo. Los documentos publicados por Paramount esta semana muestran que la compañía fue tomada por sorpresa. Paramount ahora afirma que su oferta más reciente y mejorada no fue considerada de forma justa por la gerencia de Warner. Se ha vuelto hostil, argumentando que los accionistas merecen la oportunidad de aceptar su oferta, independientemente de lo que los ejecutivos hayan acordado con Netflix.

Las dos ofertas valoran a Warner a un nivel similar. Paramount ofrece 108.000 millones de dólares en efectivo por toda la compañía. Netflix ofrece 83.000 millones de dólares, en efectivo y acciones, por el estudio y el servicio de streaming de la compañía. Según el acuerdo con Netflix, los accionistas de Warner conservarían las cadenas de televisión y cable en declive, en una empresa de desecho que Hollywood ha bautizado como “ShitCo”. En la mayoría de los casos, el valor de mercado de ShitCo sería suficiente para que el acuerdo con Netflix alcanzara aproximadamente el mismo total que el de Paramount, aunque con mayor incertidumbre.

Sin embargo, ambos acuerdos también representan diferentes posibles futuros para la industria del entretenimiento. El motivo de Paramount es claro. Actualmente, carece de la escala necesaria para competir con las grandes empresas del streaming; en combinación con Warner, sería lo suficientemente grande como para ser un serio rival para empresas como Netflix y Disney. La guerra del streaming, que Netflix prácticamente ha ganado, se reavivará. En cambio, si Paramount no logra este acuerdo, “se encuentra mucho más cerca de una encrucijada existencial”, señala MoffettNathanson, firma de investigación.

Paramount también promete revitalizar la industria cinematográfica. David Ellison, un apasionado del cine que ha producido películas como “Top Gun: Maverick”, afirmó esta semana que una fusión entre Warner y Paramount estrenaría más de 30 películas al año en cines. Netflix ha prometido que seguirá estrenando películas de Warner en salas. Pero nadie en Hollywood cree que el servicio de streaming original vaya a ser el salvador de la gran pantalla. A principios de este año, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, afirmó que ir al cine era “una idea anticuada para la mayoría de la gente”.

En cambio, Netflix ve algo más en Warner: sus ideas. Netflix apenas necesita escala. Con alrededor de 325 millones de suscriptores, ya es casi el doble de grande que sus rivales más cercanos. Pero lo que tiene en cantidad, le falta en calidad. UBS, un banco, señala que Netflix tiene aproximadamente el doble de títulos que Warner en su servicio de streaming en Estados Unidos, pero que cuando se trata de títulos calificados al menos nueve de diez en IMDB, un sitio web de reseñas, HBO Max de Warner tiene 141 contra 120 de Netflix. Netflix ve potencial para exprimir más participación de esos títulos de primera clase. Ya ha demostrado cómo puede hacer éxitos de viejas y cansadas series como “Suits”, un drama legal olvidado que licenció a NBC Universal hace unos años y convirtió en un éxito. ¿Qué podría hacer con propiedad intelectual (PI) bañada en oro como “Juego de Tronos” de Warner? Como lo ha expresado el Sr. Sarandos, “Sus activos funcionan mejor en nuestro modelo de negocio, y nuestro modelo de negocio funciona mejor con estos activos”.

Netflix parece ver estos activos como armas en una lucha mayor, con competidores fuera de Hollywood. A pesar de la obsesión de la ciudad con las guerras de streaming entre estudios rivales, Netflix ha llegado a ver a YouTube como su mayor rival. La plataforma de redes sociales, propiedad de Google, representó el 28% del streaming en televisores en Estados Unidos en el último trimestre, frente al 19% de Netflix, según Nielsen, que mide estos factores (HBO Max representó menos del 3%). Netflix puede ser ahora el rey de Hollywood. Pero se está preparando para una competencia mayor, enfrentando sus programas profesionales contra el contenido casero, clasificado algorítmicamente, en plataformas como YouTube. La adquisición de Warner le proporcionaría un arsenal de armas de primera calidad para esa guerra.

Ese será el argumento que Netflix presentará a los reguladores de la competencia si su oferta prospera. Permitir que el mayor servicio de streaming de Hollywood absorba al cuarto mayor puede parecer improbable, especialmente cuando el acuerdo alternativo de Paramount promete crear un nuevo competidor viable al fusionar el cuarto y el quinto mayor. Netflix espera que los reguladores se tomen en serio la idea de que la verdadera amenaza para Hollywood son las plataformas de redes sociales de Silicon Valley, que por ahora están ganando la batalla por la atención del público joven.

Tanto las ofertas de Netflix como las de Paramount se ven complicadas por cuestiones políticas. Paramount sostiene que cerraría su acuerdo más rápido que Netflix, en parte porque las preocupaciones por la competencia serían menos serias y en parte porque los Ellison son amigos del presidente. Trump ha dicho que el acuerdo de Netflix “podría ser un problema” debido a su “gran cuota de mercado”. Sarandos es un donante demócrata cuya esposa fue embajadora durante la presidencia de Barack Obama.

Sin embargo, la oferta de Paramount tampoco está exenta de controversia. Affinity Partners, una firma de inversión dirigida por el yerno de Trump, Jared Kushner, forma parte de su consorcio. Paramount afirma que su oferta cuenta con el respaldo de la familia Ellison y RedBird Capital Partners, otra firma de inversión estadounidense. Sin embargo, en una presentación a los reguladores el 8 de diciembre, reveló que los mayores financiadores de su oferta son, de hecho, un grupo de fondos soberanos de riqueza del Golfo. En una oferta presentada a Warner a principios de este mes, los Ellison debían aportar 12.000 millones de dólares, mientras que Abu Dabi, Catar y Arabia Saudí contribuirían en conjunto con 24.000 millones de dólares (y el resto con deuda). Una oferta anterior había incluido el respaldo financiero de Tencent, un gigante tecnológico chino.

Paramount afirma que Tencent ya no forma parte del consejo y que los inversores del Golfo carecerían de derecho a voto y representación en la junta directiva de la nueva empresa. Argumenta que esto debería evitar la intromisión del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, el organismo regulador de la inversión extranjera directa en Estados Unidos. Sin embargo, sería, como mínimo, controvertido que una gran parte de una de las mayores empresas de medios de comunicación de Estados Unidos perteneciera a las monarquías del Golfo y al yerno del presidente. Una Paramount y Warner fusionadas serían propietarias de CNN y CBS News.

El espectáculo no ha terminado. Netflix podría subir su precio; Paramount ha dejado claro que su propia oferta de 12 cifras no es la mejor y definitiva. Pero sea cual sea la cantidad en dólares que se alcance, ya se han trazado dos caminos para el futuro del entretenimiento estadounidense. Por un lado, Paramount usaría a Warner para mantener vivo algo similar al Hollywood de antaño, librando la guerra del streaming y lanzando estrenos en salas, mientras se apoya en esta misión con miles de millones de dólares de inversores del Golfo. Por otro lado, Netflix promete, en efecto, acelerar las tendencias de los últimos años, reduciendo el número de estudios independientes de Hollywood para construir una potencia de propiedad intelectual capaz de ganar la batalla por la atención con Silicon Valley. Los accionistas de Warner deben elegir entre una secuela nostálgica y un reinicio radical.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.