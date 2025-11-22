Los blogueros militantes rusos se enfrentan a su propio régimen

Roman Alyokhin (Instagram)

La represiva maquinaria judicial rusa se ha tomado un respiro de su dieta habitual de intelectuales, políticos de la oposición y activistas LGBT. En las últimas semanas, los propios propagandistas de guerra del régimen, a menudo llamados “blogueros Z”, en referencia a la Z que luce en los tanques rusos, se han visto en el punto de mira. En septiembre, el Gobierno tildó a Roman Alyokhin (en la foto, que tiene 151.000 suscriptores en Telegram, una red social) de “agente extranjero” por criticar al ejército ruso. En octubre, Tatyana Montyan (400.000 suscriptores) se convirtió en la primera Z-blogger en ser declarada terrorista. En noviembre, Oksana Kobeleva (10.000) fue detenida por la policía. Todos ellos habían criticado a altos funcionarios u otros propagandistas.

El 13 de noviembre, Apti Alaudinov, un funcionario de Defensa, insistió en que no había habido ningún malentendido. Anunció una batalla contra lo que describió como “enemigos internos”. Aquellos que no buscaran puntos en común serían “destruidos legalmente”.

Ivan Philippov, analista, afirma que la agitación representa una “lucha entre especies” en el mundo Z, que enfrenta a los blogueros de base con los actores mediáticos más poderosos. Durante gran parte de la guerra, los blogueros militares han atacado la supuesta corrupción en el Ministerio de Defensa. Vladimir Soloviev, un alto propagandista del Kremlin, también ha sido objeto de duras críticas. Pero esto parecía tolerarse siempre y cuando los blogueros crearan una apariencia de apoyo público a la guerra y organizaran campañas de donaciones para adquirir el equipo necesario. Ahora ese acuerdo parece haberse roto.

El impacto que los blogueros Z han tenido en el campo de batalla es controvertido. Las adquisiciones estatales han marcado la diferencia en el armamento del campo de batalla, como misiles, bombas planeadoras y drones de largo alcance. Pero el equipo mucho menos llamativo —estaciones de interferencia locales, suministros médicos— se adquiere mediante campañas de donación dirigidas por los blogueros Z o por los propios soldados. Una teoría, según Philippov, es que el Ministerio de Defensa está tratando de desviar las donaciones de los canales Z hacia los leales que están bajo su control.

El enfrentamiento evoca el motín de 2023 liderado por Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner. Pero la disputa actual es mucho menor y no hay indicios de que se vaya a producir ningún levantamiento. Los blogueros son actores relativamente secundarios, importantes para mantener la apariencia de apoyo público, pero poco más. Y, por lo general, no cruzan líneas como criticar directamente a Vladimir Putin o revelar el número de bajas rusas. Por último, estos acontecimientos se producen en un momento en el que Rusia está experimentando cierto éxito en el campo de batalla. Ucrania está pasando apuros en la provincia de Donetsk y en todo el sureste del país, donde sus fuerzas se vieron obligadas la semana pasada a retirarse de tres pequeñas aldeas.

Los blogueros Z tampoco llegan a criticar los objetivos bélicos del Kremlin. Al contrario, muchos están presionando a Putin para que redoble sus esfuerzos e inicie una segunda ronda de reclutamiento, y algunos escriben que sin ella la “victoria” será imposible. Una fuente de la inteligencia militar ucraniana sugiere que Rusia tiene los recursos para contener a Ucrania a lo largo de 2026, utilizando únicamente el reclutamiento voluntario. La campaña de reclutamiento de este año va camino de alcanzar su objetivo de 403 000 soldados, solo ligeramente por debajo de los 420 000 de 2024. “Algunas regiones no alcanzarán el objetivo, otras lo superarán”, afirma la fuente. El Kremlin está perdiendo muchos hombres en su sangrienta ofensiva por el resto de Donetsk, pero las cifras de reclutamiento son aproximadamente el doble de las pérdidas.

Los blogueros parecen confundidos sobre a quién culpar de su difícil situación. Curiosamente, Alyokhin ha rechazado las críticas de los comentaristas que afirman que la maquinaria del Kremlin se ha descontrolado. Escribe que sus problemas no se deben a la “dictadura” de Putin, que le gusta bastante, sino a su “liberalización”, que ha permitido que “algunas personas... arrebaten el control al presidente”. Más extraño aún, lamenta que un poder judicial independiente al estilo occidental podría haber protegido a los leales como él contra el “daño a su reputación”. Como diría una víctima de una purga anterior: “Camarada Stalin, ha habido un terrible malentendido”.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.