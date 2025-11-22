The economist

Los blogueros militantes rusos se enfrentan a su propio régimen

Criticar al ejército por no haber derrotado a Ucrania puede llevarte a la cárcel

Guardar
Roman Alyokhin (Instagram)
Roman Alyokhin (Instagram)

La represiva maquinaria judicial rusa se ha tomado un respiro de su dieta habitual de intelectuales, políticos de la oposición y activistas LGBT. En las últimas semanas, los propios propagandistas de guerra del régimen, a menudo llamados “blogueros Z”, en referencia a la Z que luce en los tanques rusos, se han visto en el punto de mira. En septiembre, el Gobierno tildó a Roman Alyokhin (en la foto, que tiene 151.000 suscriptores en Telegram, una red social) de “agente extranjero” por criticar al ejército ruso. En octubre, Tatyana Montyan (400.000 suscriptores) se convirtió en la primera Z-blogger en ser declarada terrorista. En noviembre, Oksana Kobeleva (10.000) fue detenida por la policía. Todos ellos habían criticado a altos funcionarios u otros propagandistas.

El 13 de noviembre, Apti Alaudinov, un funcionario de Defensa, insistió en que no había habido ningún malentendido. Anunció una batalla contra lo que describió como “enemigos internos”. Aquellos que no buscaran puntos en común serían “destruidos legalmente”.

Ivan Philippov, analista, afirma que la agitación representa una “lucha entre especies” en el mundo Z, que enfrenta a los blogueros de base con los actores mediáticos más poderosos. Durante gran parte de la guerra, los blogueros militares han atacado la supuesta corrupción en el Ministerio de Defensa. Vladimir Soloviev, un alto propagandista del Kremlin, también ha sido objeto de duras críticas. Pero esto parecía tolerarse siempre y cuando los blogueros crearan una apariencia de apoyo público a la guerra y organizaran campañas de donaciones para adquirir el equipo necesario. Ahora ese acuerdo parece haberse roto.

El impacto que los blogueros Z han tenido en el campo de batalla es controvertido. Las adquisiciones estatales han marcado la diferencia en el armamento del campo de batalla, como misiles, bombas planeadoras y drones de largo alcance. Pero el equipo mucho menos llamativo —estaciones de interferencia locales, suministros médicos— se adquiere mediante campañas de donación dirigidas por los blogueros Z o por los propios soldados. Una teoría, según Philippov, es que el Ministerio de Defensa está tratando de desviar las donaciones de los canales Z hacia los leales que están bajo su control.

El enfrentamiento evoca el motín de 2023 liderado por Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner. Pero la disputa actual es mucho menor y no hay indicios de que se vaya a producir ningún levantamiento. Los blogueros son actores relativamente secundarios, importantes para mantener la apariencia de apoyo público, pero poco más. Y, por lo general, no cruzan líneas como criticar directamente a Vladimir Putin o revelar el número de bajas rusas. Por último, estos acontecimientos se producen en un momento en el que Rusia está experimentando cierto éxito en el campo de batalla. Ucrania está pasando apuros en la provincia de Donetsk y en todo el sureste del país, donde sus fuerzas se vieron obligadas la semana pasada a retirarse de tres pequeñas aldeas.

Los blogueros Z tampoco llegan a criticar los objetivos bélicos del Kremlin. Al contrario, muchos están presionando a Putin para que redoble sus esfuerzos e inicie una segunda ronda de reclutamiento, y algunos escriben que sin ella la “victoria” será imposible. Una fuente de la inteligencia militar ucraniana sugiere que Rusia tiene los recursos para contener a Ucrania a lo largo de 2026, utilizando únicamente el reclutamiento voluntario. La campaña de reclutamiento de este año va camino de alcanzar su objetivo de 403 000 soldados, solo ligeramente por debajo de los 420 000 de 2024. “Algunas regiones no alcanzarán el objetivo, otras lo superarán”, afirma la fuente. El Kremlin está perdiendo muchos hombres en su sangrienta ofensiva por el resto de Donetsk, pero las cifras de reclutamiento son aproximadamente el doble de las pérdidas.

Los blogueros parecen confundidos sobre a quién culpar de su difícil situación. Curiosamente, Alyokhin ha rechazado las críticas de los comentaristas que afirman que la maquinaria del Kremlin se ha descontrolado. Escribe que sus problemas no se deben a la “dictadura” de Putin, que le gusta bastante, sino a su “liberalización”, que ha permitido que “algunas personas... arrebaten el control al presidente”. Más extraño aún, lamenta que un poder judicial independiente al estilo occidental podría haber protegido a los leales como él contra el “daño a su reputación”. Como diría una víctima de una purga anterior: “Camarada Stalin, ha habido un terrible malentendido”.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaVladimir Putinblogueros militantes rusosjusticia rusa

Últimas Noticias

¿Cómo evolucionará la defensa de Japón bajo el mandato de su nueva y agresiva líder?

Takaichi Sanae aboga por mayores presupuestos, mejores servicios de inteligencia y una industria armamentística más fuerte

¿Cómo evolucionará la defensa de

Cuba se dirige al desastre, a menos que su régimen cambie drásticamente

Se avecina una convulsión en un país cada vez más miserable

Cuba se dirige al desastre,

Están apareciendo grietas en la fachada dominante de OpenAI

¿Y qué pensar del optimismo de Nvidia?

Están apareciendo grietas en la

Por qué el fin del régimen de Nicolás Maduro es inevitable en Venezuela

Una transición democrática podría generar una bonanza valorada en casi 2 billones de dólares

Por qué el fin del

Las criptomonedas consiguieron todo lo que querían: ahora se están hundiendo

La caída podría tener repercusiones en los mercados financieros

Las criptomonedas consiguieron todo lo
DEPORTES
Tras una clasificación marcada por

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El lamento de Franco Colapinto por el problema que lo perjudicó en la qualy del GP de Las Vegas: “Venía bajando mucho”

A 30 años de una hazaña inigualable del Flaco Traverso: doble corona y un dream team que cambió la historia

Del ascenso a su octava final internacional: la fórmula de Lanús para saltar de la Primera C a ser uno de los equipos más ganadores

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Los secretos de Kevsho ante

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

INFOBAE AMÉRICA

Corea del Sur elevó su

Corea del Sur elevó su nivel de alerta sobre el régimen de Nicolás Maduro y prohibió viajes a cuatro provincias de Venezuela

Condenaron a cuatro escoltas de la banda Los Choneros que respondían al narcotraficante ecuatoriano “Fito”

El despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela alerta a Nicolás Maduro

Bolivia reforzó sus lazos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anunció la “muy pronta” llegada de la DEA al país

Hervé Le Tellier: “Antes recomendaba libros, ahora a mis amigos les hablo de series”