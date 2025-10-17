Estados Unidos redobla su apuesta por Javier Milei

Javier Milei durante su última visita a Donald Trump en Washington (Reuters)

La administración Trump está aumentando la apuesta en su apuesta sin precedentes por el presidente Javier Milei de Argentina. La semana pasada, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, cerró un acuerdo de swap por valor de 20.000 millones de dólares y la compra directa de pesos argentinos. Luego, el 15 de octubre, dijo que el Tesoro también está trabajando en una “solución del sector privado” que canalizaría otros 20.000 millones de dólares para ayudar con los “próximos pagos de la deuda” de Argentina y anunció que compraría aún más pesos. Ambos gobiernos insinúan que cualquier día se podría anunciar un acuerdo comercial.

Estas medidas extraordinarias han reforzado los bonos argentinos y han apuntalado su moneda, que ha estado sometida a una fuerte presión. Pero el objetivo más amplio es, sin ningún pudor, ayudar a Milei a ganar las elecciones de mitad de mandato del 26 de octubre. Al parecer, Estados Unidos está condicionando las medidas a su éxito. En una reunión en la Casa Blanca con Milei el 14 de octubre, Donald Trump dijo que “si no gana, nos vamos”. Las acciones y los bonos argentinos se desplomaron inmediatamente.

El equipo de Milei se apresuró a intentar calmar los mercados afirmando que lo que Trump realmente quería decir era que solo se retiraría si Milei perdía su candidatura a la reelección en 2027. Sin embargo, no está nada claro que esa interpretación sea correcta. Al día siguiente, Bessent trató de tranquilizar a los mercados diciendo que el apoyo “no es específico para las elecciones, sino para las políticas”. Eso, junto con las nuevas compras de pesos, aportó cierta calma. Aun así, es Trump, conocido por su aversión a los perdedores, quien decidirá en última instancia si el apoyo continúa. Los mercados están, como mínimo, confundidos. La incertidumbre limita el efecto tranquilizador del supuesto respaldo de 40.000 millones de dólares, del que aún no se ha utilizado nada.

La comitiva argentina junto a los principales funcionarios del gobierno de EEUU (REUTERS/Jonathan Ernst)

Esto somete a Milei a una presión extrema para ganar. Aunque ha reducido drásticamente la inflación y la pobreza desde que asumió el cargo a finales de 2023, su partido podría fácilmente obtener menos votos que la oposición peronista. Una serie de escándalos de corrupción han alarmado a los votantes. Su enfoque dogmático ha alejado a posibles aliados.

Los intentos de mantener fuerte el peso, incluso después de dejarlo flotar dentro de una banda con el respaldo de un rescate del FMI de 20.000 millones de dólares en abril, han tenido resultados dispares. Ayudó a reducir la inflación, pero obstaculizó los esfuerzos por acumular reservas de divisas. En las últimas semanas, Argentina ha gastado unos 3.000 millones de dólares de sus preciadas reservas para intentar evitar que el peso se salga de la banda. Esos esfuerzos también han hecho que los tipos de interés a un día se disparen por encima del 100 %, lo que supone un enorme lastre para la actividad económica. Una gran derrota electoral podría desencadenar una masacre en los mercados, que temen que Trump se retire.

A los expertos también les preocupa que todo esto suponga un desperdicio de dinero estadounidense, sobre todo porque el peso parece sobrevalorado. Si cae, el Tesoro de Estados Unidos, que está comprando la moneda directamente, sufrirá pérdidas. Y como es de suponer que el Tesoro quiere que su línea de swap se devuelva en dólares, se trata en realidad de un préstamo de emergencia a un moroso habitual, señala Brad Setser, del Council on Foreign Relations, un grupo de expertos.

Milei y Trump, durante un encuentro en la ciudad de Nueva York ( REUTERS/Al Drago)

Los detalles de la nueva iniciativa de 20.000 millones de dólares para ayudar con el pago de la deuda son escasos. Bessent sugirió que los bancos privados y los fondos soberanos están interesados. Quizás, pero probablemente solo a petición de la administración Trump. Los fondos soberanos suelen evitar los bonos clasificados como “basura”, como los de Argentina.

Trump aún podría ganar su apuesta. Si Milei obtiene un buen resultado en las elecciones, es probable que la presión sobre el peso se alivie, al menos durante un tiempo, a medida que se aleje el espectro de los derrochadores peronistas. Los mercados podrían recuperar su apetito por los bonos argentinos. Esto ayudaría al Gobierno a pagar los miles de millones que debe a sus acreedores en 2026. Si la administración Trump fuera inteligente, presionaría a Argentina para que dejara flotar completamente el peso. Eso ayudaría al país a construir sus propias reservas en dólares, reduciendo la necesidad de apoyo estadounidense.

Sin embargo, primero Milei debe ganar las elecciones intermedias. Han aparecido carteles que afirman que está vendiendo el país a Trump. Su partido también está teniendo dificultades para explicar a los votantes de la provincia de Buenos Aires el cambio de candidato a última hora. Las papeletas electorales siguen llevando el nombre del anterior candidato, José Luis Espert, que se retiró por supuestos vínculos con el narcotráfico, algo que él niega. La autoridad electoral afirma que es demasiado tarde para reimprimir las papeletas. Esa es una incertidumbre más en unas elecciones que están llenas de ellas.