Cuántos dólares vendió el Tesoro de EEUU en la Argentina en la última semana según estimaciones del mercado

Los bonos soberanos volvieron a caer y el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos. (Coursera)

Ni la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos pudo calmar los ánimos de los inversores locales. La falta de confianza en el resultado electoral de las elecciones de medio término, que se realizarán dentro de 9 días o 5 ruedas, los lleva a cubrirse en dólares.

El resultado es clave porque el soporte de Estados Unidos puede dejar de ser importante si el resultado es adverso. La falta de gobernabilidad por no tener los legisladores suficientes para impedir los ataques del Congreso a las medidas económicas, y la sombra de un candidato peronista para 2027, son fantasmas con los que conviven los inversores. Cuando se da un escenario así, no hay dólares que alcancen. Todo el apoyo norteamericano se hizo bajo la hipótesis de un triunfo gubernamental en octubre.

Pero de la misma manera que hay quienes se cubren, están los que apuestan a mejoras reales. Por caso, en una rueda que no fue del todo favorable en la Bolsa —donde el S&P Merval de las acciones líderes subió 0,9% en pesos pero cayó 1,1% en dólares—, lo más destacado fueron las acciones de Aluar y Ternium, que subieron 4,7%. Ambas están relacionadas con los aranceles del 25% que impuso Estados Unidos al aluminio y al acero, y que pueden ser parte de los anuncios prometidos sobre acuerdos comerciales.

Donde no sucede lo mismo es en los bonos soberanos, que tienen paridades cercanas al 50%, es decir, la mitad de su valor de emisión, con rendimientos que superan el 20% a pesar del apoyo de Estados Unidos que asegura los pagos de 2026 y 2027. Ayer volvieron a caer y elevaron el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos. Las bajas fueron de hasta 2% y afectaron también a los BOPREALES, los bonos en dólares con los que se pagó la deuda de USD 57.300 millones a los importadores que durante la gestión anterior debieron afrontar sus compras al exterior con recursos propios por falta de divisas en el Banco Central.

Por caso, Inversiones Pergamino hizo un cálculo sobre estos bonos y señaló que “si el Gobierno logra sostener el programa económico con apoyo de Estados Unidos hasta 2027, los BOPREAL pueden ser una de las jugadas más racionales del mercado. Por caso, tenemos al BOPREAL 2027 que vence el 31 de octubre de ese año, con tasa fija de 5% anual. Si hoy se compraran USD 10 mil, al vencimiento se cobran 12.292 (+22,92%). Además de ofrecer renta en dólares, genera cobertura frente al tipo de cambio, protegiendo el valor real de la inversión”.

Pero si razonamientos de este nivel no encuentran oídos, se debe a que el temor a las elecciones es de mayor magnitud a la esperada. Acá las encuestas no funcionan: los inversores dan su opinión con sus movimientos en el mercado.

El Banco Central absorbió los pesos de las intervenciones del Tesoro estadounidense, lo que agravó la falta de liquidez y empujó las tasas de corto plazo al 157% anual (Reuters)

El informe de hoy de la consultora 1816 estimó que el Tesoro de Estados Unidos vendió en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) USD 199 millones el jueves de la semana pasada y USD 339 millones el miércoles. La consultora señala que los pesos que compró el Tesoro norteamericano quedaron en el Banco Central sin ser parte de la Base Monetaria, “lo que contribuyó a la falta de liquidez de esta semana que llevó la tasa a un día al 157% anual”. El informe concluye con una frase: “Veremos cuántos pesos está dispuesto a comprar antes de las elecciones”.

El Tesoro intervino ayer a través del Citi. La intervención apareció cuando el dólar mayorista operaba a $1.420 y la venta estimada entre USD 120 y USD 200 millones por parte del Citi lo hizo bajar a $1.402, que equivale a un aumento de $22 (+1,6%). El límite superior de la banda cambiaria se fijó en $1.488,52.

El informe de la consultora F2, que dirige Andrés Reschini, pone el foco en que “en el plano internacional el principal factor sobre el cual el mercado se focaliza es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Mientras este frente se tensa, las declaraciones de los gobernadores de la Reserva Federal apuntan a más recortes en la tasa, y todo esto genera debilidad en el dólar frente a las principales monedas del mundo. Este escenario sigue siendo capitalizado por la deuda de emergentes y el oro, que no se cansa de romper récords”.

En esta parte del informe está la clave de por qué la Argentina recibe la ayuda y, en poco tiempo, una fuerte preferencia comercial. La demora en este anuncio es responsable de parte de las dudas que tienen los inversores.

F2 señaló que “el volumen operado en dólar futuro menguó desde los 2,1 millones de contratos previos a 1,28 millones, mientras que el volumen operado en bonos dollar linked (DL) en BYMA (t+1) creció. Las cotizaciones ajustaron con alzas de hasta 1,37% (abril), impulsadas por el incremento en el dólar mayorista, ya que las tasas implícitas terminaron corridas hacia abajo, acompañando el movimiento de las curvas en pesos”.

Los dólares financieros abrieron la rueda con leves aumentos, pero se fueron consolidando y cerraron en su nivel más alto. El MEP aumentó $32 (+2,2%) hasta $1.473,56 y el contado con liquidación (CCL) subió $29 (+2%) hasta $1.491. El blue sumó $15 (+1%) y terminó la rueda en $1.465.

Las tasas en pesos, que son las que fijan las LEBAC, cedieron levemente y se ubican entre 4,11% y 4,18% efectivo mensual desde ahora hasta fin de diciembre. A partir de enero se empiezan a ver tasas inferiores al 4%.

Hoy comienza una de las seis ruedas finales. La cuenta regresiva parece lenta y el 26 de octubre se asemeja a un plazo demasiado largo para un mercado tan intenso, que esperaba tranquilidad cambiaria después del auxilio norteamericano. En algo se asemeja la Argentina al resto del mundo: todos buscan cobertura ante el conflicto comercial entre China y Estados Unidos.

Todos coinciden en que el oro es la estrella del mercado y el único activo con recomendaciones de compra. El metal cotizaba anoche a USD 4.371,70 (+1,6%) y parece listo para quebrar el techo de USD 4.400. Hace una semana, un importante banco auguró que en 2026 podría superar la barrera de USD 4.200. El comportamiento del metal humilló todos los pronósticos.