Política

El embajador Alec Oxenford confirmó que próximamente se anunciará un acuerdo comercial “muy importante” entre Estados Unidos y Argentina

El diplomático calificó el encuentro entre Trump y Milei como “un hecho histórico y simbólico sin precedentes” en la relación entre los dos países. Aseguró que “no hay condicionamientos ni cláusulas ocultas” detrás del respaldo del gobierno republicano

Guardar
El embajador argentino en los
El embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, junto a Donald Trump

El embajador Alec Oxenford confirmó esta mañana que próximamente se anunciará un acuerdo comercial “muy importante” entre Estados Unidos y Argentina, que se terminó de cerrar en la reciente reunión que mantuvieron Donald Trump y Javier Milei.

Consultado sobre los alcances del convenio, el diplomático fue muy cauto y explicó por qué: “No puedo dar detalles porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante. Se habló en la reunión del gabinete y el presidente Trump participó activamente”.

La expectativa por el anuncio crece y los alcances del acuerdo generan interés debido al impacto que podría tener en la agenda bilateral, pero también por su potenciales efectos. “Me parece que en breve vamos a tener noticias muy buenas”, se limitó a decir el embajador argentino, quien de esa manera confirmó que el proceso está avanzado y que impactará en la relación económica y estratégica entre ambos países.

En la misma charla, Oxenford calificó el reciente encuentro de Trump y Milei como un “hito sin precedentes” en el vínculo entre ambos países, no sólo por la agenda que se abordó, sino también por la participación de las principales figuras del gabinete estadounidense.

“El presidente Milei fue recibido solo por el presidente Trump frente a la Casa Blanca. Ese gesto ya marca una señal de confianza y respeto poco común”, afirmó el embajador en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, por Radio Mitre.

El presidente Donald Trump, el
El presidente Donald Trump, el vice JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, reunidos con Javier Milei, Luis Caputo y Gerardo Werthein en la Cabinet Room, durante el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca (Foto: Reuters / Jonathan Ernst/File Photo)

Luego destacó que la delegación argentina participó en diferentes instancias dentro de la residencia presidencial, como la reunión en el Salón Oval, la conferencia de prensa y una cita privada en la cabinet room, donde se profundizó sobre la agenda bilateral.

Entre los funcionarios norteamericanos presentes -enumeró el diplomático- estuvieron Scott Bessen (Tesoro), Marco Rubio (Estado), Pete Hegset (Defensa), Chris Wright (Energía), Suzy Wise (Jefa de Gabinete), Jason Grill (Comercio) y el futuro embajador en la Argentina, Peter Lamelas. “Reunir a todas estas figuras al mismo tiempo resulta muy inusual. Nunca vi un formato de este tipo en otras visitas oficiales”, sostuvo Oxenford.

En relación a los cuestionamientos planteados por sectores opositores de la Argentina sobre una presunta pérdida de soberanía a partir de este acercamiento, el embajador mencionó el respeto demostrado por Estados Unidos en el proceso diplomático y apuntó: “Veo a un país amigo que quiere ayudar a otro país amigo a progresar"

Una Argentina próspera es buena para todos, es buena para los argentinos, para la seguridad regional, para Estados Unidos y para el mundo”, enfatizó.

En el mismo sentido, Oxenford anticipó que en los próximos meses se verán los efectos concretos de la reunión, más allá del acuerdo comercial. “Creo que vamos a darnos cuenta de la trascendencia de este encuentro cuando empiecen a aparecer las repercusiones, que van a ir desde acuerdos en muchas dimensiones”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue el contexto de la conferencia de prensa conjunta, en la que una frase de Donald Trump sobre la “elección de medio término” generó debate público en Argentina. “No hubo condicionamientos ni cláusulas ocultas. El respaldo fue total, sólido y alineado con una visión compartida. La frase fue sacada de contexto y el propio Trump lo aclaró esa noche en un posteo”, aseguró el embajador.

Finalmente, Oxenford remarcó que en los próximos meses comenzarán a verse los efectos de esta nueva etapa, que implica una “cooperación renovada” entre Estados Unidos y Argentina.

Temas Relacionados

Alec OxenfordDonald TrumpJavier MileiiEstados UnidosArgentinaAcuerdo comercial

Últimas Noticias

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Formosa y quiénes son los candidatos

Los electores de la provincia elegirán dos diputados nacionales para los próximos comicios del 26 de octubre. Quienes son los candidatos que se presentan

Elecciones 2025: cómo es la

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Santa Cruz y quiénes son los candidatos

El sistema electoral de la provincia se transforma y permitirá a los votantes seleccionar representantes legislativos nacionales mediante una hoja única con todas las opciones de candidatos, facilitando el proceso y reduciendo irregularidades

Elecciones 2025: cómo es la

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Hernán Damiani tenía 65 años y estaba participando de un programa emitido por streaming, en el marco de las próximas elecciones legislativas nacionales

Quién era el histórico referente

Llaryora y Pullaro defendieron la propuesta de Provincias Unidas: “No queremos otro fracaso de la Argentina”

Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe impulsan un espacio que se muestra como una alternativa basada en la generación de empleo y el federalismo

Llaryora y Pullaro defendieron la

Se agrava la pelea en Camioneros: arrojaron volantes ante el sindicato con duras acusaciones contra uno de sus principales dirigentes

El episodio revela el grado de enfrentamiento interno en el gremio que lidera Hugo Moyano y pone en la mira a Marcelo Aparicio, el número 3 de la estructura, en medio de una guerra de versiones

Se agrava la pelea en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Disparos y bombas molotov: mataron

Disparos y bombas molotov: mataron a un hombre durante un salvaje enfrentamiento entre bandas

Rigen alertas amarillas por tormenta en 7 provincias: cuándo vuelven las lluvias a CABA

Video: una feroz persecución sobre la autopista Dellepiane terminó con un menor detenido

Por qué las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y esclerosis múltiple

Villa Soldati: un auto chocó contra una estación del Metrobús y otro volcó durante la madrugada

INFOBAE AMÉRICA
Cinco claves de la ley

Cinco claves de la ley de eutanasia aprobada en Uruguay

Drones ucranianos golpearon una refinería clave de Rusia en respuesta a los ataques de Moscú contra su red eléctrica

Azotados hasta sangrar y arrojados a pozos casi sin aire: nuevos y estremecedores relatos de los rehenes israelíes liberados

Quién es el coronel Randrianirina, líder de los militares amotinados que tomaron el poder en Madagascar

La pareja de Marset declaró en Paraguay y buscó desmarcarse del narco uruguayo: “No estoy más con él”

TELESHOW
El insólito consejo de Guillermo

El insólito consejo de Guillermo Coppola a Rusherking en su nuevo videoclip: “Con las mujeres hay algo que modificar”

Yanina Latorre anunció su salida de LAM después de 10 años: “Es lógico, no puedo seguir”

Germán Martitegui fue lapidario con Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Esto una tristeza”

Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Siempre le cociné a mis hijos”

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina