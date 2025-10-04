Hamas dice “sí, pero” al plan de Trump para Gaza: puede que eso no sea suficiente

Palestinos desplazados por la guerra entre Israel y Hamas se refugian en un campamento de tiendas de campaña en una playa bajo el calor del verano en la ciudad de Gaza el 12 de agosto de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

Desde que Donald Trump presentó un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra de Gaza el 29 de septiembre, el presidente estadounidense ha dado a Hamas una serie de ultimátums. Al principio le dijo al grupo terrorista palestino que esperaba una respuesta en un plazo de tres o cuatro días. Luego, en una publicación en las redes sociales, estableció un plazo firme: si Hamas no llegaba a un acuerdo con Israel antes de la noche del 5 de octubre, se desataría “el INFIERNO”.

Hamas se ha apresurado a evitar incumplir ese plazo, pero la respuesta que dio el 3 de octubre distó mucho de la exigencia de Trump de llegar a un acuerdo. El grupo ha hecho una nueva concesión importante. Ha aceptado, en principio, liberar a los 48 rehenes, de los cuales unos 20 están vivos, antes de la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja. Reafirmó su postura anterior de que un gobierno tecnocrático podría acabar dirigiendo la administración de Gaza. Sin embargo, no ha aceptado desarmarse ni renunciar a su influencia sobre Gaza. Su respuesta contenía importantes salvedades: dijo que necesitaría “discutir los detalles” de cualquier liberación de rehenes. Ignoró gran parte del resto del plan de 20 puntos de Trump.

La declaración estaba redactada con astucia. Parecía un sí. En realidad, era un “sí, pero”. Eso parece haber sido suficiente para desactivar el ultimátum de Trump, al menos por ahora. La pregunta clave ahora es si Hamas cederá más terreno en las negociaciones que se avecinan. Es posible que no lo haga. Está dividido internamente sobre cómo proceder, y sus líderes no confían en las garantías de Trump de que los combates terminarán para siempre.

Trump, al menos inicialmente, ha interpretado su respuesta como un sí. Hamas está “listo para una PAZ duradera”, escribió en las redes sociales. Le dijo a Israel que “detuviera inmediatamente el bombardeo de Gaza” para facilitar un acuerdo sobre los rehenes. Funcionarios israelíes sugirieron que Benjamin Netanyahu había sido tomado por sorpresa por el anuncio de Trump. Aun así, el primer ministro no tuvo más remedio que seguirle la corriente: dijo que Israel se estaba preparando para implementar la “primera fase” del plan de Trump.

El ejército redujo su ofensiva de varias semanas para conquistar la ciudad de Gaza. Qatar y Egipto dicen que están listos para iniciar las conversaciones sobre la propuesta de liberación de rehenes. Israel ya está planeando enviar un equipo de negociación para las conversaciones, que se espera que comiencen muy pronto en El Cairo. Algunos se muestran profundamente escépticos. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur y aliado cercano de Trump, rompió de forma inusual con el presidente en su valoración de la respuesta de Hamas. “En esencia, se trata de un rechazo por parte de Hamas a la propuesta de “lo tomas o lo dejas” del presidente Trump", afirmó. Puede que Netanyahu se haya visto sorprendido, pero pronto llamará por teléfono a Washington para enviar un mensaje similar.

Los optimistas esperan que, por fin, haya un impulso para poner fin a una guerra que está a punto de entrar en su tercer año. Trump ha ejercido presión estadounidense sobre Israel. El ataque aéreo israelí contra Qatar el 9 de septiembre, un intento fallido de asesinar a los líderes de Hamas, parece haber catalizado la creencia de que es necesario frenar a Netanyahu. Al mismo tiempo, los líderes regionales han aumentado la presión sobre Hamas. Cuando los jefes de los servicios de inteligencia de Egipto, Qatar y Turquía se reunieron con los líderes del grupo en Doha el mes pasado, dijeron que el plan de Trump representaba la última oportunidad para poner fin a la guerra.

Netanyahu y sus asesores se alegraron a principios de semana cuando se dio a conocer el plan de Trump. Este incluía muchas de sus demandas. La opinión predominante en Jerusalén era que se trataba de condiciones imposibles de aceptar para Hamas, lo que daría a Israel una justificación para seguir luchando si el grupo las rechazaba. Pero Hamas logró evitarlo, y Netanyahu se encuentra ahora atrapado entre un presidente ansioso por cerrar un acuerdo de paz y una opinión pública israelí agotada por dos años de guerra y ansiosa por ver regresar a los rehenes. El acuerdo completo de 20 puntos de Trump cuenta con un amplio apoyo tanto en Israel, donde el 72% de la población lo aprueba, como en Gaza, donde dos millones de personas están desesperadas por que termine la matanza. Las celebraciones estallaron en los territorios palestinos después de que Trump recibiera la respuesta de Hamas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca el 29 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Sin embargo, las esperanzadoras conversaciones de las últimas 24 horas no han borrado los retos muy reales que plantea incluso un acuerdo inmediato sobre la liberación de los rehenes, ni han resuelto las posiciones aparentemente irreconciliables sobre las armas y quién tiene el control formal y de facto sobre Gaza a largo plazo. En efecto, Hamas parece haber dividido el plan de Trump en dos mitades. La primera es un alto el fuego, un acuerdo sobre los rehenes y una avalancha de ayuda humanitaria, todo lo cual se produciría a los pocos días de alcanzar un acuerdo. La segunda es una propuesta sobre cómo reconstruir y gobernar Gaza después de la guerra.

En cierto modo, Hamas está imitando la estrategia de Israel del mes de enero, cuando este último aceptó la primera fase de un alto el fuego en tres etapas, pero se negó a participar en las negociaciones sobre las otras dos. Trump pronto se enfadó por el estado de emaciación de algunos rehenes israelíes y por la forma en que Hamas los exhibió antes de su liberación. Finalmente, aceptó los argumentos de Israel para volver a la guerra.

Esta vez, Hamas se ha adelantado a Israel al entablar conversaciones con Trump a través de sus patrocinadores qataríes. Sus líderes políticos, con sede en Doha, están dispuestos en general a aceptar la primera mitad del plan de Trump, aunque con dos grandes reservas. A Hamas le preocupa que cualquier acuerdo pueda fracasar una vez que libere a los rehenes, que son su única forma de presión sobre Israel. Quiere garantías de que Netanyahu no reanudará la guerra posteriormente, como hizo en marzo. “No quieren que sea un alto el fuego de tres días”, afirma un funcionario árabe que participa en las conversaciones. Se dice que los comandantes militares del grupo en Gaza, los que realmente retienen a los rehenes, están más preocupados por esta posibilidad que sus homólogos en Doha, lo que apunta a una división dentro del grupo.

Hamas también tiene dudas sobre la retirada de Israel de Gaza. En su mensaje a Trump, el grupo afirmó que liberaría a los rehenes para lograr una retirada “total” de Israel de la franja. Sin embargo, el plan de Trump no prevé tal cosa. Israel cedería una parte del territorio de Gaza tras la liberación de los rehenes (es difícil decir cuánto, ya que el mapa que acompaña al plan parece haber sido esbozado en Microsoft Paint). Las futuras retiradas se basan en condiciones vagas, e Israel podría mantener una “zona de amortiguación” a lo largo de la frontera de Gaza.

Hay aún menos acuerdo sobre la segunda parte del plan, que establece una visión de largo alcance (aunque vaga) del futuro de Gaza. Trump presidiría una “junta de paz” encargada de reconstruir el enclave; Tony Blair, ex primer ministro británico, ha sido elegido para formar parte de ella. Los países árabes contribuirían con tropas a una fuerza de paz que garantizaría la seguridad. Hamas tendría que desarmarse. Se le excluiría de cualquier papel en la Gaza de la posguerra y a sus miembros se les daría a elegir entre la amnistía y el exilio.

Hamas no aceptó casi nada de esto. Ofreció ceder el gobierno a un “órgano palestino de independientes”, lo que parece descartar el papel de personas como Blair. No dijo nada sobre el desarme. Un mediador árabe cree que Hamas probablemente aceptaría entregar las armas pesadas, como los cohetes —cuyo arsenal, de todos modos, está muy mermado—, pero no las armas pequeñas. E insistió en participar en las conversaciones sobre el futuro de Gaza.

Los partidarios del plan de Trump argumentan que estos desacuerdos no deberían ser motivo para romper las negociaciones. Lo importante, dicen, es implementar rápidamente la primera fase: detener la guerra y liberar a los rehenes. Eso dará tiempo para negociar las cuestiones más espinosas. Pero su argumento da por sentado que ambas partes están dispuestas a eludir por ahora las cuestiones clave. ¿Aceptará Israel un acuerdo que carece de un proceso detallado para desarmar a Hamas? ¿Aceptará Hamas uno sin condiciones claras para la retirada de Israel de Gaza? Mucho dependerá de Trump y de la combinación de garantías y presiones que pueda ofrecer tanto a Israel como a Hamas. Si las negociaciones se prolongan, su entusiasmo podría desvanecerse.

El plan de Trump es escaso en detalles. Siempre iba a ser necesario pasar días o semanas de conversaciones antes de poder implementarlo. Hamas ha señalado que está dispuesto a participar en dichas conversaciones. Sin embargo, aún no está claro si tendrán éxito o no.

