Rusia está violando el espacio aéreo europeo con total impunidad

“Nuestro compromiso de defender cada centímetro del territorio aliado en todo momento”, declaró la OTAN en su cumbre del año pasado, “es inquebrantable”. Eso puede ser cierto en tierra. Pero en las últimas semanas ha parecido más frágil en el aire. Primero llegó una oleada de drones rusos a Polonia, el 9 de septiembre. Luego, un trío de cazas rusos MiG-31 entró en el espacio aéreo de Estonia el 19 de septiembre, atravesándolo durante 12 minutos. Días después, una oleada de misteriosos drones cerró el principal aeropuerto de Dinamarca y apareció sobre Oslo. Mientras Donald Trump se aleja de Europa y de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, Vladímir Putin parece estar aumentando la presión sobre el continente.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, los servicios de inteligencia rusos han liderado una campaña de sabotaje y subversión en todo el continente. Algunos llaman a esto “guerra híbrida”, en referencia a su mezcla de medios violentos y no violentos, típicamente por debajo del umbral de conflicto armado. Otros hablan de la “zona gris” entre la paz y la guerra abierta. Los expertos militares desestiman ambos términos por imprecisos o vacíos. Pero lo que representan es muy real. Un estudio reciente del International Institute for Strategic Studies, un centro de estudios, halló que los incidentes de sabotaje ruso confirmado contra infraestructuras críticas europeas aumentaron un 246% entre 2023 y 2024, gran parte de ellos dirigidos a instalaciones marítimas y relacionadas con el agua. El 17 de septiembre, Lituania acusó a 15 personas con vínculos con la inteligencia militar rusa de colocar paquetes explosivos en aviones de carga, provocando incendios en tierra en Alemania, Polonia y Reino Unido el año pasado.

Esa campaña ahora parece estar migrando a los cielos sobre Europa. Durante décadas, Rusia se ha adentrado ocasionalmente en el espacio aéreo nacional de aliados de la OTAN, que sigue las fronteras nacionales y se extiende 22,2 kilómetros (12 millas náuticas) desde la costa de un país. Pero las violaciones del espacio aéreo se han duplicado aproximadamente en el último año, según un funcionario occidental. También se han vuelto más graves. La violación del espacio aéreo de Estonia fue la incursión más flagrante de este tipo en ese país en más de 20 años. El ataque con drones a Polonia fue la mayor transgresión en los 76 años de historia de la alianza.

Hasta este año, la OTAN había invocado el Artículo 4, una cláusula que activa consultas entre los 32 miembros de la alianza, solo siete veces en su historia. Ahora se ha invocado dos veces en dos semanas, primero por Polonia y luego por Estonia. En el incidente del 19 de septiembre, Italia, Finlandia y Suecia enviaron cazas para interceptar a los tres aviones rusos, que reconocieron la intercepción con un movimiento de alas pero no se comunicaron por radio ni cambiaron de rumbo.

Los incidentes con drones son mucho más confusos. El 22 de septiembre, los aeropuertos de Copenhague y Oslo cerraron brevemente tras detectarse drones en su espacio aéreo y alrededores. Durante la noche del 24 de septiembre, drones sobrevolaron nuevamente cuatro aeropuertos daneses, incluida una base aérea militar. Dos días después, funcionarios suecos informaron que se observaron drones sobre el archipiélago de Karlskrona, en el este del país. Se volvieron a ver drones sobre instalaciones danesas, incluida una base aérea, el 27 de septiembre. No todo esto es necesariamente una acción hostil. El año pasado hubo más de 500 vuelos ilegales de drones cerca de aeropuertos noruegos, aunque la mayoría (y posiblemente todos) probablemente fueron operados por aficionados y no por saboteadores del Kremlin.

Sin embargo, Dinamarca parece convencida de que las recientes incursiones no fueron accidentales. “No cabe duda de que todo apunta a que esto es obra de un actor profesional”, dijo Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca. “Esto es lo que yo definiría como un ataque híbrido”.

Los funcionarios occidentales no saben por qué Rusia ha intensificado sus provocaciones y pruebas. Algunos aliados creen que tanto los incidentes en Polonia como en Estonia fueron accidentales, resultado de la negligencia rusa más que de mala intención, aunque Polonia discrepa enérgicamente. Por ejemplo, los sistemas de navegación podrían haber fallado en los MiG-31 que se adentraron en el espacio aéreo estonio. Pero incluso si es así, la negligencia rusa podría reflejar una decisión deliberada del Kremlin de permitir que las fuerzas armadas asuman mayores riesgos. Y si las incursiones fueron pruebas deliberadas, parte de la explicación podría estar en Trump. En los últimos días, ha mostrado un tono notablemente menos amistoso hacia Putin, sugiriendo que Rusia es un “tigre de papel” y que Ucrania podría ganar la guerra, expulsando a Rusia de su territorio por completo. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha alejado de la guerra en Ucrania, insistiendo en que venderá—pero no donará—armas a Ucrania.

Durante gran parte de la guerra hasta la fecha, la campaña de subversión de Putin tenía como objetivo intimidar a Europa para que redujera su ayuda a Ucrania y disuadirla de ampliar ese apoyo con más y nuevos tipos de armas, como tanques, aviones y misiles de largo alcance. En eso, Putin no tuvo éxito. La ayuda siguió fluyendo. Pero las recientes acciones rusas probablemente buscan abrir brechas entre Europa y Estados Unidos, y entre los propios miembros europeos de la OTAN. Las incursiones rusas crean la impresión de que Europa es incapaz de proteger su espacio aéreo, minando la confianza pública en los gobiernos. También exponen el hecho de que Trump tiene poco interés en respaldar a sus socios europeos en un momento de crisis. Y acentúan las divisiones internas de Europa sobre cómo responder.

Considérese el debate que se desarrolla dentro de la OTAN. Algunos quisieran que la alianza respondiera con contundencia. “Si otro misil o avión entra en nuestro espacio sin permiso, deliberadamente o por error, y es derribado... por favor, no vengan aquí a quejarse”, advirtió Radek Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, dirigiéndose a Rusia. “Están advertidos”. El 23 de septiembre, la amenaza implícita de Sikorski fue respaldada inesperadamente por el propio Trump, aunque mostró pocas ganas de involucrarse directamente. Algunos señalan el ejemplo de Turquía, que derribó un avión ruso extraviado en 2015.

En la práctica, muchos aliados quieren actuar con cautela. El general de división Jonas Wikman, jefe de la fuerza aérea sueca, cuyos aviones estuvieron entre los que respondieron a la incursión en Estonia, dice que tiene la autoridad delegada para derribar aviones rusos si es necesario. “Pero siempre nos referiremos al nivel de amenaza”, añade. “Cuando hablamos de territorio sueco, hablamos de proporcionalidad”. En el incidente de Estonia, la OTAN pudo rastrear la incursión rusa en todo momento y los intrusos, aunque armados con misiles aire-aire, no representaban una amenaza aparente en tierra.

En teoría, cada aliado tiene derecho a derribar lo que considere; no necesita esperar permiso de la OTAN. Los estados bálticos no tienen cazas propios—dependen de una rotación de aliados para patrullar su espacio aéreo—pero sus vecinos sí. Polonia es libre de derribar el próximo avión extraviado. El problema es político más que militar. Si Rusia optara por escalar en respuesta, una preocupación es que Trump se mantendría al margen y que los europeos discutirían entre sí sobre hasta dónde respaldar al aliado que derribó un avión ruso.

Todos los aliados de la OTAN coinciden en que el statu quo se está volviendo insostenible. Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, reprendió públicamente a Rusia en una sesión de la ONU en Nueva York. Se cree que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, lo hizo en privado. En Europa, los países están reforzando sus defensas. Cinco días después del incidente en Estonia, más de 100 paracaidistas polacos aterrizaron en Gotland, una isla sueca que ocupa una posición estratégica en el mar Báltico, como parte de un ejercicio conjunto. Suecia también ha estado trasladando defensas aéreas terrestres a la isla y aumentando la preparación de su fuerza aérea. “Son días y semanas intensos”, dice el general de división Wikman. “Tenemos que ser capaces de mantener la calma y la postura adecuada, y estamos bastante seguros de que vamos por el buen camino para lograrlo”.

