Una nueva y peligrosa clase de opioides sintéticos se está extendiendo

Las autoridades en EEUU han emitido diversas alertas sobre este grupo de opioides. (DEA)

Una mañana de noviembre de 2023, Eamon Keenan recibió una llamada telefónica preocupante. “Las personas en residencias para personas sin hogar y hospitales están colapsando”, recuerda haberle dicho el Dr. Keenan, psiquiatra que dirige los servicios de adicción del centro de salud estatal irlandés. Fue el comienzo de unas semanas sombrías. En Dublín y Cork, las ciudades más grandes del país, 77 personas sufrirían una sobredosis. La sospecha inicial era la heroína de dudosa procedencia, pero los análisis de laboratorio revelaron una nueva y peligrosa clase de drogas: los nitazenos. En los meses posteriores, se han detectado en todas partes, desde Freetown en Sierra Leona hasta Sídney en Australia.

Los nitazenos son opioides, una familia de sustancias químicas que incluye la morfina y la heroína, así como el fentanilo, una droga que causa decenas de miles de muertes en Estados Unidos cada año. Aunque las mediciones de su potencia varían, los científicos estiman que los nitazenos pueden ser cientos de veces más fuertes que la heroína, y se cree que algunos son decenas de veces más fuertes que el fentanilo. Pero mientras que la heroína y el fentanilo tienen una larga historia como analgésicos médicos y, por lo tanto, han sido ampliamente estudiados, apenas existen investigaciones sobre los nitazenos. Con el aumento del consumo de nitazenos en todo el mundo, y en particular en Australia y Europa, los científicos se esfuerzan por recopilar datos cruciales sobre la peligrosidad de estas nuevas drogas y quiénes están en riesgo. El panorama es desalentador.

Al igual que el fentanilo, los nitazenos son moléculas que no se encuentran en la naturaleza y deben sintetizarse completamente a partir de precursores químicos en laboratorios. Todos derivan de una estructura química llamada 2-bencil-benzimidazol: un pequeño conjunto de anillos conectados que comprende átomos de carbono y nitrógeno. Los primeros nitazenos fueron fabricados en la década de 1950 como posibles analgésicos por investigadores de Chemische Industrie Basel, una antigua empresa suiza, pero pronto se hicieron evidentes los problemas con estos productos químicos.

Su ventana terapéutica —la jerga farmacológica que define el rango de dosis que produce el efecto deseado sin niveles inaceptables de efectos secundarios— era muy estrecha, lo que aumentaba el riesgo de sobredosis accidental. Por ejemplo, los químicos suizos informaron que, mientras que 200 miligramos de morfina por kilogramo de peso corporal (mg/kg) eran suficientes para matar a la mitad de una población de ratones de prueba, el nitazeno original más potente solo requería 1 mg/kg para lograr el mismo efecto. (La cifra correspondiente a la heroína se sitúa en algún punto intermedio). Por consiguiente, los nitazenos nunca fueron aprobados para uso médico o veterinario y pronto cayeron en el olvido.

Sin embargo, en 2019, toxicólogos que realizaban una vigilancia rutinaria del mercado europeo de drogas descubrieron un nitazeno, el isotonitazeno, que se vendía directamente a los consumidores en un rincón oscuro de internet. Desde entonces, se ha encontrado isotonitazeno (y otros nitazenos) en América, Australia, Brasil, Canadá y la mayor parte de Europa, así como en países de África Occidental. Los datos sobre muertes son escasos porque la detección aún no es sistemática, pero la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido cree que al menos 333 muertes en ese país en 2024 estuvieron relacionadas con los nitazenos. La proliferación de estas drogas no da señales de detenerse: según las Naciones Unidas, más países y regiones informan del hallazgo de nuevos nitazenos cada año que de nuevas versiones de fentanilo.

Muchos científicos que estudian los nitazenos creen que este auge es una reacción de la oferta al aumento de las restricciones sobre otras drogas. A mediados de la década de 2010, Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para combatir los nuevos análogos del fentanilo y sus precursores, y convenció a otros países para que hicieran lo mismo. China, donde se encuentran productores y exportadores tanto de fentanilo como de nitazenos, prohibió todos los análogos del fentanilo a principios de 2019, lo que provocó un desplome de la producción nacional. En 2021, los talibanes tomaron el control de Afganistán, entonces el principal productor mundial de opio (desde entonces ha quedado por detrás de Myanmar), y prohibieron la producción de la droga. Dado que el opio es necesario para fabricar heroína, se cree que los productores de drogas ilícitas en Europa han recurrido a los nitazenos ante el temor de una inminente caída de la oferta.

Sea cual sea el motivo, la aparición de los nitazenos es una mala noticia. Una vez que estas sustancias químicas entran en el cerebro, se unen a las vías de acceso en la superficie de las neuronas conocidas como receptores mu. Al activarse, estos receptores pueden suprimir las señales de dolor del cuerpo. Los nitazenos son más eficaces para activar estos receptores que la heroína y, en algunos casos, el fentanilo. Esto significa que se necesita una dosis menor para inducir la potente analgesia y euforia que muchos consumidores anhelan. Sin embargo, la activación de los receptores mu también puede provocar respiración lenta y, en caso de sobredosis, paro cardíaco.

Otra característica preocupante de los nitazenos son los compuestos en los que se degradan una vez dentro del cuerpo, conocidos como metabolitos. Marthe Vandeputte, toxicóloga de la Universidad de Gante, publicó un estudio en ACS Chemical Neuroscience en 2021 que demuestra que el isotonitazeno se descompone en otro nitazeno aún más potente. En otras palabras, a medida que la droga original desaparece, una más fuerte (aunque en menor concentración) toma el control, lo que podría prolongar los efectos. Esto parece diferenciar al menos a algunos nitazenos de la heroína y el fentanilo.

Esto, a su vez, tiene importantes implicaciones en el tratamiento de una sobredosis por parte de los primeros intervinientes y los médicos. El procedimiento habitual consiste en administrar una dosis estándar de naloxona, un antídoto de emergencia que actúa desactivando los opioides de los receptores mu y restaurando la respiración normal. Sin embargo, si los nitazenos se degradan en metabolitos potentes que persisten incluso después de la interrupción del fármaco original, podría necesitarse más naloxona que en una sobredosis de heroína. Este fármaco “pone en entredicho la forma en que hemos tratado estas sobredosis durante los últimos 50 años”, afirma Arne Kristian Skulberg, anestesista del departamento de ambulancias aéreas del Hospital Universitario de Oslo y miembro del equipo que desarrolló el espray nasal de naloxona que se vende en Gran Bretaña.

La potencia de los nitazenos los hace atractivos para los contrabandistas, ya que permite atender al mismo número de clientes con cantidades más pequeñas (que son más fáciles y económicas de distribuir) por el mismo precio. Pero también aumenta el riesgo de sobredosis, especialmente si la consumen sin saberlo. El lote hallado en Irlanda en 2023, por ejemplo, aunque se vendía como «heroína china», contenía nitazeno puro, lo que llevó a algunos consumidores a consumir una cantidad excesiva sin darse cuenta. También se han encontrado nitazenos en comprimidos anunciados como oxicodona, otro opioide. En 2024, unas pastillas vendidas como MDMA, también conocida como éxtasis, durante un festival de música en Sídney causaron varias hospitalizaciones y posteriormente se descubrió que contenían nitazenos, pero no MDMA.

Incluso pequeñas cantidades de nitazeno presentes en drogas como la cocaína y el éxtasis —fácilmente producidas si se producen en el mismo laboratorio— podrían poner en peligro a personas sin tolerancia desarrollada a los opioides. “Hay casos de esto en Noruega: jóvenes que piden una pastilla por internet para comprobarlo, la toman en su habitación y sus padres los encuentran muertos”, afirma el Dr. Skulberg.

Todo esto ha llevado a gobiernos de todo el mundo a prohibir nitazenos específicos. Sin embargo, la facilidad con la que se puede manipular su estructura química implica que los productores de drogas simplemente necesitan ajustar algunos procedimientos de laboratorio para crear un producto completamente nuevo de potencia similar que no esté sujeto a la prohibición. Como resultado, las autoridades han cambiado de táctica. En enero, el gobierno británico utilizó una definición genérica de nitazenos como compuestos derivados de la estructura central del 2-bencil-benzimidazol para clasificar todos los nitazenos como drogas de clase A, la clasificación penal más severa, con la esperanza de capturar y prohibir futuras variantes. China implementó en junio una prohibición del nitazeno utilizando una definición genérica similar.

Pero incluso si las prohibiciones tienen los efectos deseados sobre los nitazenos, no impedirán la aparición de nuevos opioides sintéticos que los reemplacen en el futuro. Esta perspectiva preocupa a investigadores como la Dra. Vandeputte. “Realmente no sabemos qué será lo próximo”, afirma.

