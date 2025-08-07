¿Qué queda de Gaza tras meses de intensos ataques?

CRÉDITO: PlanetLab

Desde arriba, gran parte de Gaza parece arrasada. Sin embargo, la magnitud real de la destrucción y el número de muertos siguen siendo inciertos. Las autoridades locales, dirigidas por Hamas, el grupo islamista que aún controla partes de la franja, publican cifras diarias de muertos, pero muchos dudan de su exactitud. Se prohíbe la entrada a periodistas extranjeros, a menos que estén integrados en las fuerzas israelíes. Ante la falta de acceso, investigadores independientes han recurrido a imágenes satelitales, estudios y registros públicos para estimar las pérdidas. Sus hallazgos sugieren que el número de víctimas podría ser incluso mayor que el sugerido por los informes oficiales.

Los daños físicos se han evaluado tanto por lo destruido como por los escombros que quedan. El primer método rastrea los cambios en los contornos de los edificios en imágenes satelitales a lo largo del tiempo. Utilizando este método, UNOSAT, una agencia de la ONU, identificó daños en más de 190.000 edificios a principios de abril, aproximadamente el 70% de las estructuras de Gaza anteriores a la guerra. De estos, unos 102.000 parecen haber quedado completamente destruidos. El Banco Mundial calcula que esto se traduce en aproximadamente 300.000 viviendas perdidas, incluyendo el 77% de todos los edificios de apartamentos.

El segundo enfoque modela la cantidad de escombros que dejaría un edificio de un tamaño determinado si fuera destruido. El análisis más reciente de ONU-Hábitat, otra agencia, estimó que 53,5 millones de toneladas de escombros yacen en la franja, un aumento del 133 % en 15 meses.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Eso ha dejado pocos refugios. Antes de la guerra, los dos millones de habitantes de Gaza, la mitad de ellos niños, vivían en 365 kilómetros cuadrados, una densidad de población similar a la de Madrid. Pero para el 30 de julio, las zonas militarizadas israelíes y el desplazamiento habían empujado a la población a tan solo el 12,7% de la franja, donde muchos viven ahora en tiendas de campaña. Este podría ser uno de los lugares más densamente poblados del planeta.

El colapso de la atención médica, el saneamiento y el suministro de alimentos ha causado miles de muertes no directamente relacionadas con bombas o balas. Un estudio realizado por Michael Spagat, de la Universidad Royal Holloway de Londres, y otros investigadores, estimó que para el 5 de enero, entre 4.500 y 12.500 personas habían muerto por causas indirectas. El mismo estudio situó el número de muertes violentas entre 60.000 y 90.000, más de la mitad de ellas mujeres, niños u hombres mayores de 65 años (véase el gráfico).

Fuentes: “Cifras de muertes violentas y no violentas en la guerra de Gaza: nueva evidencia primaria”, M. Spagat et al., junio de 2025; Ministerio de Salud de Gaza

Otro estudio estimó que entre 55.000 y 79.000 gazatíes habían muerto por heridas traumáticas para finales de junio de 2024. Estas estimaciones independientes superan con creces los recuentos oficiales, que alcanzaron 38.000 en junio de 2024 y 47.500 en enero de 2025. Si asumimos que la relación entre las cifras oficiales y las estimaciones académicas se ha mantenido igual, implicaría que entre el 4% y el 5% de la población del territorio antes de la guerra ya ha sido asesinada.

El impacto demográfico general es difícil de comprender. Los estudios implican que la esperanza de vida estimada ha disminuido en más de 35 años, a aproximadamente la mitad de la cifra anterior a la guerra. En términos porcentuales, esta caída es mayor que la registrada durante el Gran Salto Adelante de China; en términos absolutos, es similar a la del genocidio de Ruanda. Para los civiles que han sobrevivido, el panorama es desolador.

FOTO DE ARCHIVO: Un dron muestra casas y edificios palestinos en ruinas, tras el alto el fuego entre Israel y Hamas, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, 22 de enero de 2025. (REUTERS/Mohammed Salem)

Pocos servicios básicos funcionan. Para el 1 de agosto, la ONU determinó que el 76 % de las escuelas habían sido impactadas directamente por los ataques. Alrededor del 95 % de los hospitales habían sufrido daños considerables.

El costo de la reconstrucción aún es incierto, pero enorme. En febrero, el Banco Mundial lo estimó en aproximadamente 53 000 millones de dólares, más del doble del PIB combinado de Gaza y Cisjordania antes de la guerra. Solo será posible un ajuste de cuentas completo una vez que terminen los combates. Pero los datos fragmentados disponibles sugieren que este es uno de los conflictos más destructivos de la historia reciente.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.