Niebla, cielo cubierto y pocas lluvias: el pronóstico del tiempo para los próximos días en el AMBA

La densa niebla matutina se observa sobre los edificios y calles del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), causando condiciones de baja visibilidad en la región.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana sin lluvias significativas y con temperaturas moderadas, según el último parte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El informe oficial presentó un panorama de estabilidad, con cielos mayormente nublados y una baja probabilidad de precipitaciones en los primeros días.

De acuerdo con el SMN, hoy la temperatura mínima se ubica en 13 °C y la máxima alcanzará 18 °C, con bancos de niebla, bajo un cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Las condiciones se mantendrán similares el jueves, con valores térmicos de 14 °C a 17 °C y ausencia de precipitaciones. Durante los dos primeros días, el viento predominará del sector este, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

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Para el viernes, el SMN anticipó una suba leve en la temperatura máxima, que llegará a 19 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 14 °C. Las nubes persistirán, aunque la probabilidad de lluvias se mantendrá en niveles muy bajos, no superiores al 10 %. Para el sábado se prevé un leve aumento en la posibilidad de precipitaciones, con una probabilidad estimada entre 10 y 40 % durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 18 °C, de acuerdo con los datos oficiales.

El domingo presenta el mayor potencial de lluvias de la semana, con chances de hasta 40 % y marcas térmicas entre 13 °C y 16 °C. El informe del SMN indica que las precipitaciones podrían darse especialmente en la segunda mitad del día.

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El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires presenta las condiciones meteorológicas esperadas, con temperaturas y probabilidades de lluvia para los próximos siete días.

El comienzo de la semana próxima retornará a la estabilidad: la temperatura mínima desciende hasta 11 °C y la máxima se mantiene en 15 °C, con cielo parcialmente nublado y prácticamente sin lluvias.

Para el martes, el SMN prevé una continuidad en las condiciones frescas y nubladas, con temperaturas que irán de 11 °C a 15 °C y sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos rotarán hacia el sur durante el fin de semana, incrementando la sensación de frío en el área metropolitana.

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Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las variaciones térmicas y la baja incidencia de lluvias configuran un escenario de transición hacia condiciones más invernales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires se registran bancos de niebla en el este y norte, con lo cual se recomienda extremar los recaudos a la hora de manejar. Por la tarde, se prevén lluvias en el suroeste y oeste. Para mañana, las precipitaciones se ampliarán hacia el norte, donde se estipula que habrá tormentas. Solo en el este no se anticipan lluvias.

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Sin embargo, el viernes presentará un escenario inestable aún mayor: el SMN advirtió que en el oeste, suroeste y sur habrá tormentas fuertes, mientras que al norte se anticipan chaparrones y lluvias al este.

Hacia el fin de semana, el sábado por la mañana contará con grandes bancos de niebla en casi todo el territorio bonaerense, mientras que a la tarde volverán las lluvias y con mayor incidencia en el norte. Y el domingo contará con condiciones similares.

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Las alertas en el resto del país

La alerta amarilla por fuertes lluvias en el sur

Por otro lado, el SMN informó que rige una alerta amarilla por lluvias en la provincia de Tierra del Fuego. Este tipo de avisos refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Ante este escenario, las recomendaciones oficiales son las siguientes:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.