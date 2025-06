¿Dónde terminará la guerra entre Irán e Israel?

The Economist

En los 20 meses transcurridos desde que Hamás masacró a casi 1200 personas, Israel ha luchado en Gaza, Líbano, Siria y Yemen. El 13 de junio, cuando aviones israelíes atacaron Irán, quedó claro que todas estas campañas contra los aliados y representantes de Irán han conducido al trascendental enfrentamiento actual entre el Estado judío y la República Islámica.

La guerra entre Irán e Israel remodelará Oriente Medio, al igual que lo hicieron las guerras árabe-israelíes entre 1948 y 1973. Mientras el presidente Donald Trump se debate entre dialogar con Irán y enviar aviones y misiles estadounidenses para bombardearlo, la pregunta es si esta primera guerra entre Irán e Israel será también la última, creando así un espacio para un nuevo reajuste regional basado en el desarrollo económico. ¿O dará lugar a una serie de guerras entre Irán e Israel que sumirán a Oriente Medio en años, si no décadas, de violencia?

Las mentes israelíes están centradas en la amenaza inminente de un Irán con armas nucleares. Israel afirma que ha actuado ahora porque Irán ha estado avanzando rápidamente hacia la bomba, al amparo de las negociaciones sobre armas con Estados Unidos. Las agencias de inteligencia occidentales no están tan seguras. En cualquier caso, un Irán nuclear podría abusar de sus vecinos con impunidad, al igual que Vladimir Putin lo ha hecho con Ucrania. También podría desencadenar una carrera armamentística atómica en Oriente Medio y más allá.

Por lo tanto, un Irán con armas nucleares sería un desastre para Israel y para el mundo. El deseo de Trump de impedirlo es una señal bienvenida para los posibles proliferadores de todo el planeta, que deberían abandonar sus ambiciones.

Sin embargo, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, se enfrenta a un grave problema. Para eliminar la amenaza, debe destruir los medios de Irán para fabricar una bomba o eliminar su deseo de adquirirla. Es poco probable que la guerra con Irán logre cualquiera de estas dos cosas. Incluso si Israel destruyera la infraestructura de Irán, posponiendo así el día en que podría completar un arma, no podría erradicar los conocimientos técnicos acumulados durante décadas. Y lejos de eliminar el deseo del régimen iraní de dotarse de armas nucleares, los ataques israelíes probablemente lo redoblarían.

La solución de Netanyahu es alentar a los iraníes a levantarse y derrocar a la República Islámica. Él calcula que es probable que un nuevo régimen sea menos tiránico, menos belicoso y menos apegado al programa nuclear. Pero Israel solo puede crear las condiciones que favorezcan un cambio de régimen; no puede imponer un golpe de Estado desde el cielo. Además, nadie sabe hasta qué punto un nuevo Gobierno estaría dispuesto a hacer las paces con Israel o a abandonar los sueños nucleares que, al fin y al cabo, comenzaron con el sha.

La conclusión es que lo único que Israel puede controlar directamente es ganar tiempo, retrasando la capacidad técnica de Irán para fabricar una bomba. Si, dentro de unos años, Irán reanudara su programa nuclear, Israel tendría que montar otra operación desde cero. Las barreras para el éxito serían sin duda mayores.

¿Qué hay que hacer? El G7, reunido en Canadá, ha pedido la desescalada y hay informes de que Irán quiere negociar. La diplomacia, si funcionara, sería sin duda la mejor manera de resolver este problema. A diferencia de la guerra, podría conducir al desmantelamiento del programa y, al mismo tiempo, al crear confianza, reducir el incentivo de Irán para lanzarse a la carrera por la bomba. Por eso la decisión de Trump en 2018 de abandonar un acuerdo armamentístico imperfecto con Irán fue un terrible error.

En la práctica, sin embargo, será muy difícil llegar a un acuerdo. Para que sea creíble, Irán debe aceptar renunciar a todo el uranio altamente enriquecido, someterse a inspecciones intrusivas y renunciar a toda capacidad de enriquecimiento, salvo una simbólica. ¿Aceptaría alguna vez el régimen de Teherán unas condiciones tan humillantes como condición previa? Solo si temiera por su supervivencia. Quizás intuyendo esto, Trump ha exigido la “rendición incondicional” de Irán, lanzando amenazas que han provocado la huida de los habitantes de Teherán.

Según los halcones, la mejor manera de presionar a Irán sería dejar las negociaciones para más adelante y que Estados Unidos pasara de limitarse a defender a Israel y disuadir a Irán a unirse al ataque contra el programa iraní. Esto también tiene ventajas. Las bombas antibúnker estadounidenses tienen muchas más posibilidades que las israelíes de penetrar en instalaciones nucleares clave como la de Fordow, en el centro de Irán. Irán podría negociar antes, porque sabría que Estados Unidos tiene los recursos para atacarlo mucho después de que se agoten las reservas de municiones guiadas de Israel.

Sin embargo, para Trump, entrar en la refriega sería una gran apuesta. Fue elegido para mantener a Estados Unidos fuera de las guerras en Oriente Medio. Incluso si su intención es atacar objetivos nucleares y nada más, Estados Unidos podría verse arrastrado. Hasta ahora, Irán ha centrado todo su poderío militar en Israel, pero podría estar reservando misiles para un ataque regional. También podría tener células terroristas en todo el mundo. Imaginemos que ahora empieza a matar a soldados y civiles estadounidenses, o que dispara los precios de la energía al destruir la industria petrolera de Arabia Saudí o bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para los petroleros y los buques cisterna de gas. O tal vez ataque rascacielos en Dubái o Qatar, provocando una estampida de los expatriados que impulsan sus economías. Trump tendría que tomar represalias.

¿En qué situación quedaría Estados Unidos? Fordow es importante, pero incluso si fuera destruido, Trump no podría estar seguro de erradicar el programa iraní de una vez por todas. Las instalaciones secretas y las reservas de uranio podrían sobrevivir; los conocimientos técnicos, sin duda. Por lo tanto, si Irán no renuncia a la energía nuclear, Estados Unidos podría verse obligado a entrar en guerra en Oriente Medio en repetidas ocasiones, lo que le obligaría a elegir entre la no proliferación y prestar toda su atención a su rivalidad con China. Tarde o temprano, Estados Unidos se dará cuenta de que las conversaciones son la opción menos mala y que la negativa de Netanyahu a aceptarlas es un obstáculo.

Fuerzas centrífugas

Así pues, Trump se enfrenta a una disyuntiva. Al causar más daño del que podría causar Israel por sí solo, Estados Unidos podría retrasar aún más el reloj. Su participación también podría aumentar las posibilidades de que el régimen entable conversaciones serias o se derrumbe. Pero esas ganancias son inciertas y deben sopesarse con el riesgo de una conflagración regional. En un panorama cambiante, es mejor que el rey de la ambigüedad espere a ver hasta dónde llega la campaña de Israel, si el régimen iraní está dispuesto a dialogar y evaluar si la intervención estadounidense podría inclinar la balanza.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.