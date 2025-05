Los ejercicios militares del régimen chino presagian un bloqueo de Taiwán

Dos lanchas misileras de la clase Kuang Hua VI durante un simulacro de ataque frente a la ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, el jueves 9 de enero de 2025 (AP foto/Chiang Ying-ying)

A veces, la única respuesta a las frecuentes amenazas de China de invadir Taiwán es el humor negro. En el Museo del Palacio Nacional de Taipei, los guías explican a los visitantes que la colección de tesoros imperiales, tomados del continente cuando el derrotado régimen nacionalista huyó a Taiwán en 1949, lo convierte en uno de los lugares más seguros de la isla. “China codicia nuestras colecciones, así que nunca bombardearía este lugar”, dice uno de ellos.

El chiste refleja una creciente sensación de aprensión. El poderío militar de China es cada vez mayor y acosa sin tregua a Taiwán. La política de la isla autónoma se está polarizando, incluso cuando su principal apoyo, Estados Unidos, es cada vez menos fiable. Algunos observadores ven “luces intermitentes de advertencia” de que China se dispone a lograr la “reunificación” por la fuerza. Otros estiman que Xi Jinping, el líder chino, esperará a cosechar los beneficios de la estrategia de Donald Trump de destruir alianzas. Pocos dudan, sin embargo, de que China seguirá presionando a Taiwán mediante agresiones en la “zona gris”, es decir, mediante la coerción sin llegar a la guerra. De hecho, la agitación en la geopolítica mundial puede ofrecer una oportunidad para probar nuevas formas de intimidación.

Las fuerzas chinas ensayan a menudo una invasión anfibia de Taiwán. Recientemente han probado nuevos puentes transportados por barcazas, que amplían el número de posibles puntos de desembarco y hacen que las tropas lleguen al terreno más rápidamente. Recientemente, sin embargo, estos ejercicios del Día D se han complementado con ensayos de un bloqueo naval total o parcial (ver mapa). Y los cables de comunicaciones submarinas siguen cortándose.

En los ejercicios de abril denominados “Trueno del Estrecho 2025A” (el nombre sugiere que habrá más), el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China dijo que había practicado, entre otras cosas, el bombardeo de puertos e instalaciones energéticas.

“Si Taiwán pierde sus líneas de suministro marítimo, sus recursos internos se agotarán rápidamente, el orden social caerá en el caos y los medios de subsistencia de la población se verán gravemente afectados”, se jactaba un oficial del EPL en un vídeo propagandístico, de pie sobre un decorado que imitaba la cubierta de un portaaviones.

La amenaza de una interrupción del transporte marítimo es desconcertante para una isla que importa la mayor parte de su combustible y gran parte de sus alimentos. También podría tener consecuencias globales, ya que Taiwán fabrica el 90% de los semiconductores más avanzados del mundo, y el estrecho de Taiwán es una de las principales vías navegables comerciales del mundo. Hablar de cortar las líneas de suministro, junto con los ejercicios de sabotaje y los cables submarinos cortados, también contribuye a la campaña china de “guerra cognitiva”, que busca demostrar su poder, agotar a Taiwán, exponer los límites de la protección de Estados Unidos e, idealmente, inducir a los líderes de Taiwán a rendirse sin luchar.

La volubilidad de Trump ha hecho que la seguridad de Taiwán parezca más delicada. Nadie sabe con certeza con qué firmeza saldría en su defensa, si es que lo haría, dado su acoso a Ucrania y su menosprecio de las alianzas. Ha amenazado con imponer fuertes aranceles a los productos no sólo de Taiwán, sino también de Japón, Filipinas y Corea del Sur, cuya ayuda sería necesaria en cualquier conflicto. El coste probable para Estados Unidos de una guerra con China está creciendo a la par que su poderío militar. Los altos mandos estadounidenses piensan ahora menos en derrotar a China y más en negarle una victoria rápida y fácil, con la esperanza de que el riesgo de una lucha feroz y costosa sea suficiente para disuadir a Xi.

Sin embargo, la situación de Taiwán no es tan sombría como la pintan los propagandistas chinos. Aunque se dice que Xi ha dado instrucciones al EPL para que esté listo para invadir en 2027, las recientes purgas de comandantes del EPL sugieren que no confía en sus fuerzas. Mientras tanto, al menos sobre el papel, Estados Unidos está más comprometido que nunca con la defensa de Taiwán.

Un documento estratégico del Pentágono que se filtró en abril afirma que impedir “una toma china de Taiwán por hechos consumados” es la tarea militar más importante de Estados Unidos, además de la defensa de la patria. Muchos funcionarios de Trump hablan con dureza sobre Taiwán. Algunos ven la guerra arancelaria como una forma de mantener a China bajo control.

Pero si Estados Unidos es capaz de disuadir a Xi de iniciar una guerra contra Taiwán, esto podría aumentar el atractivo para China de los actos no bélicos, en la zona gris o, como algunos dicen ahora, en la zona “gris oscuro”. En particular, algunos estudiosos distinguen entre un bloqueo naval completo, que probablemente se interpretaría como un acto de guerra, y una “cuarentena”, que sólo restringiría algunos barcos y podría estar dirigida por los guardacostas chinos en lugar de por la marina. En los últimos ejercicios militares han participado tanto la marina como los guardacostas, así como milicias marítimas en barcos pesqueros, desplegados en una “estrategia de repollo” para envolver a Taiwán en capas de fuerzas.

Un bloqueo, dice Bonnie Glaser, del German Marshall Fund, un think-tank de Washington, puede ofrecer la peor mezcla de riesgo y recompensa para China: podría provocar una respuesta militar estadounidense sin obligar a Taiwán a rendirse. Por eso es más probable una cuarentena. Podría ser menos arriesgada y más flexible, y China podría presentarla como una cuestión de cumplimiento de la ley nacional, afirma Lee Jyun-yi, del Instituto de Investigación sobre Defensa y Seguridad Nacional, un think tank vinculado al ministerio de Defensa de Taiwán.

Los guardacostas podrían abordar los barcos con el pretexto de aplicar un nuevo régimen aduanero, detener la propagación de enfermedades o impedir que determinadas armas lleguen a Taiwán. Este enfoque “da a China más espacio para desescalar” cuando sea necesario, explica Lee.

Las fuerzas chinas ensayan a menudo una invasión anfibia de Taiwán. Recientemente han probado nuevos puentes transportados por barcazas, que amplían el número de posibles puntos de desembarco y hacen que las tropas lleguen al terreno más rápidamente (REUTERS/Tyrone Siu)

China ya está erosionando el statu quo en el estrecho de Taiwán. Sus fuerzas cruzan regularmente la línea mediana, la frontera informal entre Taiwán y el continente, y entran en la “zona de identificación de defensa aérea” (ADIZ) de Taiwán. Los buques chinos exploran las aguas “restringidas” de las islas periféricas cercanas al continente. En una ocasión, los guardacostas inspeccionaron un buque taiwanés que transportaba turistas. Los drones y globos chinos entran periódicamente en el espacio aéreo taiwanés.

Como país propenso a tifones y terremotos, Taiwán cuenta con un sistema de defensa civil comparativamente bueno. Pero sobrevivir a un estrangulamiento económico sería desalentador. El gobierno de Taiwán ha empezado a realizar ejercicios de “resiliencia de toda la sociedad”, incluida la creación de hospitales de campaña de emergencia.

La vulnerabilidad más grave es la energía. La isla importó cerca del 96% de su energía el año pasado, incluido prácticamente todo el gas natural licuado, que supuso cerca del 42% de la generación de electricidad. Taiwán está aumentando la capacidad de almacenamiento, potenciando las energías renovables y estableciendo planes para racionar la energía y volver a poner en marcha las viejas centrales de carbón en caso de emergencia. Aun así, las existencias mínimas de GNL pasarán de 11 días de consumo este año a sólo 14 días en 2027. El gobierno va a cerrar su última central nuclear este año y tiene previsto aumentar las importaciones de GNL, entre otras cosas para reducir el superávit comercial con Estados Unidos.

En cuanto a los alimentos, Taiwán importó cerca del 70% de las calorías que consumió su población en 2023, pero es autosuficiente en arroz, verduras, fruta y marisco. Ha almacenado arroz para siete meses y carne para 12 meses. También hay planes de contingencia para los fideos instantáneos.

Taiwán también se prepara para un bloqueo informativo. En abril, el capitán chino de un carguero fue acusado de arrastrar deliberadamente el ancla para cortar un cable de comunicación. Los 14 cables submarinos internacionales de Taiwán son vulnerables. Está explorando alternativas como microondas, satélites y sistemas basados en globos, aunque ninguno puede igualar la capacidad de los enlaces submarinos.

En abril, el capitán chino de un carguero fue acusado de arrastrar deliberadamente el ancla para cortar un cable de comunicación (Guardia Costera taiwanesa via AP)

La constelación de satélites Starlink, utilizada por las fuerzas armadas ucranianas, ha quedado descartada debido a obstáculos normativos y al temor de que su propietario, Elon Musk, sienta predilección por China. Los satélites taiwaneses autóctonos avanzan lentamente.

Los guardacostas taiwaneses, minúsculos en comparación con los chinos, estarían al frente de la defensa de las líneas de comunicación de Taiwán. Si se bloquea el comercio, espera abrir “rutas verdes” protegidas para la navegación. Algunos expertos abogan por utilizar cargueros para obstruir a los buques chinos, aunque los armadores no estén muy dispuestos a desafiar a China.

Todas estas medidas sólo pueden ganar tiempo hasta que llegue la ayuda. Japón y Filipinas creen que preservar la autonomía de Taiwán es vital para su propia seguridad. Funcionarios estadounidenses han hablado de reunir convoyes para romper el bloqueo. China teme un contrabloqueo y también ha hecho acopio de suministros esenciales. Pero, ¿intervendría Trump? Es reacio a la guerra, cree que los aliados son aprovechados y afirma que Taiwán “robó” la industria estadounidense de semiconductores. Sus amenazas habituales, de aranceles y sanciones, han perdido fuerza desde que inició una guerra comercial. Algunos temen que, en busca de un gran acuerdo con China, pueda hacer concesiones sobre el estatus de Taiwán.

Consideremos el cambio de tono de Elbridge Colby, subsecretario de Política del Pentágono. Durante mucho tiempo ha defendido que Estados Unidos debería reducir sus compromisos en Europa y Oriente Medio para concentrarse en contener a China, entre otras cosas garantizando explícitamente la seguridad de Taiwán. Ahora afirma que Taiwán no es una cuestión “existencial” para Estados Unidos y sugiere que la isla no puede defenderse a un coste aceptable. Afirma que Taiwán debería aumentar el gasto en defensa del 2,1% del PIB del año pasado al 10%. El gobierno ha prometido superar el 3% este año, pero no ha convencido al Parlamento, controlado por la oposición.

Esta imagen, distribuida por el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, muestra al portaaviones chino Shandong navegando cerca de Taiwán, el 31 de marzo de 2025. (Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán vía AP)

Un funcionario taiwanés se muestra confiado en resistir la presión china. “Un bloqueo es un acto de guerra. Responderemos militarmente. Si China lo hace, podría invadirnos”, señala. Una cuarentena, admite, “nos hará daño”, pero no lo suficiente como para forzar la rendición y tendría un coste para la posición internacional de China. Pero una encuesta reciente de la Brookings Institution, un think tank estadounidense, revela que los taiwaneses están perdiendo la confianza en Estados Unidos, y una pluralidad piensa que no intervendría en una guerra entre China y Taiwán. Cualquier disminución del compromiso de Estados Unidos debilitará la voluntad de resistencia de Taiwán. China está dispuesta a avivar estas dudas, afirmando que, con Trump en la Casa Blanca, Taiwán será desechado como una “pieza de ajedrez descartada”.

