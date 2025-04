El último mensaje en clave del Papa

El papa Francisco fue despedido por miles de fieles y cientos de líderes mundiales (AP Photo/Markus Schreiber)

Entre la pompa, el boato y la política que rodearon el funeral del Papa Francisco -un extraordinario encuentro entre los presidentes Donald Trump y Volodimir Zelensky en la Basílica de San Pedro, las filas de cardenales flamantemente televisados con sus togas escarlata-, un simple hecho corría el riesgo de ser pasado por alto. Jorge Mario Bergoglio, “el Papa de los últimos”, como le llamaban los italianos, había dispuesto ser enterrado lo más decentemente posible lejos del Vaticano.

Su cortejo fúnebre tuvo que recorrer seis kilómetros por calles repletas de aplausos para cruzar Roma hasta la basílica de Santa María la Mayor. Mientras los presidentes y primeros ministros se dirigían a sus vuelos de regreso, un grupo de algunos de los residentes más pobres de Roma esperaban para saludar la llegada del cuerpo de Francisco, encerrado en un sencillo ataúd de madera. Fuera de la vista de los medios de comunicación, iba a ser depositado en una tumba de mármol de Liguria, la región del noroeste de Italia de la que partieron sus antepasados emigrantes hacia Argentina. La tumba lleva grabada una sola palabra: Franciscus.

Iba a ser la última parada, convenientemente alejada del Vaticano, de un pontífice que una vez dijo a sus prelados que conseguir que cambiaran sus costumbres era como intentar limpiar la Esfinge con un cepillo de dientes. Tal vez a eso aludió el cardenal Giovanni Battista Re, el último conocedor del Vaticano, pero de la confianza de Francisco, en su homilía en la plaza de San Pedro. “Con su vocabulario y lenguaje característicos, ricos en imágenes y metáforas”, dijo el cardenal, Francisco “siempre ha tratado de arrojar luz sobre los problemas de nuestro tiempo”.

Santa Maria Maggiore está a unos cientos de metros de la estación central de ferrocarril, en una parte de Roma salpicada de puntos de internet y hoteles baratos. Está en el límite de un barrio que empieza a aburguesarse, pero en el que sigue habiendo una gran proporción de inmigrantes.

Santa Maria Maggiore no es una simple parroquia. Es una de las cuatro basílicas papales de Roma. Otros papas han sido enterrados fuera del Vaticano. Pero el último fue otro pontífice liberal, León XIII, el padre de la doctrina social católica romana. Y murió en 1903. Una de las razones por las que la basílica tenía un atractivo especial para Francisco era porque alberga la Salus Populi Romani, un icono de alrededor del año 1000 que es un foco de religiosidad romana local. Francisco le rezaba antes y después de sus viajes al extranjero. Sacerdote eminentemente pastoral, Francisco nunca olvidó que los Papas eran obispos de Roma mucho antes de que tuvieran que dirigir una Iglesia mundial.

Se alejó de los adornos mundanos del papado. Se negó a mudarse al Palacio Apostólico y prefirió vivir en una suite de dos habitaciones en la casa de huéspedes del Vaticano. Nunca se le vio con las tradicionales y relucientes zapatillas papales rojas que tanto le gustaban a su predecesor, Benedicto XVI, y prefirió llevar (y ser enterrado con) zapatillas ortopédicas negras.

Las dos ceremonias del 26 de abril -una espectacularmente ostentosa, la otra sencilla y privada- reflejaron las tensiones existentes en el seno de la mayor iglesia cristiana del mundo, tensiones que decidirán la elección del sucesor de Francisco. El catolicismo se encuentra en el Vaticano, con sus columnatas y conspiraciones, sus museos que albergan tesoros de incalculable valor. Pero también puede encontrarse en algunos de los lugares más miserables del planeta, donde sus sacerdotes, monjes, monjas y laicos cuidan de los enfermos y los necesitados.

El mensaje que brillaba en las disposiciones de Francisco para su partida era que el verdadero lugar de su Iglesia estaba en los márgenes de la sociedad. Poco antes de su muerte, utilizó casi todo el dinero que le quedaba, unos 200.000 euros (225.000 dólares), para pagar la hipoteca de una fábrica de pasta que funciona en una cárcel de menores de Roma.

Pero el difunto pontífice también encarnaba una fe con espacio para la duda y la incertidumbre. Quizá su comentario más famoso fue cuando, preguntado por la homosexualidad, respondió: “Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?“.

Su legado incluyó mucho espacio para interpretaciones divergentes, en particular sobre si los católicos que se divorcian y se vuelven a casar pueden recibir la comunión. La incertidumbre enfureció a los conservadores y a otros que anhelaban la clara orientación moral de Benedicto, y del predecesor de Benedicto, San Juan Pablo II.

La elección a la que se enfrentarán los cardenales que se reunirán dentro de una semana en la Capilla Sixtina para el cónclave será si eligen a un hombre dispuesto a profundizar en las áreas que Francisco abrió al escrutinio o vuelven al catolicismo más familiar de quienes le precedieron. Incluso antes de su funeral, conservadores y liberales preparaban sus puestos.

Con diplomática modestia, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, guardián de la ortodoxia teológica bajo Benedicto, dijo que Francisco había sido “un poco ambiguo en ciertos momentos”, mientras que en la época de su predecesor había habido “perfecta claridad teológica”. Una de las cuestiones en torno a las cuales persiste la duda es si los sacerdotes pueden bendecir a las parejas homosexuales. El próximo Papa tendrá que aclararlo, dijo el cardenal Müller.

Por el contrario, el cardenal Jean-Claude Hollerich, jesuita como Francisco y arzobispo de Luxemburgo, buscaba “un Papa que viera series de Netflix”: alguien del molde de Francisco que “supiera comunicarse con los jóvenes” y se diera cuenta de que el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa.

No es de extrañar que el cardenal Hollerich recibiera de Francisco su birrete rojo de cardenal. Pero también lo fue el cardenal Müller. La Iglesia católica no siempre funciona como suponen los comentaristas laicos, y puede que no lo haga a la hora de elegir al hombre que sustituya al “Papa de los últimos”.

