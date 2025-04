Por qué se debería permitir que Marine Le Pen se presente a la presidencia

La líder de extrema derecha francesa y miembro del parlamento Marine Le Pen, presidenta del grupo parlamentario del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (Rassemblement National - RN), asiste a las preguntas a la sesión del gobierno en la Asamblea Nacional en París, Francia, el 1 de abril de 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo

Entre 2004 y 2016, Marine Le Pen estuvo en el centro de un plan que desvió fondos de la Unión Europea para pagar al personal político de su partido, afirmando falsamente que trabajaban como asistentes de sus diputados en el Parlamento Europeo. Así lo dictaminó un tribunal de París el 31 de marzo, condenando a la Sra. Le Pen y a otros 23 funcionarios de su partido de extrema derecha, Agrupación Nacional ( RN ), a una combinación de multas, penas de prisión y prohibiciones de hacer campaña. La decisión ha caído en la política francesa como una bomba, debido a un aspecto de la sentencia de la Sra. Le Pen: se le prohíbe postularse a un cargo público durante cinco años, con efecto inmediato. Esto incluiría las elecciones presidenciales de 2027, en las que es la favorita.

La líder de la RN y sus aliados populistas han atacado el fallo como un montaje político. Esta afirmación es falsa y socava la fe en el Estado de derecho. No hay motivos para pensar que el veredicto se dictó de forma indebida. Las pruebas son abundantes, la ley es clara y no existen acusaciones serias de parcialidad judicial. La independencia del tribunal debe respetarse. No obstante, aunque impedir que la Sra. Le Pen se presente a la presidencia es perfectamente legal, corre el riesgo de socavar la legitimidad de las próximas elecciones. Ese es el equilibrio equivocado para Francia. Si un tribunal de apelaciones puede acortar la prohibición y permitirle hacer campaña en 2027, debería hacerlo.

La suspensión de la candidatura de la Sra. Le Pen plantea dos preguntas. En primer lugar, ¿en qué circunstancias debería una democracia descalificar a un candidato? La sentencia de la Sra. Le Pen se deriva en parte de una severa ley que Francia aprobó en 2016 para superar su prolongada indulgencia con políticos corruptos, incluido el expresidente Jacques Chirac. Dicha ley permite prohibir a los candidatos postularse a cargos políticos, con efecto inmediato. La Sra. Le Pen apoyó la reforma, y ​​es lógico que afirme que las sanciones, al aplicarse a ella, constituyen en sí mismas un atentado contra la democracia.

La mayoría de los países tienen leyes que pueden bloquear candidatos, pero principalmente por graves ataques a la democracia misma. Tras la revolución de Maidán, Ucrania vetó a funcionarios del gobierno corrupto de Viktor Yanukovych, respaldado por Rusia, y tras su guerra civil, Estados Unidos vetó a quienes habían participado en la insurrección. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue inhabilitado por impugnar la validez de las elecciones que lo derrocaron en 2022. Los delitos por los que ha sido condenada la Sra. Le Pen son graves, pero no del mismo orden. La dura sentencia de Francia en este caso limita la elección de los ciudadanos capaces de juzgar por sí mismos a quién debería votar. Al crear un mecanismo que podría pensarse que los políticos han cooptado, la ley fomenta los rumores de conspiración, especialmente si, como la Sra. Le Pen, el político inhabilitado pertenece a un partido fundado en la sospecha de las élites.

La segunda cuestión es la relación entre la política y el poder judicial. El Estado de derecho exige que los políticos sean tratados como los demás ciudadanos. A la hora de determinar la culpabilidad, esto es obvio. Pero la idea de que las sentencias no deben tener en cuenta sus consecuencias para la política o la gobernanza es errónea. Los tribunales deberían sopesar, y de hecho lo hacen, diversos factores, como su impacto en la legitimidad de las instituciones, incluidas las elecciones. En enero, en Nueva York, Donald Trump no recibió castigo por los delitos por los que había sido condenado porque se consideró que el pueblo estadounidense tenía derecho a un presidente sin trabas. En el caso de Le Pen, el tribunal francés se inclinó en sentido contrario, argumentando que había impuesto una sentencia más larga debido al daño que podría causar en un alto cargo.

El peligro de que los tribunales condenen agresivamente a políticos es que tanto la ley como los tribunales se perciban como partidistas. El poder judicial depende de que los ciudadanos acepten veredictos con los que no están de acuerdo. Se supone que las elecciones generan consenso para el gobierno entrante. Una encuesta posterior a la condena de la Sra. Le Pen reveló que solo el 54% de los franceses pensaba que se la trataba como a cualquier otro acusado, un margen estrecho de confianza en la independencia judicial. Entre los votantes de RN, el 89% pensaba que se la había señalado por motivos políticos.

Quienes apoyan la sentencia del tribunal señalarían que la desconfianza en el poder judicial francés se debe principalmente a la Sra. Le Pen y a su partido. RN lleva décadas difundiendo acusaciones conspirativas de que Francia está gobernada por una élite nebulosa y egoísta que utiliza su control de las instituciones para mantenerlas alejadas del poder. La Sra. Le Pen recibió mensajes de apoyo no solo de la extrema derecha europea (el húngaro Viktor Orban tuiteó “Je suis Marine”), sino también de la extrema izquierda francesa: Jean-Luc Mélenchon, líder del partido Francia Insumisa, afirmó que el pueblo debería decidir el destino de los políticos electos.

La Sra. Le Pen debería poder presentarse como candidata en 2027. Su apelación normalmente tardaría hasta dos años en llegar a juicio, pero el tribunal de apelación ha afirmado acertadamente que se decidirá para el verano de 2026. El tribunal debería acortar su suspensión (otros acusados ​​recibieron tan solo un año), lo que le permitiría volver a presentarse a la contienda antes de las elecciones. Eric Ciotti, diputado francés de derechas con vínculos con la Sra. Le Pen, quiere una legislación que ponga fin a las suspensiones inmediatas previas a la apelación; si se aprobara antes de que se vea la apelación, la Sra. Le Pen podría presentarse. François Bayrou, el primer ministro, se muestra abierto a debatir la propuesta. En cualquier caso, la Sra. Le Pen no se librará fácilmente: deberá cumplir dos años con un dispositivo electrónico (más una condena condicional de dos años) y pagar una cuantiosa multa. Parece acertado: el objetivo debería ser castigar al infractor sin castigar también la democracia francesa.

