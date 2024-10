Los planes económicos de Harris y Trump prometen una utopía

Trump y Harris ofrecen visiones distintas para la economía (REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo)

En cualquier escuela secundaria estadounidense que celebre elecciones para presidente de la clase, inevitablemente un candidato elaborará una agenda de promesas atractivas (pizza gratis en el almuerzo, recreo ilimitado después) que excederán su capacidad para convertirlas en realidad. El mismo impulso anima los últimos discursos de política económica pronunciados por Kamala Harris y Donald Trump en estados en disputa. Sus visiones en pugna ofrecen una utopía sin concesiones (economía sin economizar), en la que el gasto es mayor, los impuestos son menores, los déficits no son importantes, la inflación se controla, los empleos están protegidos y el crecimiento es alto.

En un discurso pronunciado en Pittsburgh, Pensilvania, el 25 de septiembre, Harris se presentó como una capitalista pragmática que apostaría a la “Bidenomics” (como se conoce de manera coloquial a la política económica de la administración de Joe Biden) ampliando los subsidios estatales para la vivienda, el cuidado infantil y la fabricación nacional. En Savannah, Georgia, el día anterior, Trump promocionó su propio “renacimiento de la industria manufacturera” en el que Estados Unidos “tomaría los empleos de otros países” mediante tasas impositivas preferenciales, desregulación y aranceles punitivos (incluida una nueva amenaza de un arancel del 100% sobre los automóviles fabricados en México). Luego, en un discurso conmovedor pronunciado en la ciudad de Walker, Michigan, el 27 de septiembre, Trump advirtió que la industria automotriz estadounidense dejaría de existir a menos que él fuera elegido .

La “Trumpnomics” ha hecho trizas la ortodoxia de Reagan que guió el pensamiento republicano durante décadas. Trump ha hecho que el partido abandone sus formas de libre comercio, su preocupación (al menos notoria) por la deuda nacional y su escepticismo hacia los subsidios familiares y los programas de prestaciones sociales. Multitudes de estadounidenses de clase trabajadora se han convertido en republicanos, lo que ha llevado al partido a adoptar actitudes más cálidas hacia los sindicatos, los créditos fiscales y los trabajadores con salarios bajos, todos los cuales antes eran preocupaciones principalmente demócratas.

La nueva versión de Trumpnomics consiste en enormes aranceles; impuestos corporativos aún más bajos (la tasa que tiene en mente es del 15%); una serie de recortes de impuestos individuales más nuevas exenciones al no gravar los salarios, las propinas y los beneficios de la Seguridad Social. Ahora quiere eliminar diez regulaciones por cada nueva que implemente (durante sus primeros cuatro años en el cargo, prometió rescindir apenas dos regulaciones por cada una implementada, aunque el Brookings Institution, un centro de estudios, considera que no estuvo a la altura de eso). Además de México, el desafortunado, Trump ha propuesto un arancel del 60% sobre los bienes importados de China y un arancel generalizado del 20% sobre los bienes importados de otros países. En total, la Tax Foundation, un evaluador presupuestario no partidista, estima que los planes de Trump costarían 1,3 billones de dólares en la próxima década, mientras que otros analistas calculan que podrían terminar costando cerca de 4 billones de dólares dependiendo de cómo se intensifique la guerra comercial resultante. En cualquier caso, eliminaría las ganancias económicas de los recortes de impuestos.

La Bidenomics fue desarrollada como una reacción a la Trumpnomics. Adoptó su afán de proteger industrias valiosas, pero lo combinó con una agenda al estilo de Bernie Sanders o Elizabeth Warren que aspiraba a un New Deal Verde, Medicare para todos y cero deuda estudiantil, todo financiado con grandes impuestos a los ricos. A lo largo de estos cambios radicales en el pensamiento económico, Harris ha sido pasiva. En 2019 abrazó las ideas de la izquierda progresista y luego dio marcha atrás cuando los vientos políticos cambiaron. En sus recientes discursos de campaña (y en un documento de política de 82 páginas recién publicado que pretende describir la Kamalanomics), no ha buscado abrir nuevos caminos.

Tras resistirse a dar más detalles sobre la política, Harris ha empezado a explicar lo que quiere decir cuando promete una “economía de oportunidades” y “un nuevo camino a seguir”. Al igual que Biden, desea “terminar el trabajo” de Build Back Better, el gran plan para reorganizar la economía estadounidense, aprobando los aumentos de impuestos (sobre los ingresos corporativos, las ganancias de capital de los ricos (incluidas, por primera vez, las no realizadas) que él no pudo. En teoría, esto se utilizaría para pagar generosas y permanentes ampliaciones del crédito fiscal anual por hijo, que llegaría a los 6.000 dólares para los recién nacidos, y para proporcionar cuidados más baratos a los niños y a los ancianos, mientras que los trabajadores del cuidado recibirían salarios más altos (cómo exactamente se deja como ejercicio para el lector).

También habría nuevos créditos fiscales: una nueva promesa de 25.000 dólares de ayuda para el pago inicial de las primeras viviendas, un crédito ampliado de 50.000 dólares para los fundadores de empresas emergentes y un nuevo crédito fiscal “America Forward” que parece ser un comodín para las políticas industriales ampliadas para, entre otras cosas, el acero limpio, la biotecnología, los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial y los semiconductores. También hay gestos hacia las reformas del lado de la oferta que serían necesarias para garantizar que estos gastos no solo aumenten los costos, como acelerar los permisos y eliminar las leyes de zonificación que son barreras para la construcción de viviendas. Harris está presentando al estado como el salvador del pueblo contra las depravaciones de los ricos y las grandes corporaciones.

En una señal de cómo se han transformado ambos partidos, Harris critica repetidamente a las Trumpnomics por ser demasiado dócil. Harris ha comenzado a atacar el T-MEC, el acuerdo comercial negociado bajo Trump que reemplazó al TLCAN , por no hacer lo suficiente para proteger a los trabajadores estadounidenses. Argumenta que Trump fue demasiado blando con China, al ceder la producción de semiconductores y “automóviles del futuro”. Y castiga a Trump como “uno de los mayores perdedores de la industria manufacturera estadounidense en nuestra historia” porque los empleos netos en la industria manufacturera disminuyeron en 200.000 durante su mandato. Esto es un poco resbaladizo estadísticamente: bajo Trump, los empleos manufactureros aumentaron de 12,4 millones a 12,8 millones antes de colapsar durante la pandemia de covid-19. Harris también copió rápidamente la promesa de Trump de no gravar los salarios con propinas. Y aunque critica los nuevos aranceles propuestos por Trump como un nuevo impuesto nacional a las ventas para el pueblo estadounidense, mantendría los aranceles que Trump impuso a China.

Sin embargo, Trump y Harris ofrecen visiones distintas para la economía. Aunque ambos se presentan como defensores de la industria manufacturera, sus estrategias difieren. Mientras que Trump quiere aplicar aranceles a todas las importaciones, Harris espera ajustar los subsidios para las tecnologías verdes. Mientras que Trump cree que los recortes de impuestos radicales acelerarán la economía, Harris quiere impuestos más altos para los ricos y más ayudas para los pobres para reducir la desigualdad. Y mientras que Trump sueña con reducir las regulaciones, Harris cree que el estado debe dirigir el crecimiento en la dirección deseada. Sin embargo, hay un hilo conductor en ambos planes: no ven la necesidad de sopesar los costos de sus propuestas cuando los beneficios son, a su entender, tan vastos y obvios.

