China sufre una crisis de confianza

The Economist / Javier Jaén

Los dirigentes chinos tienen planes ambiciosos para la economía del país, a uno, cinco e incluso quince años vista. Para cumplir sus objetivos, saben que tendrán que movilizar cantidades prodigiosas de mano de obra, materiales y tecnología. Pero hay un factor vital que a los dirigentes chinos les cuesta mucho conseguir: la confianza.

Según la Oficina Nacional de Estadística, la confianza de los consumidores se desplomó en abril de 2022, cuando Shanghai y otras grandes ciudades fueron cerradas para luchar contra la pandemia del Covid-19. Todavía no se ha recuperado. De hecho, la confianza volvió a descender en julio, según la última encuesta. La cifra es tan mala que sorprende que el gobierno siga publicándola.

El pesimismo no se limita a los consumidores. Las empresas extranjeras llevan mucho tiempo quejándose de una política injusta o impredecible. Algunas han declarado a China «invendible» como consecuencia de ello. Ahora su dinero corre junto con sus bocas. La inversión extranjera directa (IED) en el país se desplomó a menos 14.800 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, la peor cifra registrada. Los dólares invertidos se vieron contrarrestados con creces por la venta de participaciones, el reembolso de préstamos o la repatriación de beneficios. La cifra calculada por el Ministerio de Comercio cayó casi un 30% en yuanes en los siete primeros meses de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sólo durante la crisis financiera mundial de 2007-09 la IED había caído de forma tan pronunciada.

Parte de la culpa es de otros factores. Las empresas reaccionan a las tendencias tanto fuera como dentro del país. Estados Unidos, por ejemplo, ha desalentado la inversión en la industria china de semiconductores. Y los altos tipos de interés estadounidenses han atraído dinero que de otro modo podría haberse quedado en el país.

Pero las perspectivas de las propias empresas chinas no son mucho más halagüeñas. Cada mes, los estadísticos del gobierno encuestan a miles de «directores de compras» sobre su producción, cartera de pedidos, contratación y perspectivas. Según la última encuesta, las expectativas empresariales cayeron en agosto a sus niveles más bajos fuera de la pandemia.

Aunque los dirigentes chinos se han propuesto «estabilizar las expectativas del mercado» y «aumentar la confianza social», las soluciones que proponen no son muy convincentes. En una reunión del Politburó celebrada en julio, instaron a los cuadros a «cantar el brillante futuro de la economía china». Es de esperar que la IED siga cayendo.

Para levantar el ánimo, los funcionarios deben identificar la causa. ¿La gente está triste porque la economía va mal? ¿O es la economía mala porque la gente está triste?

Hace un año era posible argumentar que el sentimiento empresarial no era más que un reflejo pasivo del debilitamiento de la economía. Las expectativas estaban por debajo de su media a largo plazo, pero también lo estaban los nuevos pedidos, según los índices de directores de compras. «La confianza de las empresas sigue estando en función de su cartera de pedidos», afirmaban en agosto de 2023 Christopher Beddor y Thomas Gatley, de la consultora Gavekal Dragonomics. «La mejor manera de mejorar las expectativas y el comportamiento inversor es simplemente mejorar las condiciones económicas actuales mediante más estímulos», concluían. Ese argumento es ahora más difícil de sostener. El sentimiento se ha deteriorado durante el último año incluso más rápido que los nuevos pedidos. Las expectativas son ahora peores de lo que cabría esperar teniendo en cuenta otros indicadores de actividad.

Las exportaciones, por ejemplo, han resistido sorprendentemente bien en lo que va de año. No obstante, es revelador que las empresas chinas hayan tardado en convertir sus beneficios extranjeros en moneda china. En los dos últimos años se han aferrado a unos 400.000 millones de dólares que normalmente habrían convertido en yuanes, según estimaciones del banco Goldman Sachs. Ahora que es probable que bajen los tipos de interés estadounidenses, el incentivo para mantener dólares debería disminuir. Pero a menos que el futuro de la economía china mejore, es posible que los exportadores no se apresuren a adquirir yuanes en su lugar.

Algunos analistas piensan que el pesimismo de China refleja problemas más profundos, más allá de las actuales circunstancias económicas. Adam Posen, del Instituto Peterson de Economía Internacional, ha argumentado que la fe en la política china se ha visto quebrantada por los cierres pandémicos y por las abruptas medidas reguladoras aplicadas a algunas de las empresas más célebres del país. En ambos casos, los funcionarios dejaron de lado la prosperidad privada en pos de otros objetivos.

Los dirigentes chinos han intentado recuperar la confianza de los empresarios. Los responsables políticos están redactando una ley de promoción del sector privado. Pero si los ánimos del partido volvieran a volverse hostiles, las nuevas leyes ofrecerían poca protección. El partido gobernante de China no puede contenerse de forma convincente: carece de poder para limitar su propio poder. Por ello, la inseguridad privada puede atenuar el impacto del estímulo gubernamental, opina Posen. Unos tipos de interés bajos no tentarán a la gente a pedir prestado y gastar. El aumento del gasto público no desplazará al gasto privado.

Las dos explicaciones rivales del problema de confianza de China tienen implicaciones muy distintas para la política económica. Si el pesimismo se debe simplemente a la debilidad de la economía, un mayor estímulo debería disiparlo. Por el contrario, si Posen tiene razón, el estímulo no reactivará ni la economía ni la confianza.

En varios momentos del año pasado, el gobierno chino pareció dispuesto a zanjar la polémica. Con el fin de estimular la economía, ha señalado una flexibilización de la política fiscal. Ha autorizado repetidas ventas de bonos del Estado a largo plazo y ha aprobado una cuota considerable de «bonos especiales» que los gobiernos locales podrían vender por sí mismos. El banco central chino también ha ofrecido financiación barata para ayudar a estabilizar el mercado inmobiliario.

Sin embargo, según Goldman Sachs, el déficit presupuestario del país, en sentido amplio, se redujo en el primer semestre del año. Se ha recurrido poco a la financiación del banco central. Y las administraciones locales se han mostrado sorprendentemente lentas a la hora de emitir bonos, a pesar de que otras fuentes de ingresos, como la venta de terrenos, se han agotado antes de lo previsto en los documentos presupuestarios. «Los gobiernos locales son cada vez más pasivos», se quejaba Zhao Jian, del Instituto de Investigación Xijing, en un informe que fue rápidamente censurado por las autoridades.

¿A qué se debe esta lentitud? Es posible que los funcionarios locales hayan tardado en hacer frente a la falta de moral porque ellos mismos sufren una especie de crisis de confianza. Con el fin de frenar la corrupción y garantizar la fiel aplicación de las prioridades de Beijing, Xi Jinping, el líder chino, ha restringido la discrecionalidad local y sometido a los cuadros a un escrutinio más estricto. Los funcionarios de menor rango tienen ahora menos autoridad pero más responsabilidad, señala Jessica Teets, del Middlebury College. Su poder ha disminuido. Su riesgo de sanción ha aumentado.

El número de casos presentados por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, el organismo chino encargado de combatir la corrupción, aumentó un 28% en el primer semestre de este año, en comparación con el año anterior. Los funcionarios trabajan más horas y dedican más tiempo a rellenar formularios. En este contexto, los responsables políticos locales se muestran reacios a tomar iniciativas audaces. Razonan que «cuanto más se haga, más errores se cometerán», según la Sra. Teets, que encuestó a funcionarios sobre estas cuestiones en 2022. Es posible que Beijing insista hoy en el gasto de estímulo. Pero también es posible que critique el endeudamiento resultante o la elección de proyectos en el futuro.

Teets descubrió que un tercio de los funcionarios locales dimitirían si tuvieran la oportunidad, tan descontentos estaban con su trabajo. Para que el sector privado recupere la confianza en la política económica, China debe recuperar primero la moral de sus políticos. Quizá el Politburó pueda dirigirlos cantando.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.