El último dilema para la autocracia de Venezuela

Nicolás Maduro, ante su hora más difícil. EFE/ Miguel Gutierrez

Una aclamación de motores de motocicletas, vuvuzelas, música salsa y cánticos de “este gobierno va a caer” llenó las calles de Caracas el 4 de julio en una concentración de la oposición en la capital para marcar el inicio de 24 días de campaña oficial antes de las elecciones presidenciales. La mayoría de los miles de asistentes estaban allí para ver a María Corina Machado, la popular líder de la oposición venezolana, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia al régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro. Encaramada a un camión y vestida con vaqueros, lanzó besos de agradecimiento a sus vertiginosos seguidores. “Estamos contando los días para ser libres”, gritaba una mujer al paso del convoy.

En las últimas elecciones presidenciales de 2018, Maduro se aseguró la reelección inhabilitando a los principales candidatos y partidos de la oposición y desincentivando el voto (la participación fue del 46%). Estas elecciones parecen más complicadas para el régimen: robarlas frente a una oposición unida y aparentemente movilizada, y con una desilusión palpable entre muchos partidarios del gobierno, podría no ser fácil.

El pasado mes de octubre, el gobierno y la oposición se reunieron en Barbados y acordaron unas normas para garantizar unas elecciones más justas, con observadores internacionales. A cambio, Estados Unidos levantó las sanciones a las industrias petrolera y minera de Venezuela impuestas por Donald Trump. Pero el Gobierno se resistió parcialmente. Después de que Machado ganara abrumadoramente unas primarias de la oposición que contaron con un gran apoyo, las autoridades confirmaron su inhabilitación para el cargo, durante 15 años, por motivos inventados. Más tarde retiró una invitación a la Unión Europea para que enviara observadores electorales, alegando sus sanciones contra personas del régimen.

En el pasado, Machado, conservadora y perteneciente a una acaudalada familia de industriales, argumentó que votar contra una dictadura no tenía sentido. Sin dejarse intimidar por su prohibición, esta vez ha instado a todo el mundo a votar por un sustituto: Edmundo González, un ex embajador de 74 años que nunca se ha presentado a las elecciones. En una encuesta realizada el mes pasado por la encuestadora Delphos, el 52% de los encuestados le apoyaron, mientras que Maduro sólo obtuvo el 25%.

Durante meses, Machado ha recorrido el país celebrando mítines en ciudades de provincias y pueblos rurales. El gobierno le prohíbe tomar vuelos, por lo que viaja en coche, barco o incluso canoa. Acompañada a menudo por González, es recibida por multitudes en cada parada. Sus discursos, por lo general breves, se centran en la corrupción y la mala gestión del régimen de Maduro, cuyo gobierno ha empobrecido y desgarrado a Venezuela: Según la ONU, 7,7 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población, han emigrado. Su mensaje es que las elecciones del 28 de julio son una oportunidad: sea cual sea el fraude que intente el régimen, un voto masivo de protesta podría por fin derrocarlo, un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez, predecesor y mentor de Maduro, tomara el poder.

Chávez, fallecido en 2013, fue bendecido con carisma y un enorme auge del petróleo. No necesitaba hacer trampas. Utilizó sus victorias electorales para centralizar el poder, haciéndose con el control del poder judicial, las fuerzas armadas, la mayoría de los medios de comunicación y la autoridad electoral. Maduro, un rudo ex conductor de autobús, nunca ha gozado de un apoyo mayoritario. En 2015, cuando la oposición ganó inesperadamente las elecciones a la Asamblea Nacional en la última votación razonablemente justa celebrada en Venezuela, el gobierno utilizó sus tribunales títeres para castrar al poder legislativo. En diciembre organizó un referéndum sobre si Venezuela debía anexionarse dos tercios de la vecina Guyana, en un intento de utilizar el patrioterismo para unir a las masas. Fue un fracaso. Aunque el gobierno afirmó que habían votado 10,4 millones de personas, observadores independientes calcularon que la cifra no superaba los 3 millones.

El gobierno achaca el colapso económico a las sanciones (aunque es anterior a ellas), de las que dice que la oposición es cómplice. Pero las encuestas internas del régimen muestran que, en una votación justa, Maduro estaría “totalmente condenado”, según una fuente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Sin embargo, parece decidido a aferrarse al poder mediante la intimidación. Al menos 37 activistas de la oposición han sido detenidos este año. La autoridad fiscal ha tomado medidas para cerrar cualquier hotel o incluso merendero que Machado o González utilicen durante su campaña. Un establecimiento, una tienda familiar de empanadas en un pueblo del estado de Guárico, fue allanado 30 minutos después de que Machado se detuviera a desayunar. “Es injusto porque recibimos a todo el que entra”, dijo la propietaria, Corina Hernández.

Los gobiernos de izquierda de Brasil y Colombia, que mantienen relaciones amistosas con Maduro, han pedido públicamente que la votación sea justa. Entre los extranjeros, sólo el Centro Carter, una ONG, ha sido invitado a observar la votación. Pero habrá muchos otros ojos vigilantes, incluidos miles de voluntarios organizados por la oposición. El sistema de voto electrónico de Venezuela, introducido por Chávez, dificulta la manipulación de papeletas. “Es imposible hacer un fraude electrónico”, afirma Roberto Picón, uno de los dos candidatos de la oposición a la autoridad electoral hasta 2023.

El Gobierno podría intentar cambiar las reglas. Hay rumores de que las elecciones podrían aplazarse, quizás fabricando un incidente fronterizo con Guyana o incluso un supuesto atentado contra Maduro. El 8 de julio, el fiscal general, Tarek William Saab, denunció que un grupo paramilitar colombiano había sido contactado por representantes de la oposición. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que la oposición intentaba crear un ambiente de “guerra civil”.

Algunos en la oposición temen que el gobierno también intente crear confusión descalificando a la principal alianza opositora, conocida como Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Es uno de los tres partidos que apoyan a González. En ese caso, si un votante pulsara por error la tarjeta del MUD en la pantalla táctil de las máquinas de votación, su elección sería nula.

Este engaño deliberado tendría un coste. “Si quitan la tarjeta del MUD, no veo cómo podemos reconocer el resultado de las elecciones”, dijo un diplomático europeo en Caracas. Estados Unidos probablemente haría lo mismo. En abril volvió a imponer algunas sanciones por el incumplimiento del acuerdo de Barbados por parte del gobierno. En una reanudación de las conversaciones directas con el gobierno a través de una videollamada el 3 de julio, la administración de Joe Biden volvió a pedir elecciones “competitivas e inclusivas”. Maduro espera un mayor alivio de las sanciones y que la administración elimine una recompensa de 15 millones de dólares, impuesta en 2020, por información que conduzca a su detención.

El fraude descarado también podría crear fricciones con las fuerzas armadas, el árbitro último del poder en Venezuela. El alto mando ha permanecido leal a la memoria de Chávez, él mismo un oficial del ejército. Muchos generales se han beneficiado del capitalismo clientelista que ha florecido bajo Maduro. ¿Podría haber límites a esa lealtad? “Si las elecciones son robadas, estoy seguro de que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas se unirán a la desobediencia civil”, dijo un general en activo anónimo, en una historia reportada en mayo por Sebastiana Barráez, una corresponsal de defensa venezolana ahora en el exilio.

Es implausible pero no imposible que el gobierno pierda y acepte la derrota, abriendo lo que sería una transición complicada. En el mitin de la oposición en Caracas, un anciano observaba mientras la multitud abucheaba un coche que pasaba cubierto con los logotipos del PSUV. “Las dictaduras aquí son todas iguales”, dijo. “Parecen tan poderosas. Y luego no lo son”. En cualquier caso, al menos Machado ha dado esperanza a muchos venezolanos, por débil que sea.

© 2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.