Un golpe demoledor para la alianza centrista de Emmanuel Macron

La alianza de Emmanuel Macron sufrió una dura derrota en las elecciones legislativas en Francia (EFE/EPA/Teresa Suarez)

El domingo 30 de junio comenzó una nueva y dramática era en Francia, cuando el partido de extrema derecha de Marine Le Pen obtuvo una enorme ventaja en la primera vuelta de las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento. Su Agrupación Nacional (RN) nunca ha estado tan cerca de gobernar Francia. Los primeros resultados apuntaban a que el partido se había asegurado el 34% de los votos, según el grupo de sondeos Ipsos. De cara a la segunda vuelta, el 7 de julio, podría obtener entre 230 y 280 escaños en la Asamblea Nacional, de 577, frente a los 88 escaños anteriores, y convertirse en el grupo más numeroso del Parlamento. Un resultado en el extremo superior de esa horquilla les situaría a un paso de la mayoría absoluta de 289 escaños.

La votación estuvo marcada por la mayor participación en una primera ronda desde 1997. Los candidatos del RN encabezaron cientos de circunscripciones en todo el país: en sus antiguos bastiones geográficos del cinturón industrial del noreste y el sur de Francia, así como en lugares con poca historia de apoyo, como Bretaña. En su propia circunscripción alrededor de Hénin-Beaumont, en la cuenca minera del norte de Francia, Le Pen fue elegida directamente en la primera ronda.

Le Pen parece dispuesta a cosechar los frutos de su proyecto de una década para sanear su partido, hacer que sus diputados parezcan presentables y convencer a los votantes de que no se trata sólo de protestar ruidosamente, sino de poder. El RN, descendiente del Frente Nacional cofundado por el padre de Le Pen y antiguo miembro de las Waffen-ss nazis, sigue apostando fuertemente por la política identitaria, con su promesa de poner fin al derecho automático a la ciudadanía francesa para los nacidos de padres extranjeros en suelo francés. Combina todo esto con promesas populares de reducir el IVA de las facturas de energía del 20% al 5,5%, rebajar la edad de jubilación y restablecer el impuesto sobre el patrimonio. Tras sucesivos gobiernos de derecha, izquierda y centro, los electores, siempre decepcionados por sus gobernantes, parecen dispuestos a apostar por un gran partido que nunca ha gobernado.

La alianza cuatripartita de izquierdas Nuevo Frente Popular (PNF) también ha tenido una buena noche, al quedar segunda a nivel nacional con el 28,1% de los votos, según Ipsos. La alianza, formada por la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, socialistas, verdes y comunistas, se clasifica para la segunda vuelta en muchas circunscripciones de grandes ciudades y banlieues (suburbios) multiculturales, donde su apoyo a un Estado palestino independiente es popular. Ipsos calcula que el PNF podría obtener entre 125 y 165 escaños, lo que le convertiría en el segundo bloque parlamentario.

Por el contrario, la votación fue una humillación aplastante para la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron, Ensemble. Muchos de sus propios diputados y aliados más cercanos, presintiendo una inminente eliminación, estaban horrorizados por su inesperada decisión del 9 de junio de convocar elecciones anticipadas. El tiro le salió por la culata. La alianza obtuvo un triste 20,3% de los votos nacionales. Ahora se espera que pierda más de la mitad de sus 250 escaños; las proyecciones de Ipsos sugieren que podría conservar tan sólo entre 70 y 100. Un diputado lo calificó de “catástrofe total”.

Lo que está claro tras la primera vuelta es que el proyecto centrista de Macron y la autoridad política del presidente saldrán gravemente dañados de estas elecciones. Incluso en los casos en los que los candidatos de Macron han pasado a la segunda vuelta, al conseguir el 12,5% de los votantes registrados, se enfrentan a duros duelos y, en algunos casos, a contiendas a tres bandas en las que se verán presionados a dimitir para bloquear al RN.

En algunas circunscripciones, esto podría significar pedir a los votantes centristas que respalden a la NFP, una alianza que promete devolver el impuesto sobre el patrimonio, aumentar el salario mínimo en un 14%, introducir un impuesto sobre los “super beneficios”, aumentar el impuesto de sucesiones y eliminar el impuesto fijo sobre los ingresos por inversiones. Un funcionario del partido de Macron dice que decidirán circunscripción por circunscripción, dependiendo del candidato individual de la NFP. Los clasificados tienen hasta la noche del 2 de julio para confirmar que se mantienen en la carrera.

La deriva de votos desde el centro hacia los extremos representa una dolorosa paradoja para el presidente. Como debutante electoral de 39 años, Macron fue elegido por primera vez en 2017 con una ola de optimismo proeuropeo, energía juvenil y un sentido de renovación política. La noche de las elecciones de ese año, prometió que haría “todo lo posible” para asegurarse de que “ya no hubiera ninguna razón para votar por los extremos”. Sin embargo, a pesar de un historial sólido en la creación de empleo y el éxito empresarial en Francia, el solitario Macron nunca ha logrado persuadir a los votantes de que está cerca de ellos o que los entiende.

Además, el propio éxito de su amplio movimiento centrista, que tomó talento de la izquierda y la derecha moderadas, terminó debilitando las alternativas razonables al centro. Dentro de la alianza NFP, los socialistas y los verdes se han unido ahora al partido de extrema izquierda de Mélenchon. El presidente de los republicanos de centroderecha, Eric Ciotti, ha dividido el partido y ha saltado el cordón sanitario para unirse a la RN de Le Pen. Los republicanos moderados restantes que rechazan su alianza obtuvieron el 10.2%, y parecen estar a punto de reducirse a un pequeño grupo parlamentario.

Lo que aún no está claro después de estos resultados de la primera vuelta, sin embargo, es si Le Pen logrará una mayoría el 7 de julio. Las encuestas sugieren que esto es posible, pero no seguro. Jordan Bardella, su candidato de 28 años para convertirse en primer ministro y una figura popular en TikTok, insiste en que no aceptará el trabajo a menos que cuente con dicha mayoría en el parlamento. Sin ella, si Macron le pidiera que intentara formar un gobierno, podría ser derrocado por una moción de censura en el primer obstáculo. Francia entonces emprendería la búsqueda de un primer ministro capaz de formar un gobierno estable, lo que podría llevar a un período que se asemeja a la crónica inestabilidad de la cuarta república del país, en 1946-1958.

Si la alianza liderada por la RN logra obtener una mayoría, o consigue reunirla con nuevos tránsfugas, el país se verá abocado a una forma de “cohabitación” incómoda entre el presidente y el gobierno, en la que cada uno mantiene un punto de vista diametralmente opuesto en casi todo, desde la política fiscal hasta Europa, Ucrania y la otan. La Constitución de la quinta república, ideada por Charles de Gaulle en 1958 precisamente para aportar la tan necesaria estabilidad, podría verse sometida a una dura prueba. Esta semana, Le Pen ha cuestionado la separación de poderes, sugiriendo que el papel constitucional del Jefe del Estado como comandante en jefe de las fuerzas armadas es sólo “honorífico”. En cualquier caso, los mercados están preocupados. El 28 de junio, el diferencial de rendimiento entre los bonos soberanos franceses y alemanes a diez años alcanzó su nivel más alto desde 2012. Francia parece dirigirse a toda velocidad, en un estado de ira y aprensión, hacia lo políticamente desconocido.

